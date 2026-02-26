गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
  India scores two hundred fifty plus score against Zimbabwe
Written By WD News Desk
Last Updated : गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (21:09 IST)

250 अलर्ट, भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया अपना सर्वेश्रेष्ठ T20I विश्वकप स्कोर

India
INDvsZIMअभिषेक शर्मा (55), हार्दिक पंड्या (नाबाद 50), तिलक वर्मा (नाबाद 44 ), इशान किशन (38) और सूर्यकुमार यादव (33) की विस्फोटक पारियों की बदौलत भारत ने टी-20 विश्वकप के सुपर आठ मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 विश्वकप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 256 रन बनाया।

आज  जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने 48 रन जोड़े। चौथे ओवर में ब्लेसिंग मुजारबानी ने संजू सैमसन को आउट कर जिम्बाब्वे को पहली सफलता दिलाई। संजू सैमसन ने 15 गेंदों में एक चौका और दो छक्के लगाते हुए 24 रन बनाये। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये इशान किशन ने अभिषेक शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े। 11वें ओवर में सिकंदर रजा ने इशान किशन को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इशान किशन ने 24 गेंदों में चार चौके और एक छक्का लगाते हुए 38 रन बनाये। 13वें ओवर में टी मपोसा ने अभिषेक शर्मा का शिकार कर लिया।
अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में चार चौके और चार छक्के लगाते हुए 55 रनों की पारी खेली। चौथे विकेट के रूप में सूर्यकुमार यादव आउट हुये। उन्होंने 13 गेंदों में तीन चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 33 रन बनाये। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट पर 256 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। हार्दिक पंड्या ने 23 गेंदों में दो चौके और चार छक्के उड़ाते हुए नाबाद 50 रनों की विस्फोटक पारी खेली। और तिलक वर्मा ने 16 गेंदों में तीन चौके और चार छक्के लगाते हुए (नाबाद 44) रन बनाये।जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा, ब्लेसिंग मुजारबानी, रिचर्ड अंगारावा और टी मपोसा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

