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  4. There was significant enthusiasm among students for Chief Minister Yogi Adityanath at event organized on occasion of Birsa Munda Jayanti
Published By चेतन गौड़
Last Modified: लखनऊ (उप्र) , Sunday, 15 November 2026 (23:47 IST)

छात्रों ने सराहा सरकार का प्रयास, CM योगी के पहुंचते ही भारत माता के जयकारों से गूंजा कार्यक्रम स्थल

Birsa Munda Jayanti
Published By: चेतन गौड़
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (00:36 IST)
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- शिक्षा, चिकित्सा, कानून-व्यवस्था और तकनीक के क्षेत्र में बदलाव की युवाओं ने की सराहना, सीएम योगी के प्रति दिखा उत्साह
- एआई और साइबर सिक्योरिटी के दौर में टैबलेट बनेगा मददगार, युवाओं ने डिजिटल सुविधाओं को बताया उपयोगी
- योगी राज में रात 12 बजे भी सुरक्षित महसूस कर रही बेटियां, छात्र-छात्राओं में दिखा सीएम योगी का क्रेज
- मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से युवाओं के लिए बढ़े अवसर 
Chief Minister Yogi Adityanath : जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति छात्र-छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं और प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज उठा। इस दौरान युवाओं ने योगी सरकार की कानून-व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा और डिजिटल सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की जमकर सराहना की।
 
रात 12 बजे भी बेखौफ निकल रहीं बेटियां, डायल-112 और कानून-व्यवस्था पर छात्रा ने जताया भरोसा
लखनऊ एसजीपीजीआई से नर्सिंग की पढ़ाई कर रहीं सौम्या मौर्य ने कहा कि योगी सरकार में बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं।
आज रात 11-12 बजे भी कहीं आने-जाने में डर नहीं लगता है। डायल-112 जैसी सुविधा से किसी भी समय पुलिस से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई से अपराधियों में डर पैदा हुआ है, जो आम लोगों के लिए राहत की बात है।
 

मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से युवाओं को मिल रहे नए अवसर, छात्रों ने की योगी सरकार की सराहना

अयोध्या मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉ. सिमरन गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के संबोधन से उन्हें तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की प्रेरणा मिली है। मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई से लेकर मरीजों के इलाज तक में तकनीक की अहम भूमिका है।
योगी सरकार में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ी है और सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इससे युवा डॉक्टरों के लिए अवसर भी बढ़े हैं। वहीं लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज के छात्र मो. आसिम जफर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के साथ शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव आया है। 
 

युवाओं ने डिजिटल सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार को सराहा

आजमगढ़ निवासी आदित्य यादव लखनऊ पॉलिटेक्निक से साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि एआई और साइबर सुरक्षा के दौर में टैबलेट उनकी पढ़ाई के लिए काफी मददगार साबित होगा। सरकार का डिजिटल सेवाओं पर फोकस होने से लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिल रही हैं।
पीजीआई से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहीं खुशी शर्मा ने कहा कि टैबलेट मिलने से पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी। वहीं, प्रियम सिंह ने इसे युवाओं के विकास की दिशा में योगी सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास बताया।
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