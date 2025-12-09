मंगलवार, 9 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (14:49 IST)

धुरंधर ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर धमाल, सोमवार को भी नहीं थमी कमाई

dhurandhar movie success top 5 reasons ranveer singh superhit
रणवीर सिंह की एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ बॉलीवुड के लिए इस समय सबसे बड़ी सफलता की कहानी बन चुकी है। अक्सर माना जाता है कि सोमवार का दिन किसी भी फिल्म के लिए असली टेस्ट होता है, लेकिन ‘धुरंधर’ ने इस चुनौती को न सिर्फ पार किया, बल्कि कई सिनेमाघरों में सोमवार की कमाई शुक्रवार से भी ज्यादा रही। यह वही स्थिति होती है जब फिल्म की चर्चा, वर्ड ऑफ माउथ और दर्शकों की पसंद बेहद मजबूत हो।
 
देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, हर इलाके से एक जैसी रिपोर्ट आ रही है कि फिल्म को लेकर भारी उत्साह बना हुआ है। मल्टीप्लेक्स चेन में फिल्म की पकड़ असाधारण है, जबकि छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में भी दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है।
 
वर्ड ऑफ माउथ ने बढ़ाई फिल्म की रफ्तार
फिल्म समीक्षकों से लेकर आम दर्शकों तक, सभी ने ‘धुरंधर’ की कहानी, रणवीर सिंह के दमदार प्रदर्शन और फिल्म की टाइट स्क्रीनप्ले की प्रशंसा की है। इसके साथ ही फिल्म में अक्षय खन्ना और अन्य कलाकारों की मौजूदगी ने भी दर्शकों पर खास असर छोड़ा है। यही वजह है कि रिलीज़ के चौथे दिन भी दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ।
 
सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कई सिनेमा हॉल में सोमवार की कमाई शुक्रवार से ज्यादा रही, जो सिर्फ तभी होता है जब फिल्म देखने वालों की संख्या मुंह-जबानी प्रचार के कारण बढ़ती है।

 
चार दिनों में कमाई पहुंची 130.80 करोड़ रुपये
पहले ही वीकेंड में फिल्म ने शानदार कमाई की और सोमवार को भी इसकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। फिल्म का चार दिनों का आधिकारिक नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस प्रकार रहा: शुक्रवार को 28.60 करोड़ रुपये, शनिवार को 33.10 करोड़ रुपये, रविवार को 44.80 करोड़ रुपये और सोमवार को 24.30 करोड़ रुपये की कमाई के साथ कुल आंकड़ा 130.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
 
इन आकड़ों से साफ है कि ‘धुरंधर’ अब लंबे समय तक सिनेमाघरों में मजबूत पकड़ बनाए रखेगी और इसकी कमाई आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है।
 
फिल्म की लंबी दौड़ तय मानी जा रही है
जहां कई फिल्मों की चमक पहले वीकेंड में ही फीकी पड़ जाती है, वहीं ‘धुरंधर’ का मिज़ाज बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि फिल्म आने वाले दिनों में और मजबूत पकड़ बनाए रखेगी, खासकर छुट्टियों और त्योहारों के मौसम के दौरान। फिल्म की मौजूदा रफ्तार देखकर यही कहा जा रहा है कि ‘धुरंधर’ फिलहाल रुकने वाली नहीं है।
