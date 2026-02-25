बुधवार, 25 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Chief Minister Yogi Adityanath's Japan visit
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: टोक्यो/लखनऊ , बुधवार, 25 फ़रवरी 2026 (19:47 IST)

जिनकी प्रवृत्ति डकैती की थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी अंधेरे में रखा : योगी आदित्यनाथ

Chief Minister Yogi Adityanath's Japan visit
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय समुदाय के साथ किया संवाद, कहा- हम सूर्यपुत्र हैं और हमें सूर्य जैसी रोशनी चाहिए
- आज यूपी दीपोत्सव, महाकुंभ और वैश्विक निवेश की पहचान, हम प्रदेश को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त कर उसे उजाले में लेकर आए
- आज दुनियाभर के निवेशक उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, लॉजिस्टिक्स पार्क और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में कर रहे निवेश
- अयोध्या में दीपोत्सव, काशी में देव दीपावली, मथुरा-वृंदावन में रंगोत्सव, ये सब सकारात्मक परिवर्तन के प्रतीक
Chief Minister Yogi Adityanath : पहले यूपी में सड़कें नहीं थीं, बिजली नहीं आती थी, क्योंकि अंधेरे में काम करने वालों को उजाला रास नहीं आता। जब प्रवृत्ति डकैती की हो तो प्रदेश भी अंधेरे में रखा जाता है लेकिन हमने तय किया कि उत्तर प्रदेश को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो उसे उजाले में लाना होगा। हम सूर्यपुत्र हैं, हमें सूर्य जैसी रोशनी चाहिए। जापान में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी सधे व स्पष्ट अंदाज में उत्तर प्रदेश के 'अंधेरे से उजाले' तक के परिवर्तन की यशगाथा को सबके सामने रखा।

उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और निवेश के नए अवसरों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज यूपी दंगों या कर्फ्यू की खबरों से आगे बढ़कर दीपोत्सव, महाकुंभ और वैश्विक निवेश की पहचान बन चुका है और यही परिवर्तन भारत को विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।
 

क्या उजाले में डकैती पड़ सकती है?

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कनेक्टिविटी का संकट था, सड़कें नहीं थीं, बिजली नहीं आती थी। लोग भी कहते थे कि बिजली गायब रहती थी। दरअसल पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थीं, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी? जब प्रवृत्ति डकैती डालने की थी तो वह तो अंधेरे में ही डाली जा सकती थी, इसलिए बिजली नहीं देते थे। वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते थे।

हम चाहते थे कि प्रदेश डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो। उसके लिए उजाला चाहिए। और हम सूर्यपुत्र हैं, तो हमें सूर्य जैसी रोशनी चाहिए। इसलिए हमने बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई। आज यह परिवर्तन उत्तर प्रदेश में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है।
 

आज उत्सव का प्रदेश बना यूपी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। विकसित भारत का संकल्प साकार होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश, जो 25 करोड़ आबादी का राज्य है, अब विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। पहले कर्फ्यू, दंगा और अंधेरा ही समाचारों में होता था। आज उत्सवों की खबरें होती हैं।
अयोध्या में दीपोत्सव, काशी में देव दीपावली, मथुरा-वृंदावन में रंगोत्सव, ये सब सकारात्मक परिवर्तन के प्रतीक हैं। हमने कानून-व्यवस्था सुधारी, कनेक्टिविटी बेहतर की, बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की। आज निवेशक उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, लॉजिस्टिक्स पार्क और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं, जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था।
 

भारत में विश्व को मैत्री व करुणा के मार्ग पर ले जाने की शक्ति

मुख्यमंत्री ने भारतीय समुदाय को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महाकुंभ और अयोध्या का भव्य राम मंदिर हमारी क्षमता का उदाहरण है। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास आधुनिकता और परंपरा का सुंदर संगम है। भारत की शक्ति विश्व को मैत्री व करुणा के मार्ग पर ले जाने की है, किसी पर प्रभुत्व स्थापित करने की नहीं। 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' हमारी प्रेरणा है।

विश्व में जहां भी भारतीय मूल के लोग संकट में होते हैं, भारत उनके साथ खड़ा रहता है। हमें भी अपने देश व विश्व के कल्याण के लिए योगदान देना चाहिए। आज जापान में लगभग 55 हजार भारतीय समुदाय के सदस्य रहते हैं। आप सब एकजुट होकर जापान और भारत दोनों के विकास में योगदान दें। हमारी दिशा सही है, हमें अपनी गति और बढ़ानी है। आपके सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। 

विभिन्न अवतारों ने मानवता को दिशा दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जापान में हैं। जापान को उगते सूरज की धरती कहा जाता है। सूर्य की पहली किरण यहां पड़ती है। वहीं भारत सूर्यपुत्र की भूमि है। भगवान श्रीराम सूर्यवंशी परंपरा में अवतरित हुए। महात्मा बुद्ध ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों ने समय-समय पर मानवता को दिशा दी है।

रामराज्य की अवधारणा हमारी सनातन परंपरा में धर्म को केवल उपासना तक सीमित नहीं रखती, बल्कि कर्तव्य से जोड़ती है। इसे ‘वे ऑफ लाइफ’ के रूप में स्वीकार किया गया है। एक ऐसी जीवन पद्धति जो अपनी विरासत, अपने पूर्वज और अपनी धरती के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए हमें नैतिक मूल्यों के पथ पर अग्रसर करती है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब यहां जापान में रहते हुए यहां के विकास में योगदान दे रहे हैं और साथ ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी संजोए हुए हैं।
 

विरासत पर गर्व ही समाज को आगे बढ़ाता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से सभी राज्यों ने अपने स्थापना दिवस को मनाने का निर्णय लिया। आश्चर्य है कि 2017 से पहले अयोध्या में ही दीपावली का कोई विशेष आयोजन नहीं होता था। हमने दीपोत्सव प्रारंभ किया।
पहले वर्ष अयोध्या के आसपास 51,000 दीपक भी उपलब्ध नहीं थे, पूरे राज्य से इन्हें मंगवाना पड़ा। आज 25 से 30 लाख दीपक एक साथ प्रज्ज्वलित होते हैं। गत वर्ष प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए। यह विश्व की अद्वितीय घटना थी। एक साल में 156 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश आए। विरासत पर गर्व ही समाज को आगे बढ़ाता है।
 

कार्यक्रम में लगे योगी-योगी के नारे

कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक आयोजन के साथ हुई, जहां बेटियों की प्रस्तुति ने सीएम योगी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर रहकर जिस प्रकार इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वह अत्यंत सराहनीय है।

काशी की सांस्कृतिक व शास्त्रीय संगीत विधा, उत्तराखंड की जागर परंपरा में नंदा देवी की गाथा का तेजस्वी प्रस्तुतीकरण और अंत में अयोध्या में श्री राममंदिर निर्माण की भावना से ओतप्रोत प्रस्तुति, ये सब अद्भुत था। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के बाद इन बेटियों के साथ फोटो शूट भी कराया। इस दौरान पूरा प्रांगण ‘योगी-योगी’ के जयकारों से गूंज उठा। 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने साथ आए प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सहयोगियों वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, यूपी सरकार के सलाहकार अवनीश अवस्थी, एसीएस (वित्त) एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, सीएम कार्यालय में सचिव अमित सिंह, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद व एडीजी तरुण गाबा को मंच पर बुलाकर प्रवासी भारतीय समुदाय से उनका परिचय भी कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जापान में भारत की राजदूत नगमा मलिक और उनकी पूरी टीम का आभार भी व्यक्त किया।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
भोपाल में हाईप्रोफाइल रेप और लवजिहाद मामले में बुलडोजर कार्रवाई की मांग, हिंदू संगठनों ने बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंप

NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंपसुप्रीम कोर्ट की कड़ी आपत्ति के बाद NCERT कक्षा 8वीं की सोशल साइंस (CBSE) की पाठ्यपुस्तक से न्यायिक भ्रष्टाचार (Judicial Corruption) से जुड़े अंशों को हटा सकता है। सूत्रों के अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने अपनी वेबसाइट से नई सोशल साइंस की किताब को पहले ही हटा लिया है।

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांच

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांचपीथमपुर थाना सेक्टर-1 इलाके में एक प्राइवेट एग्जाम सेंटर पर दसवीं की परीक्षा दे रही एक नाबालिग छात्रा ने टॉयलेट में एक नवजात को जन्म देने के मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। छात्रा अपना मैथ्स का एग्जाम देने पहुंची थी, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ। वह टॉयलेट गई, काफी देर तक वापस न लौटने पर जब स्कूल स्टाफ ने जाकर देखा, तो वहां छात्रा ने बच्चे को जन्म दे दिया था।

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनी

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनीControversy escalates over Masaan Holi at Manikarnika Ghat : उत्‍तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर मनाई जाने वाली 'मसान की होली' विवादों के घेरे में आ गई है। खबरों के अनुसार, 'मसान की होली' को लेकर डोम राजा परिवार के वंशज विश्वनाथ चौधरी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि चिता की राख से होली खेलने की परंपरा शास्त्रसम्मत नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आयोजन नहीं रोका गया तो वे महाश्मशान में में दाह संस्कार रोकने को बाध्य होंगे।

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तां

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तांबीबीसी की डॉक्युमेंट्री ‘The Zero Line’ में रूसी सैनिकों ने युद्ध के मैदान की उस अमानवीयता का खुलासा किया है, जिसे सुनकर दुनिया दंग है। जानें क्या है 'मीट स्टॉर्म' और 'ज़ीरोइंग'।

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदातBride shot at wedding ceremony : बिहार के बक्सर में शादी समारोह के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार, स्‍टेज पर जयमाला की रस्म के दौरान एक सिरफिरे युवक ने दुल्हन को गोली मार दी। घटना के बाद शादी समारोह में अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई। युवक दुल्‍हन का पुराना प्रेमी बताया जा रहा है, जो कि घटना के वक्‍त मुंह पर नकाब पहनकर आया था। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: 7 अक्टूबर के नरसंहार का दर्द महसूस कर रहा हूं, इसराइल की संसद में PM मोदी का संबोधन

LIVE: 7 अक्टूबर के नरसंहार का दर्द महसूस कर रहा हूं, इसराइल की संसद में PM मोदी का संबोधनLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इजराइल की संसद में संबोधन दे रहे हैं। पेश है उनके संबोधन का अपडेट

भोपाल में हाईप्रोफाइल रेप और लवजिहाद मामले में बुलडोजर कार्रवाई की मांग, हिंदू संगठनों ने बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

भोपाल में हाईप्रोफाइल रेप और लवजिहाद मामले में बुलडोजर कार्रवाई की मांग, हिंदू संगठनों ने बड़े आंदोलन की दी चेतावनीराजधानी भोपाल में हिंदू युवतियों का ब्रेनवॉश कर उनके साथ रेप और हाईप्रोफाइल लवजिहाद मामले को लेकर अब हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए है। बुधवार को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बागसेवनिया थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग के साथ उनके ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री से पूरे मामले हस्तक्षेप की मांग करते हुए पूरे नेटवर्क के खुलासे की मांग की है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नही्ं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंप

NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंपसुप्रीम कोर्ट की कड़ी आपत्ति के बाद NCERT कक्षा 8वीं की सोशल साइंस (CBSE) की पाठ्यपुस्तक से न्यायिक भ्रष्टाचार (Judicial Corruption) से जुड़े अंशों को हटा सकता है। सूत्रों के अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने अपनी वेबसाइट से नई सोशल साइंस की किताब को पहले ही हटा लिया है।

जिनकी प्रवृत्ति डकैती की थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी अंधेरे में रखा : योगी आदित्यनाथ

जिनकी प्रवृत्ति डकैती की थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी अंधेरे में रखा : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath : पहले यूपी में सड़कें नहीं थीं, बिजली नहीं आती थी, क्योंकि अंधेरे में काम करने वालों को उजाला रास नहीं आता। जब प्रवृत्ति डकैती की हो तो प्रदेश भी अंधेरे में रखा जाता है लेकिन हमने तय किया कि उत्तर प्रदेश को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो उसे उजाले में लाना होगा। हम सूर्यपुत्र हैं, हमें सूर्य जैसी रोशनी चाहिए। जापान में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी सधे व स्पष्ट अंदाज में उत्तर प्रदेश के 'अंधेरे से उजाले' तक के परिवर्तन की यशगाथा को सबके सामने रखा।

सीएम योगी बने ‘ओडीओपी’ के सबसे बड़े ब्रांड अंबेसडर

सीएम योगी बने ‘ओडीओपी’ के सबसे बड़े ब्रांड अंबेसडरYogi Japan visit: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर व जापान दौरे में जहां एक ओर निवेश और औद्योगिक साझेदारियों की नई गाथा लिखी गई, वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) के सबसे बड़े ब्रांड अंबेसडर के रूप में भी नजर आए। यूपी की मिट्टी से जन्मी पारंपरिक शिल्प कला ने सिंगापुर व जापान के बच्चों से लेकर अति-विशिष्ट लोगों तक, सबका दिल जीत लिया।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्स

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्सiQOO ने 24 फरवरी, 2026 को भारत में प्रीमियम सेगमेंट के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए अपना नया स्मार्टफोन iQOO 15R लॉन्च कर दिया है। वीवो (Vivo) का यह सब-ब्रैंड नए iQOO 15R के साथ एक कॉम्पैक्ट हैंड-फील (पकड़ने में आसान) अनुभव देने की कोशिश कर रहा है। इसकी बिक्री 3 मार्च से Amazon और रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौका

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौकाGoogle Pixel 10a के बाजार में आते ही Google Pixel 9a की सेल ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी डिस्काउंट के चलते यह मिड-रेंज स्मार्टफोन अब और भी किफायती हो गया है। 8GB RAM + 256GB वेरिएंट, जो मूल रूप से 49,999 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब Amazon, Flipkart और Croma जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर काफी कम कीमत में उपलब्ध है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com