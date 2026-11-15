स्पैम कॉल पर TRAI का बड़ा एक्शन, अब अनचाही कॉल करने वालों की खैर नहीं, लागू किए नए नियम

TRAI's big action against spam calls: मोबाइल फोन पर आने वाली अनचाही कॉल आजकल लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई हैं। कभी बैंक से लोन दिलाने के नाम पर फोन आता है तो कभी क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और दूसरे उत्पादों के प्रचार के लिए बार-बार कॉल किए जाते हैं। कई बार तो दिनभर में इतनी स्पैम कॉल आती हैं कि जरूरी फोन भी मिस हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए अब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI (ट्राई) ने बड़ा एक्‍शन लिया है। ट्राई ने स्पैम कॉल के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए नियमों को सख्त किया है।

सितंबर 2026 में लागू किए गए नियामकीय संशोधनों के तहत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) की मदद से संदिग्ध स्पैम कॉल करने वाले नंबरों की पहचान और निगरानी को भी मजबूत किया गया है।

क्या होती हैं स्पैम कॉल?

स्पैम कॉल ऐसी अनचाही व्यावसायिक फोन कॉल होती हैं, जो किसी व्यक्ति की सहमति के बिना या उसकी दर्ज की गई प्राथमिकताओं के खिलाफ की जाती हैं। टेलीकॉम नियमों में इन्हें अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन (UCC) कहा जाता है।

आमतौर पर इस तरह की कॉल निम्नलिखित उद्देश्यों से की जाती हैं

- पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का ऑफर देना।

- बीमा और निवेश योजनाओं का प्रचार करना।

- प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए संपर्क करना।

- ऑनलाइन कोर्स और शिक्षण संस्थानों का प्रचार करना।

- स्वास्थ्य सेवाओं और उत्पादों की जानकारी देना।

- पर्यटन, होटल और छुट्टियों के पैकेज बेचने की पेशकश करना।

हालांकि हर अनजान नंबर से आने वाली कॉल स्पैम नहीं होती। किसी परिचित, डिलीवरी एजेंट या वास्तविक सेवा प्रदाता का फोन भी अनजान नंबर से आ सकता है। इसी तरह जरूरी सेवा और लेनदेन से जुड़ी कॉल पर अलग नियम लागू होते हैं।

स्पैम कॉल रोकने के लिए TRAI ने क्या नियम बनाए हैं?

ट्राई ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन (TCCCPR), 2018 के तहत व्यावसायिक कॉल और मैसेज भेजने के लिए नियम निर्धारित किए हैं।

बिना अनुमति प्रचारात्मक कॉल पर रोक

किसी कंपनी या टेलीमार्केटर को उपभोक्ता की सहमति और उसकी DND प्राथमिकताओं का पालन करना जरूरी है। बिना अनुमति या दर्ज प्राथमिकताओं के विरुद्ध की गई व्यावसायिक कॉल स्पैम की श्रेणी में आ सकती है।

स्पैम करने वालों पर कार्रवाई

बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले नंबरों और संस्थाओं के खिलाफ टेलीकॉम कंपनियां कार्रवाई कर सकती हैं। इसमें आउटगोइंग सेवाओं पर रोक, नंबर डिस्कनेक्ट करना और संबंधित संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करना शामिल है।

AI की मदद से संदिग्ध नंबरों की पहचान

सितंबर 2026 के संशोधनों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को AI और मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम से संदिग्ध UCC नंबरों की पहचान करने और आपस में जानकारी साझा करने की व्यवस्था मजबूत करनी है।

यदि किसी एक प्रेषक से जुड़े पांच या उससे अधिक मोबाइल नंबर 10 दिनों के भीतर संदिग्ध पाए जाते हैं तो उनकी जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें KYC का दोबारा सत्यापन, भौतिक सत्यापन, आउटगोइंग सेवाओं पर रोक और बार-बार उल्लंघन की स्थिति में नंबर डिस्कनेक्ट करना शामिल है।

140, 1600 और 1601 नंबर सीरीज का क्या है मतलब?

स्पैम कॉल की पहचान आसान बनाने के लिए TRAI ने अलग-अलग प्रकार की व्यावसायिक और सेवा संबंधी कॉल के लिए विशेष नंबर सीरीज निर्धारित की हैं। इन नंबर सीरीज का उद्देश्य उपभोक्ताओं को यह समझने में मदद करना है कि उन्हें किस तरह की कॉल आ रही है।

अपने मोबाइल नंबर पर स्पैम कॉल कैसे बंद करें?

अगर आप भी बार-बार आने वाली प्रचारात्मक कॉल से परेशान हैं तो अपने मोबाइल नंबर पर Do Not Disturb (DND) सेवा एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए TRAI ने उपभोक्ताओं को कई विकल्प दिए हैं। अपने स्मार्टफोन में TRAI DND ऐप डाउनलोड करें। इसके माध्यम से आप प्रचारात्मक कॉल और मैसेज से जुड़ी प्राथमिकताएं दर्ज कर सकते हैं और स्पैम की शिकायत भी कर सकते हैं।

स्पैम कॉल आने पर TRAI में शिकायत करें

अगर आपने DND सेवा एक्टिवेट कर रखी है और इसके बावजूद आपको अनचाही प्रचारात्मक कॉल या मैसेज मिलते हैं तो आप इसकी शिकायत अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास दर्ज करा सकते हैं।