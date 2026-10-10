  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Madhya Pradesh politics heats up over OBC reservation.
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Saturday, 10 October 2026 (17:12 IST)

OBC आरक्षण पर गरमाई मध्यप्रदेश की सियासत, कांग्रेस बोलीं, सरकार ने OBC की पीठ में घोंपा छुरा, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

OBC reservation in Madhya Pradesh; politics heats up over OBC reservation
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (17:17 IST)
google-news
मध्यप्रदेश में OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर चल रहे जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के OBC आरक्षण पर दिए फैसले को पूरी तरह सरकार की नाकामी बताया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहीं है, वहीं सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर इस आगे की विधिक कार्यवाही की बात कही।

ओबीसी आरक्षण पर क्या है हाईकोर्ट का फैसला?- जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के तक्कालीन कमलनाथ सरकार के 8 मार्च 2019 के उस अध्यादेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने OBC को 14 प्रतिशत तक सीमित रखने का फैसला सुनाया है। साथ ही, 13 प्रतिशत होल्ड पदों को तीन महीने के भीतर अनारक्षित वर्ग की चयन सूची से भरने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्प्ष्ट किया कि यह मामला पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का नहीं, बल्कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सीमा 14 फीसदी से  बढ़ाकर 27 फीसदी करने का है।

हाईकोर्ट ने कहा कि पूरा केस में कोई विशेष परिस्थितियां नहीं है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के अनुसार कोर्ट को ऐसे विशेष हालात नहीं मिले, जिनके आधार पर आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को पार किया जा सके। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी और जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल मामलों में दिए गए फैसलों को भी ध्यान में रखा गया। इसी आधार पर ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाला वर्ष 2019 का संशोधन रद्द कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने पिछड़े  वर्ग को 14 फीसदी ही आरक्षण की पात्रता मानी है। इसके साथ हाईकोर्ट ने अपने आदेश कहा कि जितन भर्तिया सितंबर 2019 से  लेकर सितंबर 2022 तक हुई है, 27 फीसदी पिछड़े वर्ग के आरक्षण देते हुए। उसमें पिछड़े वर्ग का जो 27 फीसदी चयन हुआ है, उसे सुरक्षित रखा। 

कांग्रेस के निशाने पर सरकार-मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पहले तक्कालीन शिवराज सरकार और अब मोहन सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देने की पूरी योजना बनाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक महज दिखावा थी और सरकार ने न्यायालय में प्रभावी ढंग से पैरवी नहीं की।

हाईकोर्ट में सरकार की ओर से ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं किए गए। सात करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में महज दस हजार लोगों का सर्वे कराया गया, जिसे न्यायालय ने पर्याप्त नहीं माना। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले छह वर्षों में सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए कोई ठोस काम नहीं किया और उसकी नाकामी के कारण पिछड़े वर्ग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की रिपोर्ट और केंद्र की रिपोर्ट में अंतर होने के साथ ही स्वीकृत पदों में 51 प्रतिशत पद खाली होने की बात भी कही है, जबकि इन पदों पर भर्ती होने से ओबीसी वर्ग को लाभ मिल सकता है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ने न्यायालय के कंधे पर बंदूक रखकर ओबीसी वर्ग की पीठे में छुरा घोंपा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो खुद ओबीसी वर्ग से आते है और अगर वह ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देना चाहते है तो 24 घंटे के भीतर अध्यादेश लाए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आरएसएस से डरे हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी आरक्षण देने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि सर्वदलीय बैठक में ओबीसी आरक्षण की जरूरत को लेकर हलफनामा प्रस्तुत किया गया था और बैठक में वकीलों की नियुक्ति पर सहमति बनी थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस ने जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले पर मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान को भी गुमराह करने वाला बताते हुए मुख्यमंत्री से ओबीसी वर्ग के हितों के साथ न्याय करने की अपील की और चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर भाजपा को ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी।

भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार- ओबीसी आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर न्यायालय ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार के आरक्षण संबंधी अध्यादेश को निरस्त किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़े वर्ग के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है और ओबीसी आरक्षण के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम भी पूरी जिम्मेदारी से किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी की सहमति से न्यायालय में पक्ष रखा था।

प्रहलाद पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में अध्यादेश लाया, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की गई और 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पार करने के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग से सहमति लेना भी उचित नहीं समझा, जिसके कारण आज यह स्थिति बनी है। न्यायालय द्वारा वर्ष 2019 से 2022 के बीच हुई नियुक्तियों में कार्यरत लोगों को नौकरी से नहीं हटाने के निर्णय को उन्होंने उचित बताया। पटेल ने कहा कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और समायोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार आवश्यक कदम उठाएगी तथा ओबीसी आरक्षण के इस महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले में सुप्रीम कोर्ट जाकर मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कांग्रेस पर प्रोपेगेंडा की राजनीति करने और ओबीसी आरक्षण की लड़ाई का श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस किसी वर्ग की हितैषी नहीं है, बल्कि केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए काम करती है।

ओबीसी वोटर कितने अहम?-मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट की मुताबिक प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता लगभग 48 प्रतिशत है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश में कुल मतदाताओं में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मतदाता घटाने पर शेष मतदाताओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता 79 प्रतिशत है।

वहीं देश की कुल आबादी में ओबीसी जातियों की संख्या 48 से 52 फीसदी हैं और इनका रूख ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सियासी पार्टियों की जीत हार तय करता है। 2014 के बाद भाजपा लगातार ओबीसी वोटरों में अपनी पैठ बनाने में कामयाब रही है। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार,राजस्थान जैसे राज्यों में ओबीसी वोटर्स ही तय करते है कि सूबे में किसकी सरकार बनेगी। अगर इन चारों राज्यों में पिछले विधानसभा चुनावों के परिणामों का विश्लेषण करते तो साफ पता चलता है कि इन राज्यों में ओबीसी वोटर पूरी तरह भाजपा के साथ खड़ा है।
 
लेखक के बारे में
भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट पर भड़के संबित पात्रा, मोदी बनाम मीर जाफर की लड़ाई बताया

राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के बाद राहुल गांधी बोले- उन्होंने 'वोट चोरी' के आरोपों को खारिज नहीं किया, सबूत मांगे

राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के बाद राहुल गांधी बोले- उन्होंने 'वोट चोरी' के आरोपों को खारिज नहीं किया, सबूत मांगेINDIA गठबंधन के नेताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर अपनी चिंताएं रखीं। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि राष्ट्रपति ने विपक्ष के ‘वोट चोरी’ के आरोपों को खारिज नहीं किया, बल्कि उनसे सबूत देने को कहा। राहुल गांधी ने कहा कि वे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। विपक्षी नेताओं ने चुनाव में कथित अनियमितताओं की जांच और चुनाव प्रक्रिया में बदलाव की मांग भी उठाई।

Chirag Paswan : आखिर कितनी ट्रेनों को रोकेंगे?’ दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन से पहले चिराग पासवान का बयान

Chirag Paswan : आखिर कितनी ट्रेनों को रोकेंगे?’ दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन से पहले चिराग पासवान का बयानदिल्ली में 10 अक्टूबर को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले ट्रेनों को रद्द किए जाने और मेट्रो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं को कोई नहीं रोक सकता और देश की कनेक्टिविटी को लंबे समय तक बाधित नहीं किया जा सकता।

गुजरात सरकार की बड़ी पहल : पोरबंदर में स्थापित होगा M-BRIC, सीवीड प्रोसेसिंग, स्टार्टअप्स और अनुसंधान को मिलेगी गति

गुजरात सरकार की बड़ी पहल : पोरबंदर में स्थापित होगा M-BRIC, सीवीड प्रोसेसिंग, स्टार्टअप्स और अनुसंधान को मिलेगी गतिGujarat Government M BRIC: भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने पोरबंदर जिले के मोचा गांव में मरीन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन कॉरिडोर (M-BRIC) स्थापित करने के लिए अगले पांच वर्षों में ₹100 करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। इस परियोजना के तहत समुद्री अनुसंधान, बायोमैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स और तटीय आजीविका कार्यक्रमों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा।

Indore Traffic Alert : 11 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज मैच के लिए कई रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले देखें रूट और पार्किंग की पूरी जानकारी

Indore Traffic Alert : 11 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज मैच के लिए कई रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले देखें रूट और पार्किंग की पूरी जानकारीइंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 क्रिकेट मैच आयोजित होगा। मैच के दौरान दर्शकों की भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस के अनुसार, यह व्यवस्था 11 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से मैच समाप्त होने तक लागू रहेगी। कुछ रास्तों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, जबकि कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा।

किचन से लेकर खेतों तक मचेगी तबाही! 1950 के बाद आ रहा 'सुपर अल नीनो' लाएगा रिकॉर्डतोड़ गर्मी और सूखा, क्या है बड़ा अलर्ट?

किचन से लेकर खेतों तक मचेगी तबाही! 1950 के बाद आ रहा 'सुपर अल नीनो' लाएगा रिकॉर्डतोड़ गर्मी और सूखा, क्या है बड़ा अलर्ट?विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO), अमेरिकी मौसम विशेषज्ञों और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की Climate Impact Lab ने एक वैश्विक जलवायु चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों के अनुसार, 2026-2027 का संभावित 'सुपर अल नीनो' (Super El Niño) 1950 में आधुनिक रिकॉर्ड-कीपिंग शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे भीषण और विनाशकारी मौसम बदलाव साबित हो सकता है।

OBC आरक्षण पर गरमाई मध्यप्रदेश की सियासत, कांग्रेस बोलीं, सरकार ने OBC की पीठ में घोंपा छुरा, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

OBC आरक्षण पर गरमाई मध्यप्रदेश की सियासत, कांग्रेस बोलीं, सरकार ने OBC की पीठ में घोंपा छुरा, सरकार की मंशा पर उठाए सवालमध्यप्रदेश में OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर चल रहे जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के OBC आरक्षण पर दिए फैसले को पूरी तरह सरकार की नाकामी बताया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहीं है, वहीं सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर इस आगे की विधिक कार्यवाही की बात कही।

दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट पर भड़के संबित पात्रा, मोदी बनाम मीर जाफर की लड़ाई बताया

दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट पर भड़के संबित पात्रा, मोदी बनाम मीर जाफर की लड़ाई बतायादिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली में हुए प्रदर्शन को 'अराजकतावादियों का फ्लॉप शो' करार देते हुए इसे मोदी बनाम मीर जाफर की लड़ाई बताया।

LIVE: दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी को हिरासत में लिया, केजरीवाल भी डिटेन

LIVE: दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी को हिरासत में लिया, केजरीवाल भी डिटेनLatest News Today Live Updates in Hindi : सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए मुंबई पहुंचे अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने विमान में ही हिरासत में ले लिया। तीनों को बस में एयरपोर्ट से ले जाया गया। पल पल की जानकारी...

अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका हिरासत में, कौन संभाल रहा है CJP Protest की कमान?

अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका हिरासत में, कौन संभाल रहा है CJP Protest की कमान?CJP Protest : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाले 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने अभिजीत दीपके के साथ-साथ सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया। दीपके ने आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे को सौंप दी।

CJP से निकाले गए Vijeta Dahiya ने Abhijeet Dipke की हिरासत पर उड़ाया मजाक, वीडियो शेयर कर कसा तंज

CJP से निकाले गए Vijeta Dahiya ने Abhijeet Dipke की हिरासत पर उड़ाया मजाक, वीडियो शेयर कर कसा तंजदिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित Cockroach Janta Party (CJP) के प्रदर्शन से पहले पुलिस की कार्रवाई चर्चा में है। पार्टी के संस्थापक Abhijeet Dipke, Saurav Das और Ashutosh Ranka समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच, पार्टी से निकाले जा चुके Vijeta Dahiya ने एक वीडियो शेयर कर इस घटनाक्रम पर तंज कसा है। वीडियो में वह ठहाके लगाते हुए अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।