मंगलवार, 18 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. काम की बात
  4. UIDAI Offers Free Aadhaar Biometric Update for Children Below 15 Years Full Guide to Baal Aadhaar MBU
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (16:56 IST)

aadhar card : 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त आधार बायोमेट्रिक अपडेट, UIDAI ने 1 साल तक हटाए सभी शुल्क

uidai
aadhar card Update : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के ‘बाल’ या ब्लू आधार कार्ड (Baal Aadhaar) के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) पर लगने वाला सभी शुल्क हटा दिया है। सरकार की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, 5–7 वर्ष और 15–17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किए जाने वाले पहले और दूसरे MBU अब पूरे एक साल तक पूरी तरह मुफ्त होंगे। यह फैसला 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है और अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद प्रत्येक MBU के लिए 125 रुपए शुल्क देना होगा। इससे करीब  6 करोड़ बच्चों को फायदा होगा। 
 
MBU क्या है? 
UIDAI के के मुताबिक MBU यानी Mandatory Biometric Update उन ब्लू आधार कार्ड का जरूरी अपडेट है, जो 5 से 17 वर्ष तक के भारतीय बच्चों को जारी किए जाते हैं।  5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पहला आधार फोटो, नाम, DOB और पता जैसे विवरण पर आधारित होता है। इस दौरान फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन नहीं लिए जाते, क्योंकि इस उम्र में ये डेवलप नहीं होते। 5 वर्ष पूरे होने पर बच्चे के सभी बायोमेट्रिक डेटा-फोटो, फिंगरप्रिंट और दोनों आंखों के आईरिस लिए जाते हैं। इसे MBU 1 कहा जाता है। आधार नंबर वही रहता है। 15 वर्ष की आयु पर बच्चे को दोबारा सभी बायोमेट्रिक देना आवश्यक होता है। इसे MBU 2 कहा जाता है।
MBU पर कितना खर्चा 
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए MBU 1 और MBU 2 एक साल तक मुफ्त रहेंगे। अक्टूबर 2026 के बाद प्रत्येक MBU पर 125 रुपए शुल्क देना होगा।
 
MBU में क्या अपडेट होता है?
बाल आधार कार्ड धारक बच्चे का
- नवीनतम फोटो
- फिंगरप्रिंट
- आईरिस स्कैन लिए जाते हैं और आधार डेटा में अपडेट किए जाते हैं।
 
कैसे कराएं MBU 
योग्य बच्चे या उनके अभिभावक अपने नजदीकी
Aadhaar Enrolment Centre** या Aadhaar Seva Kendra पर जाकर MBU पूरा कर सकते हैं। इन केंद्रों की जानकारी UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
 
MBU के लिए कौनसे डॉक्यूमेंट्‍स की जरूरत 
बच्चे का बाल आधार (ब्लू आधार कार्ड)
माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड
आवश्यक होने पर अन्य मूल दस्तावेज जरूरी होते हैं। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हर EVM में पहले से मौजूद थे 25000 वोट, RJD के पूर्व अध्‍यक्ष सिंह का सनसनीखेज दावा

हर EVM में पहले से मौजूद थे 25000 वोट, RJD के पूर्व अध्‍यक्ष सिंह का सनसनीखेज दावाBihar Assembly Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि हर वोटिंग मशीन (EVM) में पहले से 25 हजार वोट मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि उसके बावजूद हमारे 25 प्रत्याशी जीत गए।

क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा भारत, मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय का बयान

क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा भारत, मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय का बयानSheikh Hasinas death sentence News : बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा ए मौत देने के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। शेख हसीना को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी। बाकी मामलों में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। ICT ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया था।

लाल किला बम हमले की पूछताछ में शामिल एक कश्मीरी ने किया आत्मदाह, बेटा अभी भी हिरासत में

लाल किला बम हमले की पूछताछ में शामिल एक कश्मीरी ने किया आत्मदाह, बेटा अभी भी हिरासत मेंDelhi Red Fort bomb attack case : दिल्ली लाल किला बम हमले का कहर कश्मीरियों पर बरपना आरंभ हो चुका है। जहां दर्जनों कश्मीरी पुलिस की गिरफ्त में हैं तो एक ने पूछताछ के उपरांत आत्मदाह करने जैसा कदम भी उठा लिया। हालांकि मृतक का बेटा अभी पुलिस हिरासत में है। दोनों का कसूर इतना था कि वे उन डॉक्टरों के पड़ोसी थे, जिन्हें हमले के लिए तलाशा जा रहा है।

बिहार की बेरहम बहू, ससुर का प्रायवेट पार्ट ईंट से कुचला, सिर फोड़ दिया

बिहार की बेरहम बहू, ससुर का प्रायवेट पार्ट ईंट से कुचला, सिर फोड़ दियाdaughter in law crushed father in laws private part in Bihar: बिहार के मोतिहारी जिले में एक सनसनीखेज घटनाक्रम के तहत एक महिला ने बुजुर्ग ससुर का प्रायवेट पार्ट ईंट से कुचल दिया। महिला ने बुजुर्ग के सिर पर भी वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है।

रोहिणी आचार्य के अपमान पर लालू परिवार में बवाल, 3 और बेटियों ने छोड़ा घर

रोहिणी आचार्य के अपमान पर लालू परिवार में बवाल, 3 और बेटियों ने छोड़ा घरLalu Yadav family controversy : रोहिणी आचार्य के परिवार छोड़ने और पार्टी के इस्तीफे पर लालू परिवार में बवाल मचा हुआ है। रोहिणी के आरोपों से परिवार एक और सोशल मीडिया गरमाया हुआ है तो दूसरी और लालू की 3 और बेटियों ने अपना घर छोड़ दिया।

और भी वीडियो देखें

बिहार में सियासी पारा गर्म, नीतीश सरकार में कौन बनेगा डिप्टी सीएम?

बिहार में सियासी पारा गर्म, नीतीश सरकार में कौन बनेगा डिप्टी सीएम?Bihar Politics : बिहार में राजग को बंपर जीत मिलने के बाद भी राज्य की सियासत गर्म है। नीतीश कुमार का मुख्‍यमंत्री बनना तय है लेकिन डिप्टी सीएम, स्पीकर और मंत्रियों के नाम पर भाजपा, जदयू और लोजपा में कशमकश दिखाई दे रही है। लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी उपमुख्‍यमंत्री पद को लेकर है। कहा जा रहा है कि इस बार 3 नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है।

मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिलाई ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की शपथ

मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिलाई ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की शपथChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में 'नशा मुक्त भारत अभियान' के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान के कैलेंडर का विमोचन करने के साथ ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया एवं ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की शपथ दिलाई।

कश्मीर में जैश-दुख्तरान-ए-मिल्लत में महिलाओं की भर्ती की बड़ी साजिश का भंडाफोड़

कश्मीर में जैश-दुख्तरान-ए-मिल्लत में महिलाओं की भर्ती की बड़ी साजिश का भंडाफोड़Jammu Kashmir news in Hindi : काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने मंगलवार सुबह-सुबह घाटी में कई जगहों पर, जिसमें श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम शामिल हैं, एक नई टेरर-रिक्रूटमेंट जांच के सिलसिले में कोऑर्डिनेटेड सर्च शुरू की।

बैटल ऑफ रेजांग ला : 20 चीनियों के मुकाबले 1 भारतीय सैनिक

बैटल ऑफ रेजांग ला : 20 चीनियों के मुकाबले 1 भारतीय सैनिक18 नंवबर 1962 का दिन भारतीय सेना के स्वर्णिम इतिहास में एक खास स्थान रखता है। इसी दिन भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजीमेंट में से एक 13 कुमांयु रेजिमेंट (स्थापना 1813) की सी (चार्ली) कंपनी के लीडर मेजर शैतान सिंह (परमवीर चक्र विजेता) और उसके 123 वीर जवानों ने चीनी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया था। इन वीरों ने अपनी रेजीमेंट के जयघोष 'पराक्रमो विजयते' को शब्दश: सच कर दिखाया।

शेख हसीना को सौंपने से भारत करेगा इंकार! बांग्लादेश India के बीच बढ़ेगी तकरार

शेख हसीना को सौंपने से भारत करेगा इंकार! बांग्लादेश India के बीच बढ़ेगी तकरारSheikh Hasina sentenced to death in Bangladesh: बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होने के बाद और मोहम्मद यूनुस द्वारा देश में अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी कड़वाहट आई है। यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ गई हैं साथ ही वहां अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अत्याचार भी बढ़े हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com