राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर एक्रोपोलिस के विद्यार्थियों ने जिम्मी मगिलिगन सेंटर में आकर प्रकृति के वैज्ञानिक चमत्कार देखें

मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल के सहयोग से एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इंदौर द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत 50 विद्यार्थियों और 3 शिक्षको ने पद्मश्री जनक पलटा मगिलिगन द्वारा गांव सनावादिया में स्थापित और संचालित जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आकर उनके साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया।

जनक दीदी (78 वर्षीय) ने सभी का स्वागत किया और उनके साथ उनके जैवविविधता फार्म पर आवासीय परिसर का भ्रमण किया। उन सभी ने पहली बार 10 प्रकार के बिना बैटरी के सीधे सूर्य से चलते सोलर कुकर, सोलर किचन, सोलर-विंड पॉवर, सोलर ड्रायर, सोलर गीजर, खाने के लिए सभी अनाज, दालें, मसालें, सब्जियां, दुर्लभ औषधीय, फलदार पेड़-पौधे, सब्जियां, कचरामुक्त, रसायनमुक्त आत्मनिर्भर जीवन देख आश्चर्यचकित और भावुक हुए। अकेली महिला, बिना किसी से आर्थिक सहयोग के स्वाभिमान से रहती है।

इस अवसर पर विद्यार्थियों को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत समाजसेवी डॉ. श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन से संवाद करने का अवसर मिला। उन्होंने बड़ी सहजता से अपने जीवन की प्रकृति आधारित 40 साल की यात्रा में अपने प्रेरणादायक जीवन अनुभव साझा करते हुए विद्यार्थियों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर कम संसाधनों में सरल और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि उनकी जीवनशैली बहाई दर्शन पर आधारित है।

उनका विश्वास है कि आध्यत्मिकता और प्रकृति आधारित विज्ञान से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। उनके प्राकृतिक संसाधनों से संचालित वैज्ञानिक आत्मनिर्भर जीवन को देख कर, उनकी लाखों लोगों को समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से जीने के लिए सशक्त करने को जानकर विद्यार्थी बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को सौर एवं पवन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा प्रदूषण मुक्त जीवनशैली के महत्व के बारे में विस्तार से बताया।

साथ ही उन्होंने जैविक खेती के लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बल्कि स्थायी आजीविका के अवसर भी प्रदान करती है। जनक जी ने हाइब्रिड तथा आनुवंशिक रूप से परिवर्तित फसलों से बचने, पारंपरिक कृषि ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने पर भी जोर दिया।





उन्होंने विद्यार्थियों को सभी जीवों के प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूति तथा समाज सेवा की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया। यह भ्रमण विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा, जिससे उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि विज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में सतत विकास और सामाजिक कल्याण के लिए किस प्रकार किया जा सकता है।

रिपोर्ट- डॉ. आकंक्षा समीर दिवेदी (फार्मेसी विभाग फेकल्टी)



