तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री तमन्ना भाटिया न केवल अपनी अदाकारी बल्कि अपनी फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। उनका व्यक्तित्व और ग्लोइंग स्किन उनके लाखों फैंस को प्रेरित करती है। तमन्ना मानती हैं कि फिटनेस सिर्फ खूबसूरत दिखने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने की कुंजी है।

तमन्ना का दिन अक्सर योग और कार्डियो से शुरू होता है। वे फिटनेस को लेकर बहुत अनुशासित हैं और रोजाना कम से कम एक घंटा एक्सरसाइज को देती हैं। इसमें योगासन, पिलेट्स और फंक्शनल ट्रेनिंग जैसे वर्कआउट शामिल होते हैं। वे मानती हैं कि शरीर को लचीला और मजबूत बनाए रखने के लिए सिर्फ जिम पर निर्भर रहना काफी नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी जरूरी है, जिसे योग से हासिल किया जा सकता है।





उनकी फिटनेस का एक बड़ा राज उनका संतुलित आहार है। तमन्ना प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाकर रखती हैं और ज्यादातर होममेड और हेल्दी भोजन को प्राथमिकता देती हैं। उनके डाइट प्लान में हरी सब्जियां, ताजे फल, प्रोटीन से भरपूर भोजन और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होता है। मीठा और तैलीय खाने से परहेज करने के बावजूद वे कभी-कभी ‘चीट मील’ का मजा जरूर लेती हैं, ताकि शरीर और मन पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।

तमन्ना का मानना है कि फिटनेस केवल शरीर की देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच भी अहम भूमिका निभाते हैं। वे ध्यान (मेडिटेशन) और अच्छी नींद को अपनी फिटनेस रूटीन का अभिन्न हिस्सा मानती हैं।

तमन्ना भाटिया की फिटनेस यात्रा से यह सीखा जा सकता है कि अगर हम नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और सकारात्मक जीवनशैली अपनाएं तो न केवल आकर्षक दिख सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय भी रह सकते हैं।