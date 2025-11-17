सोमवार, 17 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 17 नवंबर 2025 (19:53 IST)

हर EVM में पहले से मौजूद थे 25000 वोट, RJD के पूर्व अध्‍यक्ष सिंह का सनसनीखेज दावा

Bihar Assembly Election Results 2025
Bihar Assembly Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि हर वोटिंग मशीन (EVM) में पहले से 25 हजार वोट मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि उसके बावजूद हमारे 25 प्रत्याशी जीत गए। 
 
उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राजद का ऐसा हाल होगा। ये देश का दुर्भाग्य है। देश कहां जा रहा है? लोकतंत्र संवैधानिक प्रक्रिया है, यह व्यापार नहीं है। व्यापार में लोग धोखाधड़ी करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि संविधान के साथ भी धोखा होने लगेगा तो फिर देश बचेगा क्या? उन्होंने कहा कि प्रत्येक ईवीएम में पहले से ही 25000 वोट मौजूद थे। 
 
ईवीएम में चोरी हुई : इस अवसर पर राजद नेता और मनेर से विधायक भाई वीरेन्द्र ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम में चोरी हुई और हमें इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से जो चुनाव हुए उसमें हम जीते, जबकि ईवीएम से हुए चुनाव में हमें हार मिली है। उल्लेखनीय है कि इस विधानसभा चुनाव में राजद को सिर्फ 26 सीटें मिली हैं। 
 
तेजस्वी विधायक दल के नेता बने : दूसरी ओर, राजद के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। यदि राजद की 2 सीटें और कम हो जातीं तो राजद के पास नेता प्रतिपक्ष बनने की पात्रता भी नहीं रहती। हालांकि तेजस्वी एक बार फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे। इस बीच, राबड़ी देवी के आवास के बाहर राजद के कुछ कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की। संजय को तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है। 
