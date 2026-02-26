गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. maglev train features speed technology explained
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (17:42 IST)

maglev train : हवाई जहाज से भी तेज, मैग्लेव ट्रेन की 5 बड़ी खूबियां जो इसे बनाती हैं भविष्य का ट्रांसपोर्ट, CM योगी भी हुए दंग

cm yogi manglave train
maglev train features speed and future transport technology : मैग्लेव (Maglev) यानी 'मैग्नेटिक लेविटेशन' तकनीक पर आधारित यह ट्रेन साधारण ट्रेनों से पूरी तरह अलग है। जापान दौरे पर सीएम योगी ने भी इसकी रफ्तार और तकनीक का अनुभव किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे का आखिरी दिन ऐतिहासिक रहा। यामानाशी प्रांत में सीएम योगी ने विश्व प्रसिद्ध 'मैग्लेव' (Maglev) ट्रेन में सफर किया। जब ट्रेन के भीतर लगे स्पीडोमीटर पर कांटा 500 किमी/घंटा के पार पहुँचा, तो मुख्यमंत्री भी दंग रह गए। उन्होंने इस अद्भुत रफ्तार के साथ फोटो खिंचवाई और 'थम्स अप' कर तकनीक की सराहना की।
 
आखिर क्या हैं ट्रेन की खूबियां 
 
 

1. बिना छुए पटरी पर 'तैरती' है ट्रेन

मैग्लेव ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पटरी पर दौड़ती नहीं, बल्कि शक्तिशाली चुंबकों की मदद से ट्रैक से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती है। ट्रेन और ट्रैक के बीच सीधा संपर्क न होने के कारण घर्षण (Friction) लगभग शून्य हो जाता है।
 

2. 500+ KM/H की सुपर स्पीड

घर्षण न होने के कारण यह ट्रेन अविश्वसनीय गति हासिल कर सकती है। जापान की मैग्लेव प्रणाली आसानी से 500 से 600 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज़ ज़मीनी परिवहन प्रणालियों में से एक बनाती है।

3. शोर और कंपन से मुक्ति

पारंपरिक ट्रेनों में पहियों और पटरी के टकराने से शोर और कंपन (Vibration) होता है। मैग्लेव में चूंकि कोई भौतिक संपर्क नहीं होता, इसलिए सफर बेहद शांत और आरामदायक होता है। यात्रियों को तेज़ रफ्तार के बावजूद झटके महसूस नहीं होते।
 

4. उच्च ऊर्जा दक्षता और कम रखरखाव

ऊर्जा की बचत: पहियों और पटरी के बीच रगड़ न होने से ऊर्जा का नुकसान कम होता है, जिससे यह तकनीक अधिक 'एनर्जी एफिशिएंट' है।
 
कम घिसावट: यांत्रिक घर्षण न होने के कारण इसके पुर्जे जल्दी खराब नहीं होते, जिससे लंबी अवधि में इसके रखरखाव (Maintenance) का खर्च पारंपरिक ट्रेनों से कम होता है।

5. बेजोड़ सुरक्षा और आधुनिक नियंत्रण

मैग्लेव ट्रेनें पूरी तरह से कंप्यूटर नियंत्रित होती हैं। इसकी उन्नत गाइडवे प्रणाली और ट्रैक डिजाइन के कारण दुर्घटना या पटरी से उतरने की संभावना न के बराबर होती है। इसे पूरी तरह 'सेफ और सस्टेनेबल' ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है।  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंप

NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंपसुप्रीम कोर्ट की कड़ी आपत्ति के बाद NCERT कक्षा 8वीं की सोशल साइंस (CBSE) की पाठ्यपुस्तक से न्यायिक भ्रष्टाचार (Judicial Corruption) से जुड़े अंशों को हटा सकता है। सूत्रों के अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने अपनी वेबसाइट से नई सोशल साइंस की किताब को पहले ही हटा लिया है।

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांच

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांचपीथमपुर थाना सेक्टर-1 इलाके में एक प्राइवेट एग्जाम सेंटर पर दसवीं की परीक्षा दे रही एक नाबालिग छात्रा ने टॉयलेट में एक नवजात को जन्म देने के मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। छात्रा अपना मैथ्स का एग्जाम देने पहुंची थी, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ। वह टॉयलेट गई, काफी देर तक वापस न लौटने पर जब स्कूल स्टाफ ने जाकर देखा, तो वहां छात्रा ने बच्चे को जन्म दे दिया था।

