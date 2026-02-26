गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. India defeats Zimbabwe by seventy two runs inT20I World Cup
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (23:11 IST)

भारत ने 72 रनों से जिम्बाब्वे को हराकर किया टी-20 विश्वकप से बाहर

India
INDvsZIM भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराकर टी-20 विश्वकप की सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। भारत द्वारा दिए गए 257 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को जिम्बाब्वे ने पाने में हिम्मत दिखाई। उनके सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने 56 गेंदो में 97 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम ने 184 रन बनाए। 

भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जिम्बाब्वे की यह दूसरी हार है और वह टी-20 विश्वकप से बाहर हो गई है। हालांकि उसे अपना आखिरी मैच दक्षिण अफ्रीका से खेलना है। वहीं भारत का अंतिम मैच वेस्टइंडीज से होगा जिसका विजेता सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा।
257 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट और टी मारूमानी की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 44 रन जोड़े। सातवें ओवर में अक्षर पटेल ने टी मारूमानी (20) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने डिओन मेयर्स (छह) को अपना शिकार बना लिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये सिकंदर रजा ने ब्रायन बेनेट के साथ तीसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े। 17वें ओवर में अर्शदीप ने सिकंदर रजा को बाउंड्री पर कैच आउट कराकर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। सिकंदर रजा ने 21 गेंदों में दो चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 31 रन बनाये।

इसी ओवर की चौथी गेंद पर रायन बर्ल (शून्य) को पगबाधा आउट कर पवेलियन भेज दिया। 19वें ओवर में अर्शदीप ने टोनी मुनयोंगा (11) को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। 20वें ओवर में शिवम दुबे ने ताशिंगा मुसेकिवा (सात) को आउट किया। जिम्बाब्वे की टीम निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 184 रन ही बना सकी और भारत ने 72 रनों यह मुकाबला जीत लिया। ब्रायन बेनेट ने 59 गेंदों में आठ चौके और छह छक्के लगाते हुए नाबाद 97 रनों की पारी खेली।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com