सोमवार, 17 नवंबर 2025
  4. Kashmiri involved in investigation of Delhi Red Fort bomb attack commits suicide
Written By सुरेश एस डुग्गर
जम्मू , सोमवार, 17 नवंबर 2025 (18:27 IST)

लाल किला बम हमले की पूछताछ में शामिल एक कश्मीरी ने किया आत्मदाह, बेटा अभी भी हिरासत में

Kashmiri involved in investigation of Delhi Red Fort bomb attack commits suicide
Delhi Red Fort bomb attack case : दिल्ली लाल किला बम हमले का कहर कश्मीरियों पर बरपना आरंभ हो चुका है। जहां दर्जनों कश्मीरी पुलिस की गिरफ्त में हैं तो एक ने पूछताछ के उपरांत आत्मदाह करने जैसा कदम भी उठा लिया। हालांकि मृतक का बेटा अभी पुलिस हिरासत में है। दोनों का कसूर इतना था कि वे उन डॉक्टरों के पड़ोसी थे, जिन्हें हमले के लिए तलाशा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कुलगाम जिले के एक व्यक्ति ने दिल्ली कार विस्फोट मामले में पूछताछ के लिए अपने बेटे को हिरासत में लिए जाने के बाद आत्मदाह कर लिया था, जिसकी सोमवार को यहां एक अस्पताल में मौत हो गई।

हालांकि काजीगुंड के वानपोरा गांव के ड्राई फ्रूट विक्रेता बिलाल अहमद वानी ने कुछ दिन पहले आत्मदाह का प्रयास किया था, जब उन्हें अपने बेटे जसीर बिलाल वानी और भाई नवील वानी से मिलने नहीं दिया गया। दोनों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली विस्फोट मामले में हिरासत में लिया था।

वानी की भाभी नसीमा अख्तर ने बताया कि उनके देवर ने अपने बेटे जसीर की गिरफ्तारी के बाद आत्मदाह कर लिया। उन्होंने कहा कि उनके पति, नवील अहमद वानी, जो भौतिकी के लेक्चरर हैं, को भी उनकी ड्यूटी के दौरान उठाया गया।
उसने प्रशासन से अपने रिश्तेदारों को रिहा करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम अपने इलाके में निर्दोष और सम्मानित लोग हैं। अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद वह (बिलाल वानी) अपमानित महसूस कर रहा था, उसने आत्महत्या कर ली और वह 100 परसेंट जल गया था। न्याय की गुहार लगाते हुए, उसने कहा कि वे दोनों डॉक्टरों के पड़ोस में रहते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों से उनका कोई संबंध नहीं है।

मिलने वाले समाचारों में कहा गया है कि बिलाल को जलने के इलाज के लिए अनंतनाग के जीएमसी से एसएचएमएस ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वानी, डॉक्‍टर आदिल अहमद राथर और उनके भाई डॉक्‍टर मुजफ्फर राथर के पड़ोसी हैं।
अधिकारियों के अनुसार, डॉक्‍टर आदिल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था, जबकि उनके भाई डॉक्‍टर मुजफ्फर राथर अभी भी फरार है। इससे पहले, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि पिता अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए थे, उन्होंने अधिकारियों से उनसे मिलने की गुहार लगाई थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि इस स्तर की मनमानी जख्मों को और गहरा करती है और निराशा को जन्म देती है। जब युवाओं को बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है, तो हम एक पूरी पीढ़ी को भय, हताशा और अंततः अंधकारमय रास्तों की ओर धकेलने का जोखिम उठाते हैं। वैसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीडीपी प्रमुख के आरोपों पर कोई बयान जारी नहीं किया।
ISRO कर रहा बड़ी तैयारी, Chandrayaan-4 करेगा कमाल, 7 सैटेलाइट होंगे लॉन्च

ISRO कर रहा बड़ी तैयारी, Chandrayaan-4 करेगा कमाल, 7 सैटेलाइट होंगे लांचISRO is making big preparations : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) बड़ी तैयारी कर रहा है। इसरो ने 2028 में चंद्रयान-4 मिशन और 2027 में मानवयुक्त गगनयान मिशन की तैयारी तेज कर दी है। आने वाले वित्त वर्ष में 7 और सैटेलाइट लॉन्चिंग की योजना बनाई जा रही है। इन मिशनों में एक कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कई PSLV और GSLV उड़ानें शामिल होंगी। दुनिया की स्पेस इकोनॉमी भी तेजी से फैल रही है। ISRO का लक्ष्य है कि भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत तक पहुंच जाए।

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारीChief Minister Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र में मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दांव चला है। महाराष्ट्र की भाजपा नीत महायुति सरकार ने बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक लोक न्यास का पुनर्गठन करते हुए शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक बार फिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। फडणवीस सरकार का यह फैसला राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है, क्‍योंकि मुंबई में कुछ ही महीनों में बीएमसी चुनाव होने हैं।

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहण

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहणबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। एनडीए गठबंधन की पार्टियों के विधायकों के बैठकों का दौर जारी है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्‍य का मुख्‍यमंत्री बनाया जा सकता है और वे 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच शपथ पद की शपथ ले सकते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठकTejashwi Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद बहन रोहिणी आचार्य के नाराज होकर घर छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी के विधायकों संग कल यानी सोमवार को बैठक करेंगे, जिसमें हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की शर्मनाक हार के बाद लालू परिवार में कलह बढ़ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने के साथ ही राजनीति भी छोड़ देने का ऐलान कर दिया।

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमत

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमतरोहिणी आचार्य ने कहा कि संजय यादव ने ही यह करने को कहा था। रोहिणी ने एक और नाम का जिक्र किया और वह है रमीज नेमत। रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद रमीज नेमत सुर्खियों में आ गए हैं। यह नाम न पहले मीडिया में सुना गया था, न बिहार की राजनीति में।

Webdunia
