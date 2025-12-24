जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन



ALSO READ: iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड Smartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।

जहां Samsung Galaxy S26 सीरीज के जनवरी में आने की चर्चा थी, वहीं अब इसके फरवरी 2026 तक टलने की संभावना है। साल की शुरुआत में अपग्रेड करने की सोच रहे यूजर्स के लिए यह महीना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जानिए जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाले प्रमुख स्मार्टफोन्स के बारे में-

1. Oppo Reno 15 Series 5G

Oppo अपनी नई Reno 15 सीरीज को जनवरी 2026 में भारत में लॉन्च कर सकता है। यह सीरीज पहले ही चीन में पेश की जा चुकी है जबकि भारत में इसमें Reno 15, Reno 15 Pro और Reno 15 Pro Mini मॉडल शामिल हो सकते हैं। सीरीज OPPO के All-Round Armour Body के साथ आएगी। इसमें स्पॉन्ज बायोनिक कुशनिंग, एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम और IP66, IP68 व IP69 रेटिंग मिलेगी।

संभावित लॉन्च : जनवरी 2026 का पहला हफ्ता

संभावित कीमत: 35,000 रुपए से शुरू

2. Redmi Note 15 Series

Xiaomi की बेहद लोकप्रिय Redmi Note 15 सीरीज जनवरी 2026 में भारत में दस्तक देगी। एक साल के अंतराल के बाद आ रही इस सीरीज में Redmi Note 15, Note 15 Pro और Note 15 Pro+ मॉडल शामिल हो सकते हैं। इन फोन्स में AMOLED डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट, दमदार कैमरा सेटअप, 6000mAh से ज्यादा बैटरी और फास्ट चार्जिंग मिलने की उम्मीद है।

लॉन्च डेट (कन्फर्म) : 6 जनवरी 2026

संभावित कीमत : 25,000 से 40,000 रुपए तक

3. Realme 16 Pro Series

Realme 16 Pro सीरीज भी 6 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च होगी। यह सीरीज प्रीमियम डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और फास्ट चार्जिंग पर फोकस करेगी। Realme इसे Redmi Note सीरीज के मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर सकता है।

लॉन्च डेट (कन्फर्म) : 6 जनवरी 2026

संभावित कीमत : अपर मिड-रेंज सेगमेंट में

4. Poco M8 Series

Poco जनवरी 2026 में Poco M8 और Poco M8 Pro लॉन्च कर सकता है। ये फोन बजट सेगमेंट के यूज़र्स को ध्यान में रखकर लाए जाएंगे। इसमें बड़ी बैटरी, सक्षम प्रोसेसर और 5G कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।बताया जा रहा है कि ये फोन Redmi Note 15 सीरीज पर आधारित हो सकते हैं।

संभावित लॉन्च : जनवरी 2026

संभावित कीमत : Redmi Note 15 सीरीज के आसपास

5. Vivo X200T

जनवरी 2026 के अंत में Vivo X200T लॉन्च हो सकता है। यह फोन Vivo की फ्लैगशिप X-सीरीज से नीचे पोजिशन किया जाएगा और इसमें शानदार कैमरा, स्लिम डिजाइन और दमदार प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है।

संभावित लॉन्च : जनवरी 2026 के अंत तक

संभावित कीमत : लगभग 60,000 रुपए Edited by : Sudhir Sharma