iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्स

iQOO ने 24 फरवरी, 2026 को भारत में प्रीमियम सेगमेंट के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए अपना नया स्मार्टफोन iQOO 15R लॉन्च कर दिया है। वीवो (Vivo) का यह सब-ब्रैंड नए iQOO 15R के साथ एक कॉम्पैक्ट हैंड-फील (पकड़ने में आसान) अनुभव देने की कोशिश कर रहा है। इसकी बिक्री 3 मार्च से Amazon और रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।

डिस्प्ले और डिज़ाइन:

iQOO 15R में 6.59 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 60 से 144 Hz के वेरिएबल रिफ्रेश रेट और 5,000 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है।

कीमत और उपलब्धता:

यह फोन 'ट्रायम्फ सिल्वर' और 'डार्क नाइट' रंगों में उपलब्ध है। इसकी कीमतें निम्नलिखित हैं:

8 GB/256 GB: ₹44,999

12 GB/256 GB: ₹47,999

12 GB/512 GB: ₹52,999

बैटरी और ड्यूरेबिलिटी:

इस फोन में 7,600 mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जिसके साथ बॉक्स में 100W का चार्जर मिलता है। पानी और धूल से बचाव के लिए इसे IP68 और IP69 की रेटिंग मिली है।

परफॉरमेंस और सॉफ्टवेयर:

iQOO 15R में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो 12 GB तक की LPDDR5X Ultra RAM और 512 GB तक की UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। यह फोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6.0 पर चलता है।

कैमरा सेटअप:

फोटोग्राफी के लिए इसमें 50 MP का Sony Lyt 700V मुख्य कैमरा और 8 MP का अल्ट्रावाइड सेंसर है। सेल्फी के लिए 32 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।