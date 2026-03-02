सोमवार, 2 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :मुंबई , सोमवार, 2 मार्च 2026 (15:43 IST)

ईरान-अमेरिका जंग का असर: सोना 1.70 लाख रुपए पार, चांदी में भी बड़ा उछाल, देखें आपके शहर का रेट

Gold Silver Rates 2 March : ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग के बाद से सोना चांदी एक बार फिर निवेशकों की पहली पसंद बन गई है। क्रूड के दाम आसमान पर है और शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार, वायदा कारोबार और बुलियन मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में शुक्रवार को जोरदार बढ़त दिखाई दी। जानिए देश के 10 शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम?
 

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,70,112 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,70,444 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,70,303 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,69,770 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,70,459 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,70,174 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,70,088 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,70,130 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,69,814 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,70,233 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,96,039 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,96,096 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,96,005 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,95,826 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,96,132 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,95,820 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,95,594 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,95,760 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,95,701 रुपए प्रति किलो
पटना 2,95,885 रुपए प्रति किलो

 

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर शाम 15:08 बजे सोने की कीमत 6,686 रुपए बढ़कर 1,68,790 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 13,671 रुपए बढ़कर 2,96,315 रुपए प्रति किलो हो गई। स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5397.228 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 95.46 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
