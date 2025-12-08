सलमान खान बिग बॉस 19 फिनाले में भावुक, धर्मेंद्र को याद करते हुए फूट पड़े आंसू

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में एक ऐसा पल आया जिसने सभी को भावुक कर दिया। शो के दौरान जब धर्मेंद्र के पुराने यादगार पलों का वीडियो चलाया गया, तो सलमान खान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। मंच पर खड़े सलमान की आंखें नम हो गईं और उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र उनके लिए क्या मायने रखते थे।

सलमान ने कहा, “हमने ही-मैन को खो दिया। हमने दुनिया के सबसे शानदार इंसान को खो दिया। धरमजी जैसा न कोई था, न होगा। उन्होंने जिंदगी हमेशा किंग-साइज़ जी। जब से इंडस्ट्री में आए, बस काम ही उनका जुनून था। मेरे करियर में मैंने हमेशा उन्हें ही फॉलो किया। उनका मासूम चेहरा और ही-मैन जैसी बॉडी… ये आकर्षण आखिर तक बरकरार रहा। धरमजी, आपको हमेशा याद करेंगे।”

व्यक्तिगत जुड़ाव ने किया सलमान को और भावुक

सलमान खान ने बताया कि धर्मेंद्र के निधन 24 नवंबर को हुआ। इस दिन उनके पिता का जन्मदिन भी है। धर्मेन्द्र का जन्मदिन 8 दिसंबर को आता है और यह इसी दिन उनकी मां का जन्मदिन भी आता है। सलमान ने कहा कि ऐसी स्थिति में उनका दुख कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने यह भी बताया कि धर्मेंद्र के लिए हुए प्रार्थना सभा में जो गरिमा, अनुशासन और सम्मान दिखा, वह अनुकरणीय था।

उन्होंने कहा, “सोचिए, अगर मैं इतना दुख महसूस कर रहा हूं तो सनी, बॉबी और पूरे परिवार पर क्या बीत रही होगी। प्रेयर मीट इतनी शांति और गरिमा से हुई कि हर किसी को प्रेरणा मिले।”





Very Touching Salman Bhai ????



Salman Khan Said : My Dharm Ji Passed Away On 24th Nov, Which Is Also My Father’s Birthday Date & Now On 8th Dec It’s Dharmji’s Birthday & Which Is Also My Mother’s Birthday ????



Sunny Deol & Family Conducted The Last Rites Of #Dharmendra Ji With…

धर्मेंद्र और सलमान का दशकभर का रिश्ता

धर्मेंद्र और सलमान खान का रिश्ता सिर्फ एक प्रोफेशनल बॉन्ड नहीं था, बल्कि एक गहरी आत्मीयता से भरा जुड़ाव था। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कभी उनकी बायोपिक बनती है, तो वह सलमान को अपने किरदार में देखना चाहेंगे, क्योंकि सलमान में उनके जैसे कई गुण मौजूद हैं।

अस्पताल से अंतिम विदाई तक सलमान रहे साथ

जब धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती थे, तब सलमान उनसे मिलने पहुंचे थे। 24 नवंबर को जब अभिनेता का अंतिम संस्कार हुआ, तब सलमान वहां भी मौजूद रहे और परिवार के साथ खड़े दिखे। धर्मेंद्र के साथ सलमान की फिल्म “प्यार किया तो डरना क्या” (1998) आज भी दर्शकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है।