धर्मेंद्र कश्यप के लिए BJP ने बदल दी थी मेनका-वरुण की सीट, राज्यसभा टिकट न मिलने पर अब 'साइकिल' पर होंगे सवार

Dharmendra Kashyap BJP to SP: ​उत्तर प्रदेश के रूहेलखंड की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। 12 साल पहले अति-पिछड़ा कार्ड खेलने के लिए जिस नेता के खातिर बीजेपी ने अपनी दिग्गज नेता मेनका गांधी और वरुण गांधी की संसदीय सीटें तक बदल दी थीं, आज वही धर्मेंद्र कश्यप पार्टी से बगावत कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। राज्यसभा का टिकट कटने से नाराज आंवला के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप के इस कदम से रूहेलखंड में बीजेपी के 'सोशल इंजीनियरिंग' समीकरण के ध्वस्त होने की पूरी आशंका बन गई है।

​सोशल मीडिया बायो से हटाई PM मोदी की तस्वीर

​उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही बीजेपी का अंदरूनी असंतोष अब सतह पर आ गया है। आंवला सीट से दो बार बीजेपी सांसद रहे धर्मेंद्र कश्यप ने पार्टी को 'बाय-बाय' कहने का मन बना लिया है।

​ सांकेतिक इशारा : कश्यप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 'टाटा बाय-बाय' की पोस्ट शेयर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी।

कश्यप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 'टाटा बाय-बाय' की पोस्ट शेयर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी। ​झंडा हटाया : बरेली स्थित उनके आवास से बीजेपी का झंडा भी उतार दिया गया है।

बरेली स्थित उनके आवास से बीजेपी का झंडा भी उतार दिया गया है। ​सपा में वापसी तय : अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो चुकी है और माना जा रहा है कि 18 अक्टूबर को वह औपचारिक रूप से 'साइकिल' पर सवार हो जाएंगे।

​जब कश्यप के लिए बीजेपी ने बदली थी मेनका-वरुण की सीटें

​धर्मेंद्र कश्यप 2013 में सपा छोड़कर बीजेपी में आए थे। उस समय वह बरेली की बिथरी चैनपुर सीट से दो बार के विधायक थे। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी उन्हें आंवला से मैदान में उतारना चाहती थी, जहां से मेनका गांधी सांसद थीं।

​पार्टी ने कश्यप के कश्यप-निषाद-बिंद वोटबैंक पर पकड़ को देखते हुए बड़ा राजनीतिक दांव खेला और ​मेनका गांधी को आंवला से हटाकर पीलीभीत भेजा गया। वरुण गांधी को पीलीभीत से हटाकर सुल्तानपुर भेजा गया। इस बड़े फेरबदल का फायदा बीजेपी को मिला और धर्मेंद्र कश्यप 2014 और 2019 में आंवला से लगातार दो बार सांसद चुने गए। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) दांव के आगे वह चुनाव हार गए।

​क्यों टूटा सब्र का बांध?

​2024 की हार के बाद कश्यप को उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजकर सम्मानित करेगी और अति-पिछड़ा वर्ग में सकारात्मक संदेश देगी। लेकिन बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम नहीं था। पार्टी ने उसी इलाके से धर्मपाल सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार को मौका दे दिया। इसी उपेक्षा से खिन्न होकर उन्होंने बगावत का रास्ता चुना।

​धर्मेंद्र कश्यप का राजनीतिक सफर

​प्रारंभिक राजनीति : 2002 में बसपा के टिकट पर बिथरी चैनपुर से पहली बार विधायक बने।

2002 में बसपा के टिकट पर बिथरी चैनपुर से पहली बार विधायक बने। ​सपा का दौर : 2007 में सपा से विधायक चुने गए और मुलायम सिंह यादव की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे।

2007 में सपा से विधायक चुने गए और मुलायम सिंह यादव की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे। ​भविष्य का प्लान : माना जा रहा है कि सपा में वापसी के साथ ही वह 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं।

​2027 विधानसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा असर?

​रुहेलखंड के बरेली, आंवला, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर समेत कई जिलों में कश्यप, बिंद, मल्लाह और निषाद समाज की आबादी कई सीटों पर हार-जीत तय करती है। ​अखिलेश यादव के 'PDA' फॉर्मूले के बीच धर्मेंद्र कश्यप जैसे बड़े गैर-यादव ओबीसी चेहरे की सपा में वापसी से अति-पिछड़ा वर्ग में यह संदेश जा सकता है कि बीजेपी केवल चुनाव के वक्त उनका इस्तेमाल करती है। यदि यह वोटबैंक सपा की ओर शिफ्ट होता है, तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अपने सियासी दुर्ग को बचाना एक कठिन चुनौती साबित होगा।