सोमवार, 8 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Google Most Searched Movie List 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (15:16 IST)

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

Google Most Searched Movie List 2025
बॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया। 
 
1. सैयारा
इस लिस्ट में सबसे ऊपर अहान पांडे और अनीत पड्डा की मूवी 'सैयारा' है। ‍इस फिल्म से अहान और अनीत दोनों ने ही बॉलीवुड डेब्यू किया है। सिनेमाघरों के साथ ही सैयारा सोशल मीडिया पर भी छाई हुई थी। 
 
2. कांतारा: चैप्टर 1
लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऋषभ शेट्टी की 2022 की सुपरहिट फिल्म 'कांतारा' के प्रीक्वल कांतारा: चैप्टर 1 है। फिल्म की विशाल दुनिया, विजुअल्स और रहस्यमय प्रोमो ने ग्लोबली फैंस को बांधे रखा, जिसके चलते ये पूरे साल चर्चा में रही।
 
3. कुली 2
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की 'कुली 2' इस लिस्ट में चौथे नजर पर है। 
 
4. वॉर 2 
रितिक रोशन और जूनियर एनटीआर की हाई-ऑक्टेन स्पाई फिल्म 'वॉर 2' इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। इस फिल्म से जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड डेब्यू किया है। 
 
5. सनम तेरी कसम
इस लिस्ट में सबसे सरप्राइजिंग नाम 'सनम तेरी कसम' का रहा है। साल 2016 की रोमांटिक ड्रामा 'सनम तेरी कसम' ने 2025 में अपनी री-रिलीज पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसे के साथ यह गूगल की लिस्ट में पांचवें नंबर पर रही। 
 
6. मार्को 
लिस्ट में छठे नंबर पर मलयालाम भाषा में बनी फिल्म 'मार्को' का नाम है। 
 
7. हाउसफुल 5
लिस्ट में पांचवें नंबर पर मल्टीस्टारर मूवी 'हाउसफुल 5' का नाम है। यह फिल्म दो क्लाइमैक्स के साथ रिलीज हुई थी।
 
8. गेम चेंजर 
साउथ सुपरस्टार राम चरण और कियारा आडवाणी की फिल्म 'गेम चेंजर' लिस्ट में आठवें नंबर पर है। 
 
9. मिसेज 
गूगल की लिस्ट में नौंवें नंबर पर ओटीटी पर रिलीज मिसेज का नाम है। 
 
10. महावतार नरसिम्हा 
लिस्ट में दसवें नंबर पर एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा का नाम है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शर्मिला टैगोर: पहली भारतीय एक्ट्रेस जिन्होंने कराया था बिकिनी में फोटोशूट

शर्मिला टैगोर: पहली भारतीय एक्ट्रेस जिन्होंने कराया था बिकिनी में फोटोशूटबॉलीवुड की जानीमानी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर 81 वर्ष की हो गई हैं। 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद में जन्मीं शर्मीला टैगोर ने अपने सिने करियर की शुरूआत वर्ष 1959 में प्रदर्शित सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म 'अपुर संसार' से की, जिसमें उन्होंने एक छोटी उम्र की दुल्हन की भूमिका निभाई थी।

रणवीर सिंह की धुरंधर ने ओपनिंग वीकेंड में मचाया हंगामा, 106.50 करोड़ रुपये के कलेक्शन से बॉक्स ऑफिस पर राज

रणवीर सिंह की धुरंधर ने ओपनिंग वीकेंड में मचाया हंगामा, 106.50 करोड़ रुपये के कलेक्शन से बॉक्स ऑफिस पर राजफिल्म धुरंधर ने ओपनिंग वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है। तीन दिनों में 106.50 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए फिल्म ने सभी अनुमान गलत साबित कर दिए। मल्टीप्लेक्स और दिलों के दिल में पकड़ बनाने के बाद अब सबकी नजरें सोमवार के बिजनेस पर हैं।

जब धर्मेंद्र को पहली बार मिला अवॉर्ड, खुशी से आंखों में आ गए थे आंसू

जब धर्मेंद्र को पहली बार मिला अवॉर्ड, खुशी से आंखों में आ गए थे आंसूबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्र की बर्थ एनिवर्सरी हैं। पंजाब के फगवारा में 8 दिसंबर 1935 को जन्में धर्मेन्द्र का रुझान बचपन के दिनों से ही फिल्मों की ओर था और वह अभिनेता बनना चाहते थे। वर्ष 1958 में फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर पत्रिका फिल्म फेयर ने एक विज्ञापन निकाला, जिसमें नये चेहरों को बतौर अभिनेता काम देने की पेशकश की गई थी।

GK क्या करेगा?, Bigg Boss 19 की ट्रॉफी जीतने के बाद गौरव खन्ना का पोस्ट, हेटर्स को दिया जवाब

GK क्या करेगा?, Bigg Boss 19 की ट्रॉफी जीतने के बाद गौरव खन्ना का पोस्ट, हेटर्स को दिया जवाबटीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को अपना विनर मिल चुका है। टीवी के सुपरस्टार कहे जाने वाले गौरव खन्ना ने 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी अपने नाम की है। शो की शुरुआत से ही गौरव खन्ना जीत के दावेदार माने जा रहे थे। अपने शांत स्वभाव और लड़ाई झगड़ों से दूर रहने के बाद भी गौरव ने यह शो जीत लिया।

सलमान खान बिग बॉस 19 फिनाले में भावुक, धर्मेंद्र को याद करते हुए फूट पड़े आंसू

सलमान खान बिग बॉस 19 फिनाले में भावुक, धर्मेंद्र को याद करते हुए फूट पड़े आंसूबिग बॉस 19 फिनाले में धर्मेंद्र के पुराने पलों का वीडियो देखकर सलमान खान खुद को संभाल नहीं पाए और मंच पर ही भावुक हो गए। सलमान ने कहा कि धरमजी जैसा न कोई था और न कभी होगा। उन्होंने धर्मेंद्र के व्यक्तित्व, उनके परिवार और उनकी विरासत को दिल से याद किया।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com