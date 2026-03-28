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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 28 मार्च 2026 (12:39 IST)

डेलनाज ईरानी 'स्वाद और सितारे 2' लौट रहा है नए अंदाज़ में, हर एपिसोड में होंगे 2 मेहमान

Swaad Aur Sitare Season 2
पहले सीज़न की सफलता के बाद, डेलनाज ईरानी 'स्वाद और सितारे' के दूसरे सीजन के साथ वापस आ गई हैं। यह डेलनाज के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम होगा, और उन्होंने बताया कि हर एपिसोड में दो मेहमान होंगे, और खाने के प्रति उनके प्यार के अलावा, यह उनके आपसी तालमेल और दोस्ती पर भी फ़ोकस करेगा।
 
शो के बारे में बात करते हुए, डेलनाज ने बताया, सीज़न 1 में, हर एपिसोड में एक ही मेहमान होता था, जिसमें खाना और बेझिझक बातचीत का मेल होता था। लेकिन, सीज़न 2 में 'डबल धमाका' है और यह रिश्तों पर ज़्यादा फ़ोकस करता है। अब हर एपिसोड में दो मेहमान होंगे, जो आपसी तालमेल और साथ को दिखाएंगे—चाहे वह पिता-बेटी की जोड़ी हो, भाई-बहन हों, करीबी दोस्त हों, या असल ज़िंदगी और रील-लाइफ़ के जोड़े हों। 
 
उन्होंने आगे कहा, ये जोड़ियाँ अनोखी हैं, और अलग-अलग रेस्टोरेंट और खान-पान की चीज़ों को आज़माने के साथ-साथ, बातचीत भी बेझिझक और दिलचस्प रहेगी। इस सीज़न में यही नयापन है। इसका मुख्य सार दो मेहमानों के बीच का तालमेल और जुड़ाव है। यह उनकी केमिस्ट्री, उनकी वाइब, और उन साझा अनुभवों के बारे में है जो उनके रिश्ते को परिभाषित करते हैं।
 
पहले एपिसोड में प्रोड्यूसर पिता-बेटी की जोड़ी राजन शाही और इशिका शाही नज़र आएंगे, और डेलनाज़ ने बताया, "यह एक बहुत ही दिलचस्प जोड़ी है, जिसमें इशिका नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।"
 
दूसरे मेहमानों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे साथ फ़ूड ब्लॉगर दिशाली और निखिल भी हैं, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी है। फिर अमीरा दस्तूर और अनंत हैं, जो जल्द ही एक Netflix शो में नज़र आएंगे।"
 
उन्होंने आगे कहा, हमारे साथ 90 के दशक का एक असल ज़िंदगी का जोड़ा है, दो एक्ट्रेस दोस्त हैं, और मराठी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस किशोरी शहाणे और निवेदिता सराफ़ हैं। आपको अर्जुन बिजलानी और हेली शाह भी नज़र आएंगे। इन जोड़ियों की विविधता और अनोखापन इस लाइनअप को सचमुच खास बनाता है।
 
उन्होंने बताया कि सीज़न 1 मज़े, खुशी और खाने से भरा हुआ था, और वह उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ नया भी जोड़ना चाहती थीं। उन्होंने आगे कहा, "सीज़न 2 में मेहमानों और उनके रिश्तों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मेरे लिए भी यह एक नया अनुभव है—जैसे राजन जी से ठीक से मिलना, क्योंकि मैं उनसे अब तक सिर्फ़ इवेंट्स और फ़ंक्शन्स में ही मिली थी, या इशिका से पहली बार बातचीत करना।"
 
सबसे बड़ी चुनौती थी फ़ॉर्मेट को बड़ा करते हुए भी वही अपनापन बनाए रखना। दो मेहमानों और कई जगहों के साथ, इसमें ज़्यादा तालमेल की ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने यह पक्का किया है कि इसका मूल सार, अपनापन, आराम और बेबाकी बनी रहे," डेलनाज़ ने अपनी बात खत्म की।
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