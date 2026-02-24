मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. मोबाइल मेनिया
  4. iQOO 15R Launch in India 7,600mAh Battery, Snapdragon 8 Gen 5 Processor
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (19:23 IST)

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्स

iQOO 15R
iQOO ने  24 फरवरी, 2026  को भारत में प्रीमियम सेगमेंट के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए अपना नया स्मार्टफोन iQOO 15R लॉन्च कर दिया है। वीवो (Vivo) का यह सब-ब्रैंड नए iQOO 15R के साथ एक कॉम्पैक्ट हैंड-फील (पकड़ने में आसान) अनुभव देने की कोशिश कर रहा है। इसकी बिक्री 3 मार्च से Amazon और रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।

 

डिस्प्ले और डिज़ाइन:

iQOO 15R में 6.59 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 60 से 144 Hz के वेरिएबल रिफ्रेश रेट और 5,000 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है।

 

कीमत और उपलब्धता:

यह फोन 'ट्रायम्फ सिल्वर' और 'डार्क नाइट' रंगों में उपलब्ध है। इसकी कीमतें निम्नलिखित हैं:
 
8 GB/256 GB: ₹44,999
12 GB/256 GB: ₹47,999
12 GB/512 GB: ₹52,999

 

बैटरी और ड्यूरेबिलिटी:

इस फोन में 7,600 mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जिसके साथ बॉक्स में 100W का चार्जर मिलता है। पानी और धूल से बचाव के लिए इसे IP68 और IP69 की रेटिंग मिली है।
 

परफॉरमेंस और सॉफ्टवेयर:

iQOO 15R में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो 12 GB तक की LPDDR5X Ultra RAM और 512 GB तक की UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। यह फोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6.0 पर चलता है।
 

कैमरा सेटअप:

फोटोग्राफी के लिए इसमें 50 MP का Sony Lyt 700V मुख्य कैमरा और 8 MP का अल्ट्रावाइड सेंसर है। सेल्फी के लिए 32 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

WhatsApp Data Privacy Case: सुप्रीम कोर्ट में Meta का हलफनामा, जानिए अब यूजर्स के डेटा और विज्ञापन शेयरिंग पर क्या बदलेंगे नियम

WhatsApp Data Privacy Case: सुप्रीम कोर्ट में Meta का हलफनामा, जानिए अब यूजर्स के डेटा और विज्ञापन शेयरिंग पर क्या बदलेंगे नियमMeta और WhatsApp ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश का पालन करने का भरोसा दिया। यह आदेश भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा तय की गई प्राइवेसी और यूज़र कंसेंट से जुड़ी सुरक्षा शर्तों के विस्तार से संबंधित है।

UP में स्वास्थ्य क्रांति : अब AI संभालेगा आपकी सेहत, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज के लिए बड़ी खुशखबरी

UP में स्वास्थ्य क्रांति : अब AI संभालेगा आपकी सेहत, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज के लिए बड़ी खुशखबरीUP में स्वास्थ्य क्रांति: अब AI संभालेगा आपकी सेहत, लखनऊ–गोरखपुर–वाराणसी–प्रयागराज को बड़ी सौगात

tejas fighter jet crash पर HAL का बयान, यह केवल जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी घटना थी

tejas fighter jet crash पर HAL का बयान, यह केवल जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी घटना थीतेजस लड़ाकू विमान के निर्माता हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने विमान के क्रैश होने की खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि यह केवल जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी घटना थी। HAL ने कहा कि समकालीन लड़ाकू विमानों के बीच 'एलसीए तेजस' (LCA Tejas) का सुरक्षा रिकॉर्ड दुनिया में सबसे बेहतरीन है।

कानपुर हाईवे पर युवतियों ने किया नागिन डांस, पुलिस बनी 'सपेरा', दर्ज हुई FIR (वीडियो)

कानपुर हाईवे पर युवतियों ने किया नागिन डांस, पुलिस बनी 'सपेरा', दर्ज हुई FIR (वीडियो)Kanpur Highway Reel: सोशल मीडिया पर 'लाइक्स' और 'फॉलोअर्स' की भूख युवाओं को किस हद तक ले जा सकती है, इसका ताजा उदाहरण कानपुर के एक व्यस्त हाईवे पर देखने को मिला। यहां दो युवतियों ने चलती सड़क पर अपनी कार रोककर 'नागिन डांस' किया और रील बनाई।

PRAHAAR : MHA की राष्ट्रीय आतंकवाद नीति जारी, जानिए कैसे होगी आपके हितों की रक्षा