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनी

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनीControversy escalates over Masaan Holi at Manikarnika Ghat : उत्‍तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर मनाई जाने वाली 'मसान की होली' विवादों के घेरे में आ गई है। खबरों के अनुसार, 'मसान की होली' को लेकर डोम राजा परिवार के वंशज विश्वनाथ चौधरी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि चिता की राख से होली खेलने की परंपरा शास्त्रसम्मत नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आयोजन नहीं रोका गया तो वे महाश्मशान में में दाह संस्कार रोकने को बाध्य होंगे।

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तां

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तांबीबीसी की डॉक्युमेंट्री ‘The Zero Line’ में रूसी सैनिकों ने युद्ध के मैदान की उस अमानवीयता का खुलासा किया है, जिसे सुनकर दुनिया दंग है। जानें क्या है 'मीट स्टॉर्म' और 'ज़ीरोइंग'।

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदातBride shot at wedding ceremony : बिहार के बक्सर में शादी समारोह के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार, स्‍टेज पर जयमाला की रस्म के दौरान एक सिरफिरे युवक ने दुल्हन को गोली मार दी। घटना के बाद शादी समारोह में अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई। युवक दुल्‍हन का पुराना प्रेमी बताया जा रहा है, जो कि घटना के वक्‍त मुंह पर नकाब पहनकर आया था। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

भारत उत्तर कोरिया नहीं है, लोकतंत्र में विरोध अपराध नहीं, 'आत्मा' है, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा

भारत उत्तर कोरिया नहीं है, लोकतंत्र में विरोध अपराध नहीं, 'आत्मा' है, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेराकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मोदी सरकार पर असहमति को ‘अपराध’ बना देने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यह समझना चाहिए कि भारत उत्तर कोरिया नहीं है और जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे तो ‘लोकतंत्र मर जाता’ है।

CM योगी ने टोक्‍यो में Maglev Train में किया रोमांचकारी सफर, 600 KM प्रति घंटे से ज्‍यादा की है ट्रेन की रफ्तार

CM योगी ने टोक्‍यो में Maglev Train में किया रोमांचकारी सफर, 600 KM प्रति घंटे से ज्‍यादा की है ट्रेन की रफ्तारChief Minister Yogi Adityanath : अपनी जापान यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी में कोमेकुरायामा हाइड्रोजन रिसर्च फैसिलिटी का दौरा किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी ने टोक्यो में 600 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन में रोमांचक यात्रा की। मुख्यमंत्री योगी की 100 किलोमीटर की यह परीक्षण यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में आधुनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए नई तकनीक को समझना था।

CM Pushkar Singh Dhami ने राहुल गांधी को घेरा, बोले- मोहम्मद बनते ही दीपक को इफ्तार का न्योता

CM Pushkar Singh Dhami ने राहुल गांधी को घेरा, बोले- मोहम्मद बनते ही दीपक को इफ्तार का न्योताउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मामला कोटद्वार के जिम ट्रेनर दीपक कुमार से जुड़ा है, जिन्होंने साम्प्रदायिक विवाद के दौरान एक मुस्लिम व्यापारी को भीड़ से बचाने का दावा किया था और खुद को मोहम्मद दीपक बताया था।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

मध्यप्रदेश विधानसभा में गूंजा सिंगरौली में अडानी कोल ब्लॉक का मामला, स्कूलों की मरम्मत में भष्टाचार पर जांच के आदेश

मध्यप्रदेश विधानसभा में गूंजा सिंगरौली में अडानी कोल ब्लॉक का मामला, स्कूलों की मरम्मत में भष्टाचार पर जांच के आदेशमध्यप्रदेश विधानसभा में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सिंगरौली में अडानी कोलमाइंस को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रश्नकाल के दौरान सिंगरौली के धिरौली में अडानी कोल ब्लॉक का मामले उठाते हुए सरकार को जमकर घेरा। इस दौरन विपक्ष के लगातार हंगामे और आंसदी के सामने प्रदर्शन के दौरान पहले प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्रवाई दो बार स्थगित की गई। इसके बाद शून्यकाल शुरु होने पर भी जब विपक्ष ने हंगामा जारी रखा और सदन की कार्यवाही से वॉकआउट किया।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्स

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्सiQOO ने 24 फरवरी, 2026 को भारत में प्रीमियम सेगमेंट के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए अपना नया स्मार्टफोन iQOO 15R लॉन्च कर दिया है। वीवो (Vivo) का यह सब-ब्रैंड नए iQOO 15R के साथ एक कॉम्पैक्ट हैंड-फील (पकड़ने में आसान) अनुभव देने की कोशिश कर रहा है। इसकी बिक्री 3 मार्च से Amazon और रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com