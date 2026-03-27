बेटी सोनाक्षी की जहीर इकबाल संग इंटरफेथ मैरिज पर शत्रुघ्न सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मियां-बीवी राजी तो क्या करेगा काजी...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अर जहीर इकबाल की शादी को लेकर खूब बवाल मचा था। दोनों की इंटरफेथ मैरिज हुई थी। सोनाक्षी की शादी के वक्त दावा किया गया कि इस शादी से न तो उनके पिता शत्रुघ्न खुश है और न ही उनके दोनों भाई। अब अपनी बेटी सोनाक्षी की शादी के लगभग दो साल बाद शत्रुघ्न सिन्हा ढाल बनकर सामने आए हैं।

एक हालिया इंटरव्यू में जब शत्रुघ्न सिन्हा से उनके निवास 'रामायण' और बेटी के मुस्लिम परिवार में विवाह को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही बेबाक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक-ठाक है। हम बहुत खुश हैं। सोनाक्षी की जो शादी हुई है, दोनों 'मेड फॉर इच अदर' लगते हैं। बच्चे जवान हैं, एडल्ट्स हैं। अगर वो खुश हैं, तो मियां-बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हमें उनका साथ देना चाहिए। मैं पूरे दिल से, एक चट्टान की तरह उनके साथ हूं।

शत्रुघ्न सिन्हा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कुछ भी असंवैधानिक या गैर-कानूनी नहीं किया है। उन्होंने समाज को संदेश दिया कि माता-पिता का काम बच्चों की खुशियों में शामिल होना है, न कि उन पर अपने फैसले थोपना।

सोनाक्षी और जहीर ने 23 जून 2024 को सात साल की डेटिंग के बाद मुंबई में एक निजी समारोह में शादी की थी। यह विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुआ, जिसमें किसी भी पक्ष ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। शुरुआत में चर्चा थी कि सोनाक्षी के भाई लव और कुश इस शादी से खुश नहीं हैं। लव सिन्हा के शादी में शामिल न होने पर इससे और हवा मिली थी।

सोनाक्षी और जहीर अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री के लिए भी मशहूर हैं। जहीर अक्सर सोनाक्षी पर मजेदार प्रैंक करते रहते हैं, जिसके वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते हैं। हाल ही में सोनाक्षी ने मजाक में कहा कि उन्हें पति के मजाक से 'प्रैंकोफोबिया' हो गया है।