PRAHAAR : MHA की राष्ट्रीय आतंकवाद नीति जारी, जानिए कैसे होगी आपके हितों की रक्षाकेंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने देश की पहली व्यापक आतंकवाद-विरोधी नीति जारी कर दी है। सोमवार को जारी नीति का नाम प्रहार रखा गया है। नीति के मुताबिक भारत को सीमा पार आतंकवाद और साइबर हमलों का खतरा है। इसके साथ ही ड्रोन और नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर देश की सुरक्षा को निशाना बनाने की कोशिशें जारी हैं।

और भी वीडियो देखें

‘ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस चली थी न...’, योगी का संदेश- डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग यूपी का नया ब्रांड

‘ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस चली थी न...’, योगी का संदेश- डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग यूपी का नया ब्रांडChief Minister Yogi Singapore visit: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन उन्होंने सिंगापुर में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। CM योगी आदित्यनाथ ने मंच से एक ऐसी बात कही जिसने उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग के उद्देश्य को वैश्विक पटल पर स्पष्ट शब्दों में बयान किया।

अमेरिका हुआ लाचार! सबसे महंगे वॉरशिप में शौचालय चौक, क्या 'टॉयलेट संकट' से टलेगा ईरान पर हमला?

अमेरिका हुआ लाचार! सबसे महंगे वॉरशिप में शौचालय चौक, क्या 'टॉयलेट संकट' से टलेगा ईरान पर हमला?13 अरब डॉलर का अमेरिकी विमानवाहक पोत 'जेराल्ड आर. फोर्ड' एक मामूली शौचालय समस्या के कारण लाचार! क्या ईरान पर हमला टल जाएगा? जानें इस अजीबोगरीब संकट की पूरी कहानी।

क्या सुसाइड बॉम्बर था पायलट सुमित कपूर? अमोल मिटकरी के सनसनीखेज दावों से अजित पवार की मौत का रहस्य और गहराया

क्या सुसाइड बॉम्बर था पायलट सुमित कपूर? अमोल मिटकरी के सनसनीखेज दावों से अजित पवार की मौत का रहस्य और गहरायाAjit Pawar death mystery: महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में हुई मृत्यु के मामले ने अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। विधायक रोहित पवार के बाद अब एनसीपी (अजीत पवार गुट) के विधायक अमोल मिटकरी ने इस घटना की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से करते हुए पायलट पर 'सुसाइड बॉम्बर' होने का संदेह जताया है।

प्रयागराज पोक्सो केस में बड़ा मोड़: अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद

प्रयागराज पोक्सो केस में बड़ा मोड़: अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंदAvimukteshwaranand bail plea : प्रयागराज में तुलसी पीठ से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। झूंसी थाने में बीएनएस और पोक्सो एक्ट की धाराओं में दर्ज एफआईआर के बाद मामला अब हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है।

सांप के काटने से मौत अब होगी कम! गुजरात के धरमपुर में खुला पहला स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट

सांप के काटने से मौत अब होगी कम! गुजरात के धरमपुर में खुला पहला स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूटDharampur Snake Research Institute : गुजरात सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को कम करने के लिए वलसाड के धरमपुर में राज्य का पहला स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट (SRI) शुरू किया है। यहां गुजरात के जहरीले सांपों से जहर एकत्र कर WHO प्रोटोकॉल के तहत एंटीवेनम तैयार किया जाएगा, जिससे स्थानीय मरीजों को अधिक प्रभावी इलाज मिल सकेगा।

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौका

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौकाGoogle Pixel 10a के बाजार में आते ही Google Pixel 9a की सेल ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी डिस्काउंट के चलते यह मिड-रेंज स्मार्टफोन अब और भी किफायती हो गया है। 8GB RAM + 256GB वेरिएंट, जो मूल रूप से 49,999 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब Amazon, Flipkart और Croma जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर काफी कम कीमत में उपलब्ध है।

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?google pixel 10a launched in india : भारत में Google Pixel 10a को लॉन्च कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह मॉडल देश में Apple iPhone 17e की एंट्री से पहले बाजार में आ गया है। मिड-रेंज कैटेगरी में उतरा Pixel 10a, प्रीमियम पिक्सल फोनों से नीचे पोजिशन किया गया है, लेकिन इसमें कई फ्लैगशिप फीचर्स किफायती कीमत पर दिए गए हैं।

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेश

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेशस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने आज भारत में अपनी नई Vivo V70 Series 5G लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो मॉडल Vivo V70 और Vivo V70 Elite पेश किए हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में अपग्रेडेड प्रोसेसर, Zeiss सपोर्टेड कैमरा और बेहद स्लिम बेज़ल डिजाइन दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com