'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारा पूरे देश में साबित हुआ : राहुल गांधी

Rahul Gandhi News : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोर, गद्दी छोड़ का मुख्य नारा पूरे देश में साबित हो चुका है तथा आने वाले समय में यह और भी नाटकीय तरीकों से साबित होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। रायबरेली में राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए गए।

राहुल गांधी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह सड़क मार्ग से रायबरेली रवाना हुए। एक कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने से पहले गांधी ने कहा, मुख्य नारा 'वोट चोर, गद्दी छोड़' है और यह पूरे देश में साबित हो चुका है। आने वाले समय में हम इसे बार-बार और भी नाटकीय तरीकों से साबित करेंगे।

रायबरेली में राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए गए, जिन पर लिखा था भारत की अंतिम आशा, कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं और राज्य के लोगों में नया उत्साह आया है।

उन्होंने कहा, आज लोगों में उत्साह और खुशी की लहर है। हमारे नेता ने देश में हो रही ‘वोट चोरी’ का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है। पूरा देश उन पर गर्व महसूस कर रहा है। राय ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की मौजूदगी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समर्थकों का मनोबल बढ़ाया है।

कांग्रेस की जिला इकाई के अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी सबसे पहले हरचंदपुर में पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वह गोरा बाजार चौराहे पर अशोक स्तंभ का उद्घाटन करेंगे और शहर के एक होटल में प्रजापति समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे।

उन्होंने बताया कि बाद में राहुल गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत बने एक पार्क का निरीक्षण करने के लिए मूलीहामऊ गांव जाएंगे। शाम को वह ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और ऊंचाहार स्थित ‘एनटीपीसी’ अतिथि गृह में रात्रि विश्राम करेंगे।

बृहस्पतिवार को राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। इसके बाद वह जिलाधिकारी कार्यालय स्थित बचत भवन में होने वाली जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में भाग लेंगे। (इनपुट एजेंसी)

