क्या अविमुक्तेश्वरानंद को मिलेगी राहत? यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई

History will be created in Gujarat in field of technology : भारत तकनीक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने की दहलीज पर खड़ा है। खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इसराइल यात्रा से लौटने के बाद जल्द ही गुजरात में देश की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिप को लांच कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर चिप (इंटीग्रेटेड सर्किट/IC) सिलिकॉन से बनी एक छोटी डिवाइस है, जिसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का 'दिमाग' कहा जाता है। यह मोबाइल, कंप्यूटर, कार, और मिसाइलों में डेटा प्रोसेस, स्टोर और करंट कंट्रोल करने के लिए अनिवार्य है।