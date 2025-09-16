मंगलवार, 23 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आलेख
  4. bollywood movies releasing 19 September 2025 jolly llb3 ajey nishaanchi vijeyta anveshan
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (06:33 IST)

Jolly LLB 3, Ajey, Nishaanchi सहित 5 फिल्में होंगी 19 सितंबर को रिलीज, जानें कहानी, स्टारकास्ट और अन्य डिटेल्स

Movies releasing on September 19
19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही पाँच हिंदी फिल्मों में कॉमेडी-कोर्ट रूम ड्रामा Jolly LLB 3, राजनीतिक बायोपिक Ajey: The Untold Story of a Yogi, क्राइम-ड्रामा Nishaanchi, और दो अन्य फिल्में Vijeyta और Anveshan शामिल हैं। हर फिल्म अपनी कहानियों, किरदारों और निर्देशन के अंदाज़ से अलग थीम लेती है।
 
1. Jolly LLB 3
यह फिल्म एक कोर्टरूम कॉमेडी-ड्रामा है जिसमें दो वकील “जॉली” आमने-सामने आते हैं: जगदीश्वर ‘जॉली’ मिश्रा और जगदीश ‘जॉली’ त्यागी। दोनों अपने-अपने अंदाज़ में केस लड़ते हैं, कानूनी उलझनों और हास्य के बीच संघर्ष और व्यक्तिगत भावनात्मक बारीकियाँ सामने आती हैं। पुराने जॉली एलएलबी पार्ट्स के हल्के-फुल्के हास्य और न्याय की आम चुनौतियाँ इस बार नए ट्विस्ट के साथ वापिस आ रही हैं। 
 
जॉली एलएलबी 3 फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष कपूर। मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार (जगदीश्वर ‘जॉली’ मिश्रा), अरशद वारसी (जगदीश ‘जॉली’ त्यागी), सौरभ शुक्ला (जज सुंदर लाल त्रिपाठी), हुमा क़ुरैशी, अमृता राव, सीमा बिस्वास और गजराज राव जैसे अनुभवी कलाकार हैं। 
 
यह फिल्म कॉमेडी-ड्रामा एवं कानूनी ड्रामा (Legal Comedy-Drama) जॉनर की है। कोर्टरूम की हल्की-फुल्की नोक-झोंक, हास्य, पनपती न्याय की चुनौतियाँ और चरित्रों के बीच संघर्ष इस जॉनर की विशेषताएँ हैं। 
 
2. Ajey: The Untold Story of a Yogi
यह फिल्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन की बायोपिक है। छोटी उम्र से लेकर आध्यात्मिक यात्रा, गुरुओं के साथ संबंध, सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष इन सभी पहलुओं को दर्शाती है कि कैसे एक साधारण-परिवार से युवक राजनीति और कार्यों के माध्यम से बड़े बदलाव के केंद्र में आया। 
 
अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी का निर्देशन किया है रविंद्र गौतम ने। मुख्य भूमिका में अनंत जोशी योगी आदित्यनाथ के किरदार में हैं; परेश रावल महंत अवैद्यनाथ की भूमिका में; इसके अतिरिक्त दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, गरिमा विक्रांत सिंह जैसे कलाकार हैं। 
 
यह फिल्म बायोग्राफिक ड्रामा / राजनीतिक ड्रामा है। जीवन की वास्तविक घटनाएँ, भावनाएँ और सामाजिक-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इस फिल्म को इस जॉनर का हिस्सा बनाते हैं। 
 
3. Nishaanchi
‘Nishaanchi’ की कहानी दो भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है जो जीवन में अलग-अलग रास्ते चुनते हैं। एक भाई सामाजिक जिम्मेदारी, परिवार और नैतिकता की राह पर चलता है; जबकि दूसरा अपराध, लालच और व्यक्तिगत बुरी प्रेरणाओं में फँस जाता है। दोनों के विकल्पों और उनसे उत्पन्न परिणामों की कहानी है जिस तरह उनके चुनाव उनका और उनके करीबियों का जीवन प्रभावित करते हैं। 
 
फिल्म निशानची के निर्देशक हैं अनुराग कश्यप। मुख्य भूमिका में ऐश्वर्य ठाकरे हैं जिनका यह डबल रोल है—दोनों भाईयों के रूप में। अन्य कलाकारों में मोनीका, वेदिका पिंटो, मुहम्मद ज़ीशान अय्यूब, कुमुद मिश्रा आदि शामिल हैं। 
 
यह फिल्म क्राइम ड्रामा (Crime Drama) है, जिसमें अपराध, नैतिक द्वंद्व, पारिवारिक रिश्ते और मनोवैज्ञानिक टकराव की झलक है। 
 
4. Vijeyta
"विजेता" डॉ. राजेश के. अग्रवाल के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने कोलकाता में एक किशोर मज़दूर के रूप में शुरुआत की और दुबई में एक अरबपति उद्यमी और वैश्विक स्थिरता नेता बने। यह फ़िल्म अग्रवाल के पारिवारिक ज़िम्मेदारियों, व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता, व्यक्तिगत त्रासदियों और अंडरवर्ल्ड की धमकियों से संघर्ष और अंततः एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति के रूप में उनके उत्थान को दर्शाती है। 
 
