Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (18:33 IST)

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung Galaxy S26 Series
Samsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।
नई सीरीज में Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26+ और Samsung Galaxy S26 शामिल हैं। यह सैमसंग की तीसरी पीढ़ी की AI स्मार्टफोन लाइनअप है, जो बैकग्राउंड में जटिल कार्यों को संभालती है ताकि यूजर्स सीधे परिणाम पर फोकस कर सकें।

खास 10 फीचर्स

  • Galaxy S26 Ultra में दुनिया का पहला इन-बिल्ट Privacy Display दिया गया है, जो साइड एंगल से स्क्रीन को सुरक्षित रखता है।
  • सीरीज में Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर के साथ 19% तेज CPU और 39% बेहतर AI परफॉर्मेंस मिलती है।
  • नया Vapor Chamber कूलिंग सिस्टम गेमिंग और मल्टीटास्किंग के दौरान फोन को ठंडा और स्थिर बनाए रखता है।
  • Super Fast Charging 3.0 तकनीक से फोन सिर्फ 30 मिनट में 75% तक चार्ज हो जाता है।
  • अपग्रेडेड Nightography Video फीचर लो-लाइट में भी साफ और वाइब्रेंट वीडियो रिकॉर्डिंग करता है।
  • Super Steady वीडियो में नया Horizontal Lock फीचर मिलता है, जिससे हिलते-डुलते हालात में भी स्थिर फुटेज मिलती है।
  • AI ISP अपग्रेड के साथ सेल्फी कैमरा बेहतर स्किन टोन और ज्यादा डिटेल कैप्चर करता है।
  • Photo Assist और Creative Studio जैसे AI टूल्स से टेक्स्ट कमांड देकर फोटो एडिटिंग संभव है।
  • Now Nudge और Now Brief फीचर यूजर को समय पर स्मार्ट सुझाव और रिमाइंडर देते हैं।
  • Samsung Knox सिक्योरिटी, Post-Quantum Cryptography और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट के साथ मजबूत डेटा सुरक्षा मिलती है।
परफॉर्मेंस: अब तक का सबसे ताकतवर Galaxy S चिपसेट
 
Galaxy S26 सीरीज को कस्टमाइज्ड चिपसेट के साथ पेश किया गया है। खासकर Galaxy S26 Ultra में Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy प्रोसेसर दिया गया है, जो CPU, GPU और NPU परफॉर्मेंस में बड़ा उछाल देता है।
  • CPU परफॉर्मेंस में 19% तक बढ़ोतरी
  • NPU परफॉर्मेंस में 39% सुधार
  • GPU में 24% बेहतर ग्राफिक्स
 
बेहतर थर्मल मैनेजमेंट के लिए नया Vapor Chamber डिजाइन दिया गया है, जिससे गेमिंग, मल्टीटास्किंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान फोन ठंडा और स्थिर बना रहता है। इसके साथ ही Super Fast Charging 3.0 सपोर्ट मिलता है, जो सिर्फ 30 मिनट में 75% तक बैटरी चार्ज करने का दावा करता है।
 
डिस्प्ले: पहली बार इन-बिल्ट Privacy Display
 
Galaxy S26 Ultra में दुनिया का पहला इन-बिल्ट Privacy Display दिया गया है। यह तकनीक साइड एंगल से स्क्रीन विजिबिलिटी को सीमित करती है, जिससे पब्लिक प्लेस में भी आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है।
यूजर्स इसे PIN डालते समय या खास ऐप्स खोलते समय एक्टिवेट कर सकते हैं। यह पारंपरिक प्राइवेसी फिल्म की तरह व्यूइंग क्वालिटी खराब नहीं करता।
 
कैमरा: प्रोफेशनल लेवल फोटोग्राफी और वीडियो
Galaxy S26 सीरीज में इंडस्ट्री-लीडिंग कैमरा सिस्टम दिया गया है।
लो-लाइट में बेहतर फोटो के लिए वाइडर अपर्चर
अपग्रेडेड Nightography Video
Super Steady वीडियो में हॉरिजॉन्टल लॉक फीचर
APV प्रो-ग्रेड वीडियो कोडेक सपोर्ट
AI ISP में सुधार से सेल्फी कैमरा अब बेहतर स्किन टोन और डिटेल कैप्चर करता है।
 
Photo Assist और Creative Studio जैसे AI टूल्स के जरिए यूजर्स सिर्फ टेक्स्ट कमांड देकर फोटो एडिट कर सकते हैं — जैसे दिन को रात में बदलना या कपड़ों का रंग बदलना।
 
Galaxy AI: अब और ज्यादा स्मार्ट और प्रोएक्टिव
Galaxy S26 सीरीज में AI अनुभव पहले से ज्यादा एडवांस और पर्सनलाइज्ड है।
Now Nudge: सही समय पर सुझाव
Now Brief: मीटिंग, रिजर्वेशन और ट्रैवल अपडेट की जानकारी
Circle to Search with Google: मल्टी-ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन
Samsung Galaxy S26 Ultra
अपग्रेडेड Bixby
 
Gemini और Perplexity जैसे एजेंट सपोर्ट
अब टैक्सी बुक करना, फोटो ढूंढना या कैलेंडर चेक करना सिर्फ वॉइस कमांड से संभव है।
सिक्योरिटी: AI युग में मल्टी-लेयर सुरक्षा
Galaxy S26 Ultra में हार्डवेयर लेवल Privacy Display के साथ-साथ एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं।
AI पावर्ड Call Screening
Privacy Alerts
Private Album फीचर
Post-Quantum Cryptography (PQC)
Knox Matrix और Samsung Knox सिक्योरिटी
कंपनी सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है, जिससे फोन लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा।
 

Galaxy Buds4: स्मार्ट एक्सपीरियंस अब और आसान


नई Samsung Galaxy Buds4 सीरीज Galaxy S26 के साथ बेहतर कनेक्टिविटी और Hi-Fi साउंड देती है। यूजर्स वॉइस कमांड और हेड जेस्चर के जरिए कॉल और AI एजेंट मैनेज कर सकते हैं।

कलर ऑप्शन

Cobalt Violet
White
Black
Sky Blue
Pink Gold और Silver Shadow
