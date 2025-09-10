Jolly LLB 3 का धमाकेदार Trailer मेरठ में लॉन्च, कोर्ट रूम में भिड़ेंगे 2 जॉली

स्टार स्टूडियो-18 की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ (Jolly LLB 3) का ट्रेलर बुधवार को मेरठ के शापिंग मॉल स्थित वेव सिनेमा में धूमधाम से लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म के कलाकार अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला मौजूद रहे। फिल्म में अक्षय कानपुर के वकील जॉली मिश्रा और अरशद मेरठ के वकील जॉली त्यागी की भूमिका निभा रहे हैं। सौरभ शुक्ला एक बार फिर जज त्रिपाठी के अवतार में नजर आएंगे।

चार मिनट का यह ट्रेलर दर्शकों को एक बार फिर उसी हंसी, तकरार और सामाजिक संदेश से भरपूर दुनिया में ले जाता है, जिसने जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज़ी को इतना लोकप्रिय बनाया। पहली बार दोनों जॉली एक ही अदालत में आमने-सामने होंगे। कोर्टरूम में हास्य, तर्क और ड्रामा से भरा यह मुकाबला दर्शकों को खूब गुदगुदाएगा।

ट्रेलर लॉन्च पर अक्षय कुमार ने कहा कि जॉली मिश्रा के किरदार में लौटना शानदार अनुभव रहा, लेकिन असली मज़ा तब आया जब सामने जॉली त्यागी के रूप में अरशद वारसी थे। कोर्ट रूम की लड़ाई हंसी और सरप्राइज से भरी है।

अरशद वारसी ने कहा कि जॉली त्यागी मेरे दिल के बहुत करीब है। इस बार अदालत में लड़ाई है, लेकिन साथ में इमोशन और कॉमेडी भी भरपूर है। सौरभ शुक्ला बोले कि जज त्रिपाठी की अदालत में इस बार हंगामा दोगुना है। दोनों जॉली उसे मुश्किल में डालने वाले हैं।

फिल्म का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है और यह 19 सितंबर को भारत समेत दुनियाभर में रिलीज होगी। ट्रेलर के बाद दर्शक टीम जॉली मिश्रा और टीम जॉली त्यागी में बंट चुके हैं, लेकिन असली फैसला तो सिनेमाघरों में होगा।