ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

इस तस्वीर में ईशा गुप्ता व्हाइट एंड ब्लू कलर की बिकिनी में समंदर किनारे बेहद सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं।

रेड बिकिनी पहने ईशा समंदर किनारे अराम फरमाती दिख रही हैं। ईशा का कर्वी फिगर देखने लायक है।

पर्पल बिकिनी पहने ईशा गुप्ता रेत पर वॉक करती दिख रही हैं।

ग्रीन बिकिनी में ईशा का बोल्ड अंदाज देखने लायक है। वह अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं।

ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।