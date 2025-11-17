XUV 5XO VS Tata Sierra : किसकी होगी मिड-साइज SUV सेगमेंट में बादशाहत?

Mahindra ने पिछले कुछ सालों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त पकड़ बनाई है। कंपनी भारतीय ग्राहकों की पसंद को समझते हुए बड़े, दमदार SUV से लेकर स्टाइलिश और मॉडर्न EVs तक, हर तरह की पेशकश कर रही है। हालांकि, अभी भी महिंद्रा के पास Hyundai Creta जैसे लोकप्रिय मॉडलों को टक्कर देने वाला कोई कन्वेंशनल SUV प्रॉडक्ट नहीं है और XUV 5XO इसी कमी को पूरा करती नजर आती है।

महिंद्रा की Thar Roxx भले ही Creta सेगमेंट में मौजूद है, लेकिन उसका विशाल आकार और ऑफ-रोड कैरेक्टर सभी के लिए प्रेक्टिकल नहीं माना जाता। शहर के ट्रैफिक में लोग ऐसी SUV पसंद करते हैं जो कॉम्पैक्ट, आरामदायक और चलाने में आसान हो। Roxx की पॉपुलैरिटी के बावजूद, एक ज्यादा पारंपरिक SUV, जो XUV 3XO से ऊपर बैठे, ब्रांड की बिक्री बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा, अनुमान है कि XUV 5XO को विकसित करने में महिंद्रा को अधिक खर्च भी नहीं करना पड़ेगा।



कौन होगा फीचर्स में भारी Sierra की तुलना में XUV 5XO फीचर-ओरिएंटेड और टेक-हेवी होगी, जबकि Sierra मिनिमलिस्ट, डिजाइन-फोकस्ड, प्रीमियम केबिन पर खेल रही है।



Tata Sierra 2025 से सभी को टक्कर

टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी Creta-राइवल SUV Sierra 2025 लॉन्च कर दी है। Sierra अपने डिजाइन हेरिटेज + मॉडर्न प्रीमियम कैबिन के कॉम्बिनेशन के साथ बाजार में उतर रही है।

Sierra की खूबियां

- दमदार और अपमार्केट डिजाइन

- SUV जैसी upright और मजबूत रोड प्रेज़ेन्स

- पेट्रोल-डीज़ल दोनों इंजनों के विकल्प

- टेक-लोडेड इंटीरियर

- सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ

टाटा के बाद अब महिंद्रा भी पीछे नहीं रहना चाहती। अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी XUV 5XO पर काम कर रही है। यह पांच-सीटर SUV होगी और महिंद्रा की नई नामकरण रणनीति का हिस्सा होगी—XUV 1XO, 3XO (पहले से बाजार में), 5XO और 7XO।

प्लेटफॉर्म और डिजाइन

माना जा रहा है कि XUV 5XO NU_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी।

इसमें ICE व EV—दोनों विकल्प संभव। डिजाइन Vision X कॉन्सेप्ट के जैसा—ज़्यादा मॉडर्न, आक्रामक और नए लुक्स के साथ। पुराने XUV500 से कोई खास समानता नहीं।

क्या हो सकते हैं फीचर्स

Triple-integrated डिस्प्ले (XEV 9e जैसा)

- पैनोरमिक सनरूफ

- ADAS

- मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

- 360° कैमरा और मल्टी-एयरबैग सुरक्षा

पावरट्रेन : कौन होगा ज्यादा दमदार?

XUV 5XO में संभवतः टॉप वेरिएंट में 2.0L TGDi पेट्रोल या 2.2L डीजल ये वही इंजन हैं जो XUV 3XO में सबसे ज्यादा पावरफुल माने गए हैं। दूसरी तरफ Tata Sierra अधिक संतुलित पेट्रोल-डीजल इंजन विकल्पों के साथ Practical smooth drive पर फोकस करती है।

लॉन्च और उपलब्धता

Tata Sierra नवंबर 2025 के अंत में बाजार में आएगी। महिंद्रा इसके बाद XUV 5XO का खुलासा कर सकती है। लेकिन फिलहाल 5XO की लॉन्च टाइमलाइन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। SUV अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, इसलिए जानकारी में बदलाव संभव है। फिलहाल ये सभी जानकारी अनुमान पर आधारित है और कंपनी किसी भी वक्त सरप्राइज दे सकती है। Edited by : Sudhir Sharma