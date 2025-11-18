Delhi Blast: साबरमती जेल में कैदियों के बीच मारपीट, आतंकवादी डॉ. अहमद सईद पर हमला
अहमदाबाद की साबरमती जेल में कैदियों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। मीडिया खबरों के मुताबिक अन्य कैदियों ने आतंकवादी डॉ. अहमद सईद पर हमला किया है। प्रारंभिक जांच में ATS टीम द्वारा पकड़े गए तीनों आतंकवादी फिलहाल साबरमती जेल में बंद हैं। जहां तीनों आतंकवादियों में से एक का बैरक में एक अन्य कैदी से झगड़ा हो गया।
तीनों कैदी भड़क गए और एक आतंकवादी की पिटाई कर दी। 9 नवंबर को हैदराबाद के डॉ. अहमद मोइनुद्दीन सैयद, उत्तरप्रदेश के लखीमपुर के मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम खान और शामली के आजाद सुलेमान शेख नाम के तीन आतंकवादियों को गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) की टीम ने गिरफ्तार किया था।
आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि वे देश-विदेश से बड़ी धनराशि जुटाकर भारत में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे।
पुलिस अधिकारियों का एक काफिला जेल में कैदियों के बीच हुई लड़ाई की सूचना मिलने पर घटनास्थल की ओर रवाना हो गया है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि लड़ाई किस बात पर हुई थी। Edited by : Sudhir Sharma