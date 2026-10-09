  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Only 14% reservation for OBC in Madhya Pradesh
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Updated : Friday, 9 October 2026 (18:06 IST)

मध्यप्रदेश में OBC को 14% ही आरक्षण, हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण का संशोधन किया रद्द, 13% होल्ड पदों पर तीन महीने में नियुक्ति के आदेश

50% से अधिक आरक्षण के लिए नहीं मिले पर्याप्त आधार

High Court major ruling on OBC reservation
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (18:06 IST)
google-news
भोपाल। मध्य प्रदेश में OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए आरक्षण को 14 प्रतिशत तक सीमित रखने का फैसला सुनाया है। साथ ही 13 प्रतिशत होल्ड पदों को तीन महीने के भीतर अनारक्षित वर्ग की चयन सूची से भरने के निर्देश दिए हैं।
 
14% से बढ़ाकर 27% करने का संशोधन रद्द- हाईकोर्ट के फैसले के जानकारी देते हुए महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि 8 मार्च 2019 को सरकार ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्प्ष्ट किया कि यह मामला पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का नहीं, बल्कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सीमा 14 फीसदी से  बढ़ाकर 27 फीसदी करने का है। 
 
इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी और जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल मामलों में दिए गए फैसलों को भी ध्यान में रखा गया।इसी आधार पर ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाला वर्ष 2019 का संशोधन रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि पूरा केस में कोई विशेष परिस्थितियां नहीं है जो सर्वोच्चन न्यायायल ने इंदिरा साहनी सहित अन्य केस में 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को क्रॉस करने को बताया है।  महाधिवक्ता के अनुसार कोर्ट को ऐसे विशेष हालात नहीं मिले, जिनके आधार पर आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को पार किया जा सके। 
 
उच्च न्यायालय ने पिछड़े  वर्ग को 14 फीसदी ही आरक्षण की पात्रता मानी है। इसके साथ हाईकोर्ट ने अपने आदेश कहा कि जितन भर्तिया सितंबर 2019 से  लेकर सितंबर 2022 तक हुई है, 27 फीसदी पिछड़े वर्ग के आरक्षण देते हुए। उसमें पिछड़े वर्ग का जो 27 फीसदी चयन हुआ है, उसे सुरक्षित रखा।  
 
फैसले का सबसे अहम हिस्सा 13 प्रतिशत होल्ड पदों से जुड़ा है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के मुताबिक, हाईकोर्ट ने 87 प्रतिशत विवादरहित पदों के अलावा शेष 13 प्रतिशत होल्ड पदों को अनारक्षित वर्ग की चयन सूची से भरने का आदेश दिया है।
 
कोर्ट के निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC), कर्मचारी चयन मंडल और अन्य भर्ती एजेंसियों को संबंधित प्रक्रिया अधिकतम तीन महीने में पूरी करनी होगी।
 
ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से जारी विवाद के कारण प्रदेश में कई सरकारी भर्तियों के पदों पर नियुक्तियां प्रभावित हुई थीं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद होल्ड पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है।
 
 
कमलनाथ ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल-2019 में तत्काली कमलनाथ सरकार ने OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया  था, जिसे अब जबलपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट  के आदेश पर कमलनाथ ने कहा कि भाजपा का ओबीसी विरोधी चेहरा अब पूरी तरह प्रदेश के सामने आ चुका है। वर्ष 2019 में मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने देश के अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था।लेकिन भाजपा की सरकारें शुरू से ही इस आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही थीं। सरकार की कमजोर पैरवी और आधी-अधूरी सूचनाएँ देने से माननीय हाई कोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण को रद्द कर दिया है। इस तरह से भाजपा ने अदालत में कमजोर पक्ष रखकर ओबीसी वर्ग की पीठ में छुरा घोंपा है।

अदालत के आदेश से साफ़ है कि भाजपा सरकार अदालत को अपने तर्कों से संतुष्ट नहीं कर पाई। असल में भाजपा शुरू से ही आरक्षण के ख़िलाफ़ थी और कोशिश कर रही थी कि ख़ुद आरक्षण ख़त्म करने के बजाय अदालत के माध्यम से यह काम कराए। मैं भाजपा को चेतावनी देता हूँ कि ओबीसी वर्ग के साथ यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर स्तर पर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी।
लेखक के बारे में
भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Saudi Arabia : रियाद एयरपोर्ट पर दो हमले, 3 नागरिकों की मौत; हूतियों ने ली जिम्मेदारी, सऊदिया एयरलाइंस का विमान भी क्षतिग्रस्त

GST Council के बड़े फैसले, गिरफ्तारी की शक्ति हटेगी, अभियोजन की सीमा ₹5 करोड़ होगी, पेनल्टी भी घटेगी

GST Council के बड़े फैसले, गिरफ्तारी की शक्ति हटेगी, अभियोजन की सीमा ₹5 करोड़ होगी, पेनल्टी भी घटेगीGST Council ने जीएसटी व्यवस्था में गिरफ्तारी, अभियोजन और सामान्य पेनल्टी से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों का फैसला किया है। इन बदलावों का मकसद टैक्स से जुड़ी छोटी या सामान्य गलतियों के मामलों में कार्रवाई को अधिक अनुपातिक बनाना है। नए फैसलों के तहत GST में गिरफ्तारी की शक्ति हटाई जाएगी, जबकि अभियोजन शुरू करने की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ की जाएगी।

