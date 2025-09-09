Generation Z protests in Nepal : बैंकों में लूटपाट, एयरपोर्ट पर आग, नेपाल में किस दिशा में जा रहा है जनरेशन जेड का प्रदर्शन

गुस्साए युवाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारी वित्तमंत्री को लात