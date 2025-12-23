मंगलवार, 23 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (13:59 IST)

Top 10 HIndi films 2025: बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर टॉप 10 हिंदी फिल्म

वर्ष 2025 में कई फिल्में हिंदी में रिलीज हुईं। इसमें से कुछ हिंदी भाषा में ही बनाई गई तो दूसरी ओर हॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों को भी हिंदी में डब कर रिलीज किया गया है। यहां पर इन सभी फिल्मों में से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर टॉप 10 फिल्में चुनी गई हैं। जरूरी नहीं है कि इस लिस्ट में शामिल हर फिल्म हिट ही हो, इनमें से कुछ को असफलता भी मिली क्योंकि उनका बजट बहुत ज्यादा था। डब फिल्मों का हिंदी वर्जन ही इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं टॉप 10 फिल्मे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर (कलेक्शन विभिन्न स्रोतों के आधार पर लिए गए हैं)
नंबर 1: धुरंधर 
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 18 दिनों में 598.90 करोड़ रुपये
स्टेटस: ब्लॉकबस्टर 
रणवीर सिंह अभिनीत धुरंधर 18 दिनों में 598.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है और जल्दी ही यह छावा (615 करोड़ रुपये) को पार कर जाएगी। इसके आधार पर इसे नंबर वन फिल्म माना गया है और संभव है कि यह पुष्पा का रिकॉर्ड भी तोड़ दे। 
नंबर 2: छावा 
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 615 करोड़ रुपये
स्टेटस: ब्लॉकबस्टर 
नंबर 3: सैंयारा 
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 337 करोड़ रुपये
स्टेटस: ब्लॉकबस्टर 
नंबर 4: महावतार नरसिम्हा (हिंदी वर्जन) 
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 247.96 करोड़ रुपये
स्टेटस: ब्लॉकबस्टर 
War 2 Kiara Hrithik Roshan
नंबर 5: वॉर 2 
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 244.29 करोड़ रुपये
स्टेटस: फ्लॉप 
नंबर 6: कांतारा चैप्टर 2 (हिंदी वर्जन) 
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 225 करोड़ रुपये
स्टेटस: सुपरहिट 
नंबर 7: हाउसफुल 5 
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 198 करोड़ रुपये
स्टेटस: फ्लॉप 
नंबर 8: रेड 2
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 179 करोड़ रुपये
स्टेटस: सेमी हिट 
नंबर 9: सितारे जमीं पर 
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 167 करोड़ रुपये
स्टेटस: हिट 
नंबर 10: थामा 
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 157 करोड़ रुपये
स्टेटस: औसत 
धुरंधर सुपर हिट होते ही पटरी पर लौटा रणवीर सिंह का Don 3 का प्रोजेक्ट, जनवरी 2026 में शुरू होगी शूटिंग

धुरंधर सुपर हिट होते ही पटरी पर लौटा रणवीर सिंह का Don 3 का प्रोजेक्ट, जनवरी 2026 में शुरू होगी शूटिंगरणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की Don 3 की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग जनवरी–फरवरी 2026 में जेद्दा से शुरू होगी। विलेन के रोल को लेकर विक्रांत मैसी से फिर बातचीत चल रही है, जबकि कृति सेनन भी अहम भूमिका में नजर आएंगी।

Kapil Sharma शो में Priyanka Chopra का खुलासा, Hajmola सूंघते ही Nick Jonas ने क्या कहा?

Kapil Sharma शो में Priyanka Chopra का खुलासा, Hajmola सूंघते ही Nick Jonas ने क्या कहा?The Great Indian Kapil Show में Priyanka Chopra ने अपनी शादी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि जब Nick Jonas ने पहली बार Hajmola चखा, तो उनकी प्रतिक्रिया सुनकर स्टूडियो ठहाकों से गूंज उठा। यह कहानी भारत-अमेरिका की सांस्कृतिक सोच का दिलचस्प उदाहरण है।

शूट के दौरान शरीर पर पैडिंग बढ़ाने का दबाव, राधिका आप्टे का खुलासा, मानसिक रूप से परेशान करने वाला अनुभव

शूट के दौरान शरीर पर पैडिंग बढ़ाने का दबाव, राधिका आप्टे का खुलासा, मानसिक रूप से परेशान करने वाला अनुभवअभिनेत्री राधिका आप्टे ने अपने शुरुआती करियर के एक कड़वे अनुभव को साझा करते हुए बताया कि एक साउथ फिल्म की शूटिंग के दौरान उनसे जबरन शरीर पर अतिरिक्त पैडिंग पहनने को कहा गया। उन्होंने इसे असहज, अपमानजनक और मानसिक रूप से परेशान करने वाला अनुभव बताया। अपने बेबाक और निडर स्वभाव के लिए जानी जाने वाली राधिका आप्टे ने कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद ट्रॉमैटिक था।

बेटी को सेक्स टॉय गिफ्ट करने वाले बयान पर सोशल मीडिया ट्रोलिंग के कारण गौतमी की उड़ गई थी नींद

बेटी को सेक्स टॉय गिफ्ट करने वाले बयान पर सोशल मीडिया ट्रोलिंग के कारण गौतमी की उड़ गई थी नींदटीवी एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने बेटी सिया को लेकर दिए गए एक बयान के वायरल होने के बाद हुई ट्रोलिंग पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर मिली नकारात्मक प्रतिक्रियाओं ने उन्हें डिप्रेशन में धकेल दिया और वह कुछ समय के लिए इंस्टाग्राम से दूर हो गईं।

Ajay Devgn की Drishyam 3 की रिलीज डेट का ऐलान, जानें फिर सिस्टम से कब टकराएगा सालगांवकर परिवार

Ajay Devgn की Drishyam 3 की रिलीज डेट का ऐलान, जानें फिर सिस्टम से कब टकराएगा सालगांवकर परिवारअजय देवगन स्टारर ‘दृश्यम 3’ की रिलीज़ डेट सामने आ गई है। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। पूरी ओरिजिनल कास्ट के साथ यह फिल्म फैमिली थ्रिलर जॉनर को नए स्तर पर ले जाने का वादा करती है। ‘दृश्यम 3’ में एक बार फिर अजय देवगन के साथ तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर जैसी दमदार स्टार कास्ट नजर आएगी। सालगांवकर परिवार की कहानी इस बार बिल्कुल नए हालात और अप्रत्याशित मोड़ के साथ आगे बढ़ेगी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Webdunia
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

