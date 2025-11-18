Delhi Blast: साबरमती जेल में कैदियों के बीच मारपीट, आतंकवादी डॉ. अहमद सईद पर हमला

आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि वे देश-विदेश से बड़ी धनराशि जुटाकर भारत में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे।





पुलिस अधिकारियों का एक काफिला जेल में कैदियों के बीच हुई लड़ाई की सूचना मिलने पर घटनास्थल की ओर रवाना हो गया है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि लड़ाई किस बात पर हुई थी। Edited by : Sudhir Sharma