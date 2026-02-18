बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (16:14 IST)

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्स

google pixel 10 a
टेक दिग्गज गूगल आज (18 फरवरी, बुधवार) अपनी फ्लैगशिप Pixel 10 सीरीज का सबसे किफायती स्मार्टफोन Google Pixel 10a लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस फोन को अब तक के सबसे टिकाऊ (Durable) ए-सीरीज फोन के रूप में प्रमोट कर रही है। मजबूत बॉडी के साथ-साथ इस बार फोन में एडवांस AI फीचर्स और बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।
 
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने हाल ही में कंपनी की चौथी तिमाही (Q4) की अर्निंग कॉल के दौरान पुष्टि की थी कि पिक्सल 10 सीरीज की सफलता के बाद अब इसमें Pixel 10a को भी जोड़ा जा रहा है।
 

आज रात 9 बजे से प्री-ऑर्डर शुरू, इतनी हो सकती है कीमत

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart के अनुसार, भारत में Pixel 10a की प्री-बुकिंग आज रात 9 बजे से शुरू हो जाएगी। ग्राहक इसे फ्लिपकार्ट और गूगल स्टोर से बुक कर सकेंगे। कीमत का अनुमान: पिछले साल Pixel 9a को ₹49,999 (8GB/256GB) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। माना जा रहा है कि Pixel 10a की कीमत भी इसी के आसपास होगी। प्री-ऑर्डर करने वालों को एक्सचेंज बोनस, 24 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI और गूगल स्टोर क्रेडिट जैसे आकर्षक ऑफर्स मिल सकते हैं।
 

AI फीचर्स: 'जेमिनी' से होगा लैस

इस साल गूगल अपने किफायती फोन में भी प्रीमियम AI फीचर्स दे रहा है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि Pixel 10a में Gemini इन-बिल्ट AI असिस्टेंट के रूप में मौजूद रहेगा।
 

प्रमुख AI फीचर्स- 

Gemini Nano और Gemini Live
Pixel Screenshots और Magic Cue
Circle to Search और Live Translate
कॉल असिस्ट और बेहतर नॉइज कैंसलेशन
 

iPhone यूजर्स के लिए भी खास

Pixel 10a में आईफोन यूजर्स के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए RCS मैसेजिंग की सुविधा मिलेगी। साथ ही, यह फोन Apple AirPods, Apple TV और FaceTime के साथ भी आसानी से कंपैटिबल होगा, जिससे डेटा ट्रांसफर और वीडियो चैटिंग आसान हो जाएगी। Edited by : Sudhir Sharma