ध्रुव राठी के बर्थडे पर छाया ‘10 अक्टूबर चलो दिल्ली’ का नारा, अभिजीत दीपके ने शेयर किया वीडियो

ध्रुव राठी के बर्थडे पर छाया ‘10 अक्टूबर चलो दिल्ली’ का नारा, अभिजीत दीपके ने शेयर किया वीडियोबेंगलुरु के Freedom Park में गुरुवार को Special Intensive Revision (SIR) के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में अभिनेता-एक्टिविस्ट प्रकाश राज, YouTuber ध्रुव राठी और Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके समेत कई लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ‘SIR रद्द करो’ और ‘ज्ञानेश कुमार गद्दी छोड़ो’ जैसे नारे लगाए।

Nobel Prize 2026 : कनाडाई लेखिका Anne Carson को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, प्राचीन परंपरा को आधुनिक साहित्य से जोड़ने के लिए सम्मान

Nobel Prize 2026 : कनाडाई लेखिका Anne Carson को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, प्राचीन परंपरा को आधुनिक साहित्य से जोड़ने के लिए सम्मानकनाडाई लेखिका और कवयित्री Anne Carson को गुरुवार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह सम्मान उनके ऐसे साहसिक और रचनात्मक साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय साहित्यिक परंपरा के साथ नए और प्रयोगात्मक तरीके से संवाद करते हुए समकालीन साहित्य के लिए नए रूप तैयार किए।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों हैं भविष्य की सवारी? जानिए वो फायदे जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों हैं भविष्य की सवारी? जानिए वो फायदे जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किलभारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और रोजाना आने-जाने के खर्च को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग अब ऐसे दोपहिया वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं, जो कम खर्च में बेहतर और ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल सफर का विकल्प दें। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को भविष्य के शहरी आवागमन का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

Bypoll Results 2026 : नंदीग्राम-रेजीनगर में BJP की जीत, धारापुरम में विजय की TVK ने मारी बाजी, असम में भी भाजपा

Bypoll Results 2026 : नंदीग्राम-रेजीनगर में BJP की जीत, धारापुरम में विजय की TVK ने मारी बाजी, असम में भी भाजपाउपचुनाव 2026 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन करते हुए नंदीग्राम और रेजीनगर, दोनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने धारापुरम सीट पर जीत हासिल की। उपलब्ध अपडेट के मुताबिक, असम में भी BJP के देवाशीष शर्मा निर्णायक बढ़त बनाए हुए है।

LIVE: INDIA ब्लॉक की बैठक, 8 बजे राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात

LIVE: INDIA ब्लॉक की बैठक, 8 बजे राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकातLatest News Today Live Updates in Hindi : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का शुक्रवार को चौथा दिन है। INDIA ब्लॉक के सांसद शुक्रवार शाम संसद पहुंचे। विपक्षी सांसदों की संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में मीटिंग होगी। INDIA ब्लॉक के नेता रात 8 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। पल-पल का अपडेट्‍स-

CJP Protest in Delhi: दिल्ली में ट्रेनें-मेट्रो बंद होने पर CJP नेताओं ने उड़ाया मजाक, कहा- पीएम मोदी चेक करें अपना BP

CJP Protest in Delhi: दिल्ली में ट्रेनें-मेट्रो बंद होने पर CJP नेताओं ने उड़ाया मजाक, कहा- पीएम मोदी चेक करें अपना BPCJP Protest Delhi: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार (10 अक्टूबर) को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बड़े प्रदर्शन से पहले दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शन को रोकने और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा कई ट्रेनों को रद्द करने और 57 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रखने का आदेश दिया गया है।

Best Selling Cars: Baleno से Ertiga तक, भारत में सबसे ज्यादा बिकीं ये 10 कारें

Best Selling Cars: Baleno से Ertiga तक, भारत में सबसे ज्यादा बिकीं ये 10 कारेंअगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सितंबर 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इस महीने मारुति सुजुकी की Baleno देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। टाटा मोटर्स की Nexon और Punch ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। टॉप 10 कारों की सूची में मारुति सुजुकी के छह मॉडल शामिल रहे।

Toyota Fortuner Leader Edition लॉन्च, कीमत 36.51 लाख रुपए से शुरू, 12 अक्टूबर से बुकिंग, मिलेंगे नए फीचर्स

Toyota Fortuner Leader Edition लॉन्च, कीमत 36.51 लाख रुपए से शुरू, 12 अक्टूबर से बुकिंग, मिलेंगे नए फीचर्सटोयोटा ने भारत में अपनी लोकप्रिय एसयूवी फॉर्च्यूनर का 2026 Leader Edition पेश किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 36.51 लाख रुपये से शुरू होती है। कंपनी के मुताबिक, इस एडिशन की बुकिंग 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। इसे 4x2 मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों में पेश किया गया है।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।