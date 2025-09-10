नेपाल में नहीं थमा Gen Z का गुस्सा, सड़कों पर प्रदर्शन, पशुपतिनाथ मंदिर भी बंद

Nepal Gen Z Protest : नेपाल में बुधवार को भी Gen Z प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। तख्तापलट के बाद भी देश में बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए पूरे नेपाल को सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। नेपाल के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर को भी दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया है। ALSO READ: बांग्लादेश के रास्ते पर नेपाल, भारत को क्यों होनी चाहिए चिंता? नेपाल में बुधवार को भी Gen Z प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। तख्तापलट के बाद भी देश में बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए पूरे नेपाल को सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। नेपाल के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर को भी दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया है।

मंदिर परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शांति बनाए रखने के लिए नेपाल सेना को तैनात किया गया है। यह मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। भारत से भी बड़ी संख्या में लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

एयर इंडिया, इंडिगो और नेपाल एयरलाइंस ने दोनों देशों के बीच अपनी उड़ाने रद्द कर दी है। हालत पर भारत सरकार की भी नजर है। भारत ने नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है और अपने नागरिकों को नेपाल में यात्रा से बचने और घरों में रहने की सलाह दी है।

प्रदर्शनकारियों के बढ़ते दबाव के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि वे नेपाल भाग गए हैं। इसके बाद राष्‍ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा है।

सोमवार को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और 500 से अधिक लोग घायल हुए।

edited by : Nrapendra Gupta