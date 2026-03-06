Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।





दिलचस्प बात यह है कि Nothing इस साल कोई नया फ्लैगशिप फोन नहीं लाएगा; यानी 2026 में भी Phone 3 ही कंपनी का टॉप-एंड मॉडल बना रहेगा।





अपडेट का वादा: Nothing ने साफ किया है कि Phone 4a सीरीज को 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे।

स्मार्टफोन के साथ ही कंपनी ने अपने नए ओवर-हेड हेडफोन 'Headphone a' को भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत करीब ₹16,908 (€159) रखी गई है।

Nothing Phone 4a: कम बजट में प्रीमियम फीचर्स

Phone 4a को कंपनी ने लेटेस्ट Android 16 पर आधारित NOS 4.1 के साथ उतारा है। इसमें नथिंग का सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन और ग्लिफ लाइटिंग बरकरार है।



डिस्प्ले: 6.78 इंच की LTPS फ्लेक्सिबल AMOLED स्क्रीन (120Hz रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स ब्राइटनेस)। सुरक्षा के लिए गोरिल्ला ग्लास 7i दिया गया है।

प्रोसेसर: इसमें Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट है।

बैटरी: नथिंग के इतिहास में पहली बार 5,000 mAh की सीमा को पार करते हुए 5,400 mAh की तगड़ी बैटरी दी गई है, जो 50W चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

कैमरा: 50MP (Samsung GN9) मुख्य सेंसर + 50MP टेलीफोटो (3.5x जूम) + 8MP अल्ट्रावाइड। सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा है।

कीमत और उपलब्धता: यह फोन 13 मार्च से सेल पर जाएगा।

8GB/128GB: ₹31,999

8GB/256GB: ₹34,999

12GB/256GB: ₹37,999

Nothing Phone 4a Pro: मैटेलिक लुक और दमदार पावर

Pro मॉडल में कंपनी ने डिजाइन के साथ नया प्रयोग किया है। इसमें ट्रांसपेरेंसी को सिर्फ कैमरा मॉड्यूल तक सीमित रखा गया है, जिससे फोन को एक मैटेलिक टच मिलता है।

डिस्प्ले: 6.83 इंच AMOLED, 144Hz रिफ्रेश रेट और 5,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस।

परफॉर्मेंस: इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ UFS 3.1 स्टोरेज और LPDDR5x रैम दी गई है।

बैटरी: 5,080 mAh बैटरी और 50W फास्ट चार्जिंग।

कैमरा: 50MP का सोनी मेन सेंसर, 50MP टेलीफोटो और 8MP अल्ट्रावाइड लेंस।



कीमत और उपलब्धता: इसकी बिक्री 21 मार्च से शुरू होगी।

8GB/128GB: ₹39,999

8GB/256GB: ₹42,999

12GB/256GB: ₹45,999

Headphone a: म्यूजिक लवर्स के लिए खास

Nothing ने अपने नए हेडफोन में 135 घंटे का मैसिव प्लेटाइम देने का दावा किया है। इसमें हाई-रेज ऑडियो और 'Headphone 1' जैसे ही बेहतरीन कंट्रोल्स मिलते हैं। Edited by : Sudhir Sharma