फिल्म में ज्ञान प्रकाश, भारती अवस्थी, दीक्षा ठाकुर, गोदान कुमार, प्रिटी अगरवाल लीड रोल में हैं। राजीव एस रुइया ने फिल्म को निर्देशित किया है। 
 
5. Anveshan
छह बागवानी छात्र अपनी थीसिस परियोजनाओं पर काम करने के लिए एक "प्लांट रिसॉर्ट" जाते हैं। मनमोहक दृश्यों से घिरी उनकी शैक्षणिक यात्रा एक भयावह अनुभव में बदल जाती है जब अजीब घटनाएँ घटने लगती हैं। सात दिनों में, समूह को एक-एक करके विचित्र हत्याओं की एक श्रृंखला में मार दिया जाता है, जिसमें किसी पारंपरिक हथियार का कोई निशान नहीं होता। जैसे-जैसे मृतकों की संख्या बढ़ती है, शेष छात्रों को सच्चाई का पता लगाना होगा: हत्यारा कौन है, उनका मकसद क्या है, और वे हत्या के लिए किस चौंकाने वाले तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं? मोहम्मद इस्माइल ने फिल्म के निर्देशक की बागडोर संभाली है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
अमृता राव को एम एफ हुसैन से मिला था यह खास गिफ्ट

शूट के दौरान शरीर पर पैडिंग बढ़ाने का दबाव, राधिका आप्टे का खुलासा, मानसिक रूप से परेशान करने वाला अनुभव

शूट के दौरान शरीर पर पैडिंग बढ़ाने का दबाव, राधिका आप्टे का खुलासा, मानसिक रूप से परेशान करने वाला अनुभवअभिनेत्री राधिका आप्टे ने अपने शुरुआती करियर के एक कड़वे अनुभव को साझा करते हुए बताया कि एक साउथ फिल्म की शूटिंग के दौरान उनसे जबरन शरीर पर अतिरिक्त पैडिंग पहनने को कहा गया। उन्होंने इसे असहज, अपमानजनक और मानसिक रूप से परेशान करने वाला अनुभव बताया। अपने बेबाक और निडर स्वभाव के लिए जानी जाने वाली राधिका आप्टे ने कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद ट्रॉमैटिक था।

बेटी को सेक्स टॉय गिफ्ट करने वाले बयान पर सोशल मीडिया ट्रोलिंग के कारण गौतमी की उड़ गई थी नींद

बेटी को सेक्स टॉय गिफ्ट करने वाले बयान पर सोशल मीडिया ट्रोलिंग के कारण गौतमी की उड़ गई थी नींदटीवी एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने बेटी सिया को लेकर दिए गए एक बयान के वायरल होने के बाद हुई ट्रोलिंग पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर मिली नकारात्मक प्रतिक्रियाओं ने उन्हें डिप्रेशन में धकेल दिया और वह कुछ समय के लिए इंस्टाग्राम से दूर हो गईं।

Ajay Devgn की Drishyam 3 की रिलीज डेट का ऐलान, जानें फिर सिस्टम से कब टकराएगा सालगांवकर परिवार

Ajay Devgn की Drishyam 3 की रिलीज डेट का ऐलान, जानें फिर सिस्टम से कब टकराएगा सालगांवकर परिवारअजय देवगन स्टारर ‘दृश्यम 3’ की रिलीज़ डेट सामने आ गई है। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। पूरी ओरिजिनल कास्ट के साथ यह फिल्म फैमिली थ्रिलर जॉनर को नए स्तर पर ले जाने का वादा करती है। ‘दृश्यम 3’ में एक बार फिर अजय देवगन के साथ तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर जैसी दमदार स्टार कास्ट नजर आएगी। सालगांवकर परिवार की कहानी इस बार बिल्कुल नए हालात और अप्रत्याशित मोड़ के साथ आगे बढ़ेगी।

धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता के बीच रणवीर-दीपिका हाथों में हाथ डाले दिखे, एयरपोर्ट वीडियो वायरल

धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता के बीच रणवीर-दीपिका हाथों में हाथ डाले दिखे, एयरपोर्ट वीडियो वायरलरणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने 17 दिनों में 550 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी सफलता के बीच रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मुंबई एयरपोर्ट पर हाथों में हाथ डाले नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान रणवीर और दीपिका दोनों ही ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग करते दिखे, जिसने फैंस का दिल जीत लिया।

धुरंधर बनी बॉक्स ऑफिस डायनासोर, तीसरे वीकेंड में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर 579 करोड़ रुपये का कलेक्शन

धुरंधर बनी बॉक्स ऑफिस डायनासोर, तीसरे वीकेंड में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर 579 करोड़ रुपये का कलेक्शनधुरंधर ने तीसरे वीकेंड में 99.70 करोड़ रुपये कमाकर हिंदी सिनेमा का नया इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली फिल्म बन गई है। कुल कलेक्शन 579.20 करोड़ रुपये पहुंच चुका है, जिससे धुरंधर साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी है। इससे पहले तीसरे वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड फिल्म छावा के नाम था, जिसने 60.10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com