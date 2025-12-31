गुरुवार, 1 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , गुरुवार, 1 जनवरी 2026 (00:10 IST)

Welcome 2026 : 2026 का भव्य स्वागत, न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक झूमे लोग, जमकर आतिशबाजी

Beginning of the new year
दुनियाभर में नए साल का स्वागत पूरे जोश के साथ किया गया। लोगों ने आतिशबाजी और एक-दूसरे को बधाइयां देकर स्वागत किया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सबसे पहले नए साल का स्वागत किया गया। पूरी दुनिया में नए साल 2026 के स्वागत के लिए आतिशबाजी और जश्न का भव्य आयोजन हुआ। भारत समेत कई देशों में लोग नए साल के मौके पर नाच-गाने और उल्लास के साथ शामिल हुए।
मनाली में हजारों पर्यटकों ने मॉल रोड पर लाइव म्यूजिक का आनंद उठाते हुए नए साल का स्वागत किया। लोगों ने अयोध्या, मधुरा, वाराणसी में मंदिरों का दर्शन कर नए साल का स्वागत किया। 
देश में दिल्ली, मुंबई सहित देशभर में नए साल के जश्न को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह-जगह पुलिस की तैनाती की गई है ताकि नए साल के जश्न में हुड़दंगियों पर काबू पाया जा सके।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और विदेश में नागरिकों को नए साल की शुभकामनाएं दीं और इस अवसर को नई ऊर्जा, सकारात्मक बदलाव और नई शुरुआत का प्रतीक बताया।
नए साल 2026 की पूर्व संध्या पर जारी एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि नया साल आत्म-चिंतन और नए संकल्पों का अवसर प्रदान करता है और नागरिकों से राष्ट्रीय विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया।
संजय राउत के घर के पास हड़कंप, संदिग्ध कार पर लिखा था- रात 12 बजे धमाका होगा

संजय राउत के घर के पास हड़कंप, संदिग्ध कार पर लिखा था- रात 12 बजे धमाका होगामहाराष्ट्र में धमाके की धमकी से हड़कंप मच गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक मुंबई में रात उस समय हड़कंप मच गया जब शिवसेना (यूबीटी) के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर के बाहर खड़ी एक कार पर धमकी भरा संदेश लिखा हुआ मिला।

घबराने की जरूरी नहीं है सरकार आपके साथ, CM डॉ. यादव ने अस्पतालों में पहुंचकर दूषित जल से बीमार मरीजों का हालचाल जाना

घबराने की जरूरी नहीं है सरकार आपके साथ, CM डॉ. यादव ने अस्पतालों में पहुंचकर दूषित जल से बीमार मरीजों का हालचाल जानामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दूषित पानी पीने से बीमार लोगों से मिलने वर्मा नर्सिंग होम पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपनी अन्य व्यस्तताओं को छोड़कर इंदौर पहुंचे। डॉक्टर यादव ने दूषित पेयजल के कारण विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने तीसरी मंजिल के जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जयशंकर ने ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से की मुलाकात

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जयशंकर ने ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से की मुलाकातभारत-पाकिस्तान के बीच मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने विदेशी मंचों पर पाकिस्तान के नेताओं का बॉयकॉट कर रखा है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के फ्यूनरल में ढाका पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान संसद के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हाथ भी मिलाया। यह मुलाकात कूटनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

योगी सरकार के प्रयास से सनातन का लौटा वैभव, युवाओं में बढ़ा काशी, मथुरा और अयोध्या का क्रेज

योगी सरकार के प्रयास से सनातन का लौटा वैभव, युवाओं में बढ़ा काशी, मथुरा और अयोध्या का क्रेजChief Minister Yogi Adityanath News : नए साल का जश्न मनाने के लिए जहां युवा पहले पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होकर डिस्को, होटल, रेस्टोरेंट और हिल स्टेशनों का रुख करता था, इस साल इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में युवा लाखों की संख्या में काशी, मथुरा-वृंदावन और अयोध्या में नए साल की शुरूआत अपने इष्ट का दर्शन-पूजन से कर रहे हैं।

फरीदाबाद में हैवानियत, लिफ्‍ट दी और 2 घंटे तक लूटी आबरू, खून से लथपथ पीड़िता को चलती कार से फेंका

फरीदाबाद में हैवानियत, लिफ्‍ट दी और 2 घंटे तक लूटी आबरू, खून से लथपथ पीड़िता को चलती कार से फेंकायहां दरिंदगी दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दरिंदों ने दरिंदगी की हदें भी पार कर दीं। दौड़ती कार में 2 घंटे तक महिला के साथ दुष्कर्म किया फिर खून से लथपथ पीड़िता को चलती कार से फेंककर भाग गए। अर्द्धनग्न हालत में सड़क किनारे पड़ी पीड़िता को अस्पताल भिजवाया गया जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कार का पता कर लिया और दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया।

इंदौर में दूषित पानी से मौत मामले में मीडियाकर्मी पर झल्लाए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय , कहे अपशब्द

इंदौर में दूषित पानी से मौत मामले में मीडियाकर्मी पर झल्लाए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय , कहे अपशब्दशहर में दूषित पानी पीने से 10 लोगों की मौत की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर रख दिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद इंदौर के भागीरथपुरा में हुई घटना को लेकर गंभीर हैं और उन्होंने बुधवार को इंदौर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती लोगों से बात कर उनका हाल भी जाना।

जहरीले पानी से जान, SIT से जांच की मांग, महापौर और मुख्यमंत्री को पत्र

जहरीले पानी से जान, SIT से जांच की मांग, महापौर और मुख्यमंत्री को पत्रमध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने पेयजल में पोटेशियम क्लोराइड (KCl) की अत्यधिक मात्रा मिलाए जाने की आशंका को गंभीर जनस्वास्थ्य अपराध बताते हुए इस पूरे प्रकरण की विशेष जांच टीम (SIT) से जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

शाहरुख खान गद्दार, IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर को 9 करोड़ में खरीदा, संगीत सोम का विवादित बयान

शाहरुख खान गद्दार, IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर को 9 करोड़ में खरीदा, संगीत सोम का विवादित बयानपूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम विवादित बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान दिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक संगीत सोम ने एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें देश का गद्दार बताया। उनके इस बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है।

लालच में नौकर पति-पत्नी बने हैवान, 5 साल कैद, न खाना, न रोशनी, कंकाल बनी जवान बेटी, बुजुर्ग की दर्दनाक मौत

लालच में नौकर पति-पत्नी बने हैवान, 5 साल कैद, न खाना, न रोशनी, कंकाल बनी जवान बेटी, बुजुर्ग की दर्दनाक मौतपैसों की लालच में इंसान कैसे हैवान बन जाता है। यह महोबा की घटना से सामने आया है। यह रूह कंपा देने वाली घटना हुई रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ओमप्रकाश सिंह राठौर और उनके परिवार के साथ। धन के लालच में हैवान बने नौकर दंपति ने उन्हें 5 साल तक कैद में रखा। उनके और परिवार को नर्क जैसी यातनाएं दीं।

संजय राउत के घर के पास हड़कंप, संदिग्ध कार पर लिखा था- रात 12 बजे धमाका होगा

संजय राउत के घर के पास हड़कंप, संदिग्ध कार पर लिखा था- रात 12 बजे धमाका होगामहाराष्ट्र में धमाके की धमकी से हड़कंप मच गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक मुंबई में रात उस समय हड़कंप मच गया जब शिवसेना (यूबीटी) के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर के बाहर खड़ी एक कार पर धमकी भरा संदेश लिखा हुआ मिला।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
