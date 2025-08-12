मंगलवार, 12 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (18:39 IST)

Aadhar को लेकर आया बड़ा अपडेट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी ने दी जानकारी

Download Aadhar card
आधार डाटाबेस से फेस ऑथिन्टिकेशन ट्रांजेक्शन की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और 6 महीने में 100 करोड़ बार लोगों ने ऐसे ट्रांजेक्शन किए जो रोजाना 50 लाख से भी अधिक का औसत है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि 10 अगस्त 2025 को आधार फेस ऑथेन्टिकेशन का 200 करोड़वाँ ट्रांजेक्शन हुआ। इससे पहले जनवरी में 100 करोड़वाँ ट्रांजेक्शन हुआ था। वहीं, 50 करोड़ से 100 करोड़ के आँकड़े पर पहुँचने में पाँच महीने का समय लगा था।
 
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने कहा कि इतने कम समय में 100 करोड़ से 200 करोड़ आधार फेस ऑथेन्टिकेशन ट्रांजेक्शन तक पहुंचना दिखाता है कि देश के नागरिकों और सेवा प्रदाताओं दोनों को विश्वास है कि आधार सुरक्षित, समावेशी और नवाचारी सत्यापन पारिस्थितिकी है। इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि देश डिजिटल माहौल के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि गांवों से मेट्रो शहरों तक यूआईडीएआई सरकारों, बैंकों और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर आधार फेस ऑथेन्टिकेशन को बड़े पैमाने पर सफल बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
 
मंत्रालय ने कहा कि यूआईडीएआई डिजिटल प्रशासन की रीढ़ को मजबूत कर रहा है। यह उपलब्धि महज संख्या की बात नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि समावेशी प्रौद्योगिकी किस प्रकार अंतर को समाप्त कर लोगों को सशक्त बना सकती है।
BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पार

BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पारजम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहा एक पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों की गोली से मारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीएसएफ ने कहा कि वह इस घटना को लेकर अपने पाकिस्तानी समकक्ष के सामने विरोध दर्ज करा रहा है।

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बात

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत हरसंभव योगदान देने को प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच रूस-यूक्रेन में शांति समझौते को लेकर होने वाली शिखर वार्ता से पहले हुई है।

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडा

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडाउत्तरप्रदेश में संभल के बाद अब फतेहपुर में नया विवाद सामने आया है। सोमवार सुबह बजरंग दल, हिन्दू महासभा सहित कई हिन्दू संगठनों ने ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंचकर भगवा लहरा दिया। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। बवाल इतना बढ़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई।

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायतPriyanka Gandhi Vadra missing: भाजपा के एक नेता ने वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ सोमवार को ‘गुमशुदगी’ की शिकायत दर्ज कराई। इससे एक दिन पहले कांग्रेस के एक छात्र नेता ने भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी (Union Minister Suresh Gopi) के खिलाफ भी ऐसी ही एक शिकायत दर्ज कराई थी।

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सच

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सचआपके दोस्तों के फेसबुक (Facebook) अकाउंट पर एक जैसी पोस्ट दिखाई दे रही है। इसका कनेक्शन यूजर्स की प्राइवेसी से बताया जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि वे अपने निजी डेटा के इस्तेमाल की अनु‍मति नहीं देते हैं। इस पोस्ट करने वाले लोग अपने फ्रेंड्‍स से भी अपील कर रहे हैं कि वह उनके पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके एक नए पोस्ट के तौर पर अपनी वॉल पर पब्लिश करें।

EC और बंगाल सरकार में ठनी, मुख्य सचिव को तलब कर दागी अधिकारियों को न हटाने पर मांगा स्पष्टीकरण

EC और बंगाल सरकार में ठनी, मुख्य सचिव को तलब कर दागी अधिकारियों को न हटाने पर मांगा स्पष्टीकरणThere is a conflict between EC and Bengal government: निर्वाचन आयोग (EC) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को समन जारी किया और कहा कि वह दागी अधिकारियों को न हटाने पर दिल्ली आकर स्पष्टीकरण दें। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ, जब पश्चिम बंगाल सरकार (Bengal Government) ने 1 दिन पहले आयोग को पत्र लिखकर कहा कि मतदाता सूची संशोधन में कथित अनियमितताओं को लेकर अभी अपने अधिकारियों को निलंबित करने का उसका कोई इरादा नहीं है। राज्य के शीर्ष नौकरशाह को 13 अगस्त को शाम 5 बजे तक निर्वाचन सदन में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया।

इस मुस्लिम देश में हर चौथा शख्स है भारतीय, कभी थी भुखमरी, आज है दुनिया का सबसे रईस देश

इस मुस्लिम देश में हर चौथा शख्स है भारतीय, कभी थी भुखमरी, आज है दुनिया का सबसे रईस देशindian population in qatar: आज हम आपको एक ऐसे देश की कहानी बता रहे हैं जहां एक समय पर केवल एक विशाल, बंजर रेगिस्तान था और जीवनयापन करना बेहद मुश्किल था। यहां न तो पर्याप्त पानी था, न हरियाली, और न ही कोई प्राकृतिक संसाधन। लोग मोती निकालने और मछली पकड़ने जैसे कामों पर निर्भर थे। लेकिन, आज ये देश दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। ये देश है कतर और यहां 25% भारतीय आबादी रहती है। आइए, कतर की इस विकास गाथा और इसमें भारतीय समुदाय की भूमिका को विस्तार से समझते हैं।

कौन हैं प्रेमानंद महाराज के पांच पांडव, कोई था सेना में अधिकारी तो कोई CA, लाखों की नौकरी छोड़ जुड़े भक्ति मार्ग से

कौन हैं प्रेमानंद महाराज के पांच पांडव, कोई था सेना में अधिकारी तो कोई CA, लाखों की नौकरी छोड़ जुड़े भक्ति मार्ग सेpremanand ji maharaj 5 pandavas: वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज आज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने प्रवचनों और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। उनके सत्संग में हर दिन हज़ारों की भीड़ उमड़ती है, जिसमें आम लोग से लेकर बड़े-बड़े सेलिब्रिटी और राजनेता तक शामिल होते हैं। लेकिन, प्रेमानंद महाराज के साथ हमेशा उनकी परछाई की तरह रहने वाले उनके पांच खास शिष्य भी अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। आइए जानते हैं, कौन हैं ये पांच शिष्य और कैसे ये प्रेमानंद महाराज के साथ जुड़े:

युवा कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर BJP और EC के खिलाफ निकाला हल्ला बोल मार्च

युवा कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर BJP और EC के खिलाफ निकाला हल्ला बोल मार्चYouth Congress' 'Halla Bol' March: भारतीय युवा कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को 'हल्ला बोल' मार्च निकाला। यह विरोध मार्च पांच, रायसीना रोड स्थित युवा कांग्रेस मुख्यालय से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक निकाले जाने की योजना थी। पुलिस ने हालांकि प्रदर्शनकारियों को भारतीय युवा कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही हिरासत में ले लिया।

1,000 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमतों में 2,000 की गिरावट, Gold ETF में निवेश में क्यों आ रही है गिरावट

1,000 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमतों में 2,000 की गिरावट, Gold ETF में निवेश में क्यों आ रही है गिरावटवैश्विक बाजारों में बिकवाली के चलते मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 1,000 रुपए गिरकर 1,01,520 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। सोमवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,02,520 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। स्थानीय बाजारों में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना मंगलवार को 1,000 रुपए टूटकर 1,01,100 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रहा।

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।
