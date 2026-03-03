भारत के पास LPG, LNG की कमी नहीं, आखिर क्या है भारत का प्लान B

अमेरिका इजराइल और ईरान में जारी युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य का रास्ता बंद कर दिया गया है। इस रास्ते से ग्लोबल ऑइल एंड गैस का पांचवां हिस्सा सप्लाई होता है। आखिर भारत का इसे लेकर क्या प्लान है। भारत के पास कितने दिनों का भंडार है।





इस रूट के लंबे समय तक बंद रहने की सूरत में भारत के पास दूसरे विकल्प भी हैं। भारत की क्रूड ऑयल के लिए इस रास्ते पर ज्यादा निर्भरता नहीं है लेकिन एलपीजी और एलएनजी गैस के लिए भारत इस रास्ते पर ज्यादा निर्भर है। ऐसे में भारत के सामने बड़ी चुनौती इनकी सप्लाई सुनिश्चित करना है।

कच्चे तेल, गैस, एलपीजी और एलएनजी का स्टॉक

अरब मुल्कों के साथ भारत के तेल-गैस व्यापार का ये मह्वपूर्ण गलियारा है। यहां से 20 फीसदी कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। ईरान ही नहीं, सऊदी अरब, यूएई से लेकर कतर-कुवैत जैसे देशों से भारत को तेल-गैस की सप्लाई इसी रूट से होती है। केप्लर के मुताबिक, भारत के पास करीब 10 करोड़ बैरल वाणिज्यिक कच्चे तेल का स्टॉक है। इसमें रिफाइनरियों के पास मौजूद स्टॉक, भूमिगत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) और देश की ओर आ रहे जहाजों पर लदा तेल शामिल है।

सरकार ने क्या कहा