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Published By चेतन गौड़
Last Modified: लखनऊ (उप्र) , Sunday, 15 November 2026 (19:48 IST)

UP में डिजिटल सशक्तीकरण से बदल रही युवाओं की तकदीर, 3 करोड़ लोगों तक पहुंचा योजना का प्रभाव

Digital Empowerment in Uttar Pradesh
Published By: चेतन गौड़
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (00:23 IST)
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- विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना पर आईआईएम लखनऊ के स्वतंत्र अध्ययन में खुलासा
- महिला लाभार्थियों ने शैक्षणिक प्रदर्शन, दक्षता और आत्मनिर्णय में बेहतर परिणाम दर्ज किए
- बड़ी संख्या में लाभार्थी ऐसे परिवारों से, जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम
- 46 प्रतिशत परिवारों को पहली बार मिला डिजिटल डिवाइस
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने की पहल अब शिक्षा, सामाजिक सशक्तीकरण और आर्थिक समावेशन के व्यापक माध्यम के रूप में सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना ने न केवल विद्यार्थियों को तकनीक से जोड़ा है, बल्कि उन परिवारों तक भी डिजिटल पहुंच बनाई है, जिनके लिए स्मार्टफोन या टैबलेट खरीदना आसान नहीं था। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ की ओर से मार्च 2026 तक के आंकड़ों पर आधारित स्वतंत्र प्रभाव आकलन (इम्पैक्ट असेसमेंट) में योजना के दूरगामी सामाजिक और शैक्षणिक प्रभावों की पुष्टि हुई है।
 

3 करोड़ लोगों तक पहुंचा प्रभाव

अध्ययन के अनुसार, मार्च 2026 तक प्रदेश में लगभग 60 लाख स्मार्ट डिवाइस वितरित किए जा चुके हैं। इनमें 37.19 लाख स्मार्टफोन और 22.61 लाख टैबलेट शामिल हैं। प्रदेश की औसत पारिवारिक सदस्य संख्या पांच मानते हुए अध्ययन में इसका संभावित पारिवारिक प्रभाव लगभग 3 करोड़ लोगों तक आंका गया है। यह आंकड़ा बताता है कि योजना का लाभ केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवारों के अन्य सदस्य भी डिजिटल सुविधाओं से जुड़ रहे हैं।
 
योजना की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इसका समावेशी स्वरूप है। अध्ययन में यह बात भी सामने आई कि बड़ी संख्या में लाभार्थी ऐसे परिवारों से हैं, जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है। वहीं, सर्वेक्षण में शामिल 4,414 परिवारों में से 2,019 यानी 45.7 प्रतिशत परिवारों के लिए योजना के तहत मिला डिवाइस पहला स्मार्ट डिजिटल उपकरण है।
यह तथ्य डिजिटल डिवाइड को कम करने में योजना की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि जिन परिवारों के पास पहले डिजिटल संसाधन नहीं थे, वहां योजना का सकारात्मक प्रभाव सबसे अधिक दिखाई दिया।
 

टैबलेट से बेहतर शैक्षणिक परिणाम

अध्ययन में टैबलेट और स्मार्टफोन के प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया। इसमें टैबलेट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने सीखने की क्षमता, करियर संबंधी आकांक्षाओं, योजना के प्रति संतुष्टि, सशक्तीकरण और नेतृत्व क्षमता जैसे महत्वपूर्ण मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया। आठ मानकों पर टैबलेट उपयोगकर्ताओं के परिणाम सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय रूप से बेहतर पाए गए। इससे उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में टैबलेट की उपयोगिता स्पष्ट होती है।
 

बेटियों के सशक्तीकरण में भी प्रभावी साबित हुई योजना

अध्ययन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में सामने आई है। महिला लाभार्थियों ने शैक्षणिक प्रदर्शन, राजनीतिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता, दक्षता और आत्मनिर्णय जैसे मानकों पर पुरुष लाभार्थियों से बेहतर परिणाम दर्ज किए। इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल उपकरण बेटियों के लिए केवल पढ़ाई का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने का भी साधन बन रहे हैं। 

डिजिटल उपयोग बढ़ा, परिवारों और शिक्षण संस्थानों को भी लाभ

सर्वेक्षण में 43.5 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों द्वारा प्रतिमाह पांच जीबी से ज्यादा इंटरनेट डेटा उपयोग किए जाने की जानकारी सामने आई। अभिभावकों ने बताया कि डिवाइस का उपयोग परिवार के अन्य सदस्य भी ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कर रहे हैं। शिक्षकों और प्राचार्यों ने कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता तथा स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता में सकारात्मक बदलाव को प्रदर्शित किया। अध्ययन में कक्षा सहभागिता और स्वतंत्र शिक्षण के लिए 4.53/5 की उच्च रेटिंग दर्ज की गई।

योजना को और प्रभावी बनाने के लिए आईआईएम की संस्तुतियां

आईआईएम लखनऊ की अध्ययन टीम ने योजना के दीर्घकालिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए दस रणनीतिक सुझाव दिए हैं। इनमें उच्च शिक्षा एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से टैबलेट उपलब्ध कराना, पहली बार डिजिटल डिवाइस पाने वाले परिवारों को अतिरिक्त वरीयता, डिजिटल वेलनेस प्रशिक्षण, शिक्षकों का डिजिटल प्रशिक्षण, संस्थानों में वाई-फाई सुविधा, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और नियमित प्रभाव आकलन शामिल हैं।
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