Top 10 HIndi films 2025: बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर टॉप 10 हिंदी फिल्म

वर्ष 2025 में कई फिल्में हिंदी में रिलीज हुईं। इसमें से कुछ हिंदी भाषा में ही बनाई गई तो दूसरी ओर हॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों को भी हिंदी में डब कर रिलीज किया गया है। यहां पर इन सभी फिल्मों में से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर टॉप 10 फिल्में चुनी गई हैं। जरूरी नहीं है कि इस लिस्ट में शामिल हर फिल्म हिट ही हो, इनमें से कुछ को असफलता भी मिली क्योंकि उनका बजट बहुत ज्यादा था। डब फिल्मों का हिंदी वर्जन ही इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं टॉप 10 फिल्मे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर (कलेक्शन विभिन्न स्रोतों के आधार पर लिए गए हैं)

नंबर 1: धुरंधर

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 18 दिनों में 598.90 करोड़ रुपये

स्टेटस: ब्लॉकबस्टर

रणवीर सिंह अभिनीत धुरंधर 18 दिनों में 598.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है और जल्दी ही यह छावा (615 करोड़ रुपये) को पार कर जाएगी। इसके आधार पर इसे नंबर वन फिल्म माना गया है और संभव है कि यह पुष्पा का रिकॉर्ड भी तोड़ दे।

नंबर 2: छावा

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 615 करोड़ रुपये

स्टेटस: ब्लॉकबस्टर

नंबर 3: सैंयारा

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 337 करोड़ रुपये

स्टेटस: ब्लॉकबस्टर

नंबर 4: महावतार नरसिम्हा (हिंदी वर्जन)

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 247.96 करोड़ रुपये

स्टेटस: ब्लॉकबस्टर

नंबर 5: वॉर 2

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 244.29 करोड़ रुपये

स्टेटस: फ्लॉप

नंबर 6: कांतारा चैप्टर 2 (हिंदी वर्जन)

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 225 करोड़ रुपये

स्टेटस: सुपरहिट

नंबर 7: हाउसफुल 5

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 198 करोड़ रुपये

स्टेटस: फ्लॉप

नंबर 8: रेड 2

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 179 करोड़ रुपये

स्टेटस: सेमी हिट

नंबर 9: सितारे जमीं पर

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 167 करोड़ रुपये

स्टेटस: हिट

नंबर 10: थामा

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 157 करोड़ रुपये