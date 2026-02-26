CM योगी ने टोक्‍यो में Maglev Train में किया रोमांचकारी सफर, 600 KM प्रति घंटे से ज्‍यादा की है ट्रेन की रफ्तार

Chief Minister Yogi Adityanath : अपनी जापान यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी में कोमेकुरायामा हाइड्रोजन रिसर्च फैसिलिटी का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने संयंत्र में मौजूद तकनीकी विशेषज्ञों से यह समझा कि किस तरह नवीकरणीय ऊर्जा को स्वच्छ ईंधन में बदला जाता है और इसे भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था में कैसे उपयोग किया जा सकता है। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी ने टोक्यो में 600 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन में रोमांचक यात्रा की। मुख्यमंत्री योगी की 100 किलोमीटर की यह परीक्षण यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में आधुनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए नई तकनीक को समझना था।





अपनी जापान यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी में कोमेकुरायामा हाइड्रोजन रिसर्च फैसिलिटी का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने संयंत्र में मौजूद तकनीकी विशेषज्ञों से यह समझा कि किस तरह नवीकरणीय ऊर्जा को स्वच्छ ईंधन में बदला जाता है और इसे भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था में कैसे उपयोग किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री योगी ने मैग्लेव ट्रेन में की 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा

इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी ने टोक्यो में 600 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन में रोमांचक यात्रा की। मुख्यमंत्री योगी की 100 किलोमीटर की यह परीक्षण यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में आधुनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए नई तकनीक को समझना था।

मुख्यमंत्री ने भारतीय मूल के लोगों से की मुलाकात

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री योगी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक सहयोग मजबूत करना और उत्तर प्रदेश और जापान के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना है। जापान के यामानाशी क्षेत्र में पहुंचने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की।

जापानी कंपनियों को दिया निवेश का न्‍योता

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जापान की कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करें और नई परियोजनाएं शुरू करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार भी ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी का यह जापान दौरा तकनीकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारतीय समुदाय के लिए बना यादगार पल

विदेश की धरती पर अपने राज्य के मुख्यमंत्री को देखकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। इस मुलाकात का सबसे भावुक पल तब देखने को मिला जब छोटे-छोटे बच्चों ने मुख्यमंत्री के पैर छुए। जापान में बसे भारतीय समुदाय के लिए यह पल यादगार बन गया।

Edited By : Chetan Gour