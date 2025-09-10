बुधवार, 10 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ , बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (12:50 IST)

रायबरेली में योगी के मंत्री ने रोका राहुल गांधी का रास्ता, जानिए क्या है मामला?

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया। योगी के मंत्री दिनेश प्रतापसिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे।

Rahul Gandhi in Raebareli : उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बुधवार को दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया। नारेबाजी और हाथापाई के बीच पुलिस ने हालात संभाले। मामला बिहार में में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर टिप्पणी से जुड़ा है।
 
पीएम को गाली देने मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए। उन्होंने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली सीट पर राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
 
विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने राहुल के काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। पुलिस मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्कामुक्की भी हुई। इस दौरान राहुल का काफिला 5 मिनट रुका रहा। 
 
लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी का यह छठा रायबरेली दौरा है। वह 10 और 11 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। 
Generation Z protests in Nepal : बैंकों में लूटपाट, एयरपोर्ट पर आग, नेपाल में किस दिशा में जा रहा है जनरेशन जेड का प्रदर्शन

Generation Z protests in Nepal : बैंकों में लूटपाट, एयरपोर्ट पर आग, नेपाल में किस दिशा में जा रहा है जनरेशन जेड का प्रदर्शनGeneration Z protests in Nepal : नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में हुई झड़पों और आगजनी में अब तक करीब 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारी राइफल लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक बैंकों को लूटा जा रहा है।

सीपी राधाकृष्णन होंगे भारत के उपराष्ट्रपति, सुदर्शन रेड्‍डी को मिली शिकस्त

सीपी राधाकृष्णन होंगे भारत के उपराष्ट्रपति, सुदर्शन रेड्‍डी को मिली शिकस्तCP Radhakrishnan won Vice Presidential election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण ने विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्‍डी को हराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 769 से सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया।

sudan gurung : नेपाल में बारुद को चिंगारी देने वाले 36 साल के सुदन गुरुंग कौन हैं, क्यों मचवाया कांठमांडू में कोहराम, ओली सरकार की किस बात से थे नाराज

sudan gurung : नेपाल में बारुद को चिंगारी देने वाले 36 साल के सुदन गुरुंग कौन हैं, क्यों मचवाया कांठमांडू में कोहराम, ओली सरकार की किस बात से थे नाराजनेपाल हिंसा में अब तक 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और गृहमंत्री के निजी आवासों पर भी हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। हिंसा और प्रदर्शनों के बीच एक नाम दुनियाभर में सर्च किया जा रहा है वह है सुदन गुरुंग। जानिए कौन हैं सुदन गुरुंग? जिनके एक इशारे पर हिल गई नेपाल की सरकार।

कौन है रैपर, कवि और म्‍युजिशियन बालेंद्र शाह जिन्‍हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं नेपाली Gen Z?

कौन है रैपर, कवि और म्‍युजिशियन बालेंद्र शाह जिन्‍हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं नेपाली Gen Z?नेता के साथ ही इंजीनियर, संगीतकार, कवि और मेयर भी हैं बालेंद्र शाह

Operation Sindoor की सफलता में 400 वैज्ञानिकों ने निभाया रोल, 24 घंटे किया काम, ISRO प्रमुख ने बताया कैसे की मदद

Operation Sindoor की सफलता में 400 वैज्ञानिकों ने निभाया रोल, 24 घंटे किया काम, ISRO प्रमुख ने बताया कैसे की मददभारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने मंगलवार को बताया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) के दौरान पृथ्वी अवलोकन और संचार उपग्रहों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए 400 से अधिक वैज्ञानिकों ने चौबीसों घंटे काम किया। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) के 52वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए नारायणन ने कहा कि इसरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए उपग्रह डेटा उपलब्ध कराया।

राधाकृष्णन की जीत बड़ी या फिर जगदीप धनखड़ की, क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के आंकड़े

राधाकृष्णन की जीत बड़ी या फिर जगदीप धनखड़ की, क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के आंकड़ेJagdeep Dhankar victory is bigger than CP Radhakrishnan: उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को हुए चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बाजी मार ली। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्‍डी को 152 वोटों से हराया। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी रेड्‍डी को 300 वोट मिले। हालांकि एनडीए के पक्ष में जो आंकड़े दिखाई दे रहे थे उनके मुताबिक राधाकृष्ण जीत तय मानी जा रही थी।

बांग्लादेश के रास्ते पर नेपाल, भारत को क्यों होनी चाहिए चिंता?

बांग्लादेश के रास्ते पर नेपाल, भारत को क्यों होनी चाहिए चिंता?Nepal Gen Z protest 2025 : बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी पख्तापलट हो गया। जिस तरह शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़कर भारत भागना पड़ा था। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी नेपाल छोड़कर दुबई भाग गए हैं। नेपाल में Gen Z आंदोलन की अगुवाई कर रहे बालेंद्र शाह और रवि लामिछानी को भारत विरोधी माना जाता है।

LIVE: नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, आर्मी चीफ की प्रदर्शनकारियों से अपील

LIVE: नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, आर्मी चीफ की प्रदर्शनकारियों से अपीलLatest News Today Live Updates in Hindi : नेपाल में Gen Z के विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री ओली और राष्‍ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसक प्रदर्शन को काबू में करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। देश में नए प्रधानमंत्री के लिए हलचल तेज हो गई। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पल पल की जानकारी...

रांची से ISIS का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली स्पेशल सेल को बड़ी सफलता

रांची से ISIS का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली स्पेशल सेल को बड़ी सफलताRanchi ISIS terrorist news : झारखंड की राजधानी रांची से बुधवार को ISIS के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम पिछले कई दिनों से इस संदिग्ध आतंकी की तलाश कर रही थी।

Weather Update : मौसम ने ली करवट, यूपी के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानिए देशभर का हाल

Weather Update : मौसम ने ली करवट, यूपी के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानिए देशभर का हालWeather Update News : देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम ने फिर से करवट ली है। पहाड़ी राज्यों में बारिश जारी है, जबकि दिल्ली में उमस बढ़ रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में चेतावनी जारी की है कि बुधवार को यूपी के तराई और दक्षिण के 32 जिलों में बारिश होगी। पंजाब में मौसम को लेकर हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। 12 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोन

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोनApple ने मंगलवार रात Awe Dropping इवेंट में लेटेस्ट iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस के साथ ऑल न्यू iPhone Air भी लॉन्च कर दिया है, जिसे Plus मॉडल की जगह पेश किया गया है। इस इवेंट में कंपनी iPhone के साथ-साथ Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch SE 3 को भी लॉन्च किया गया।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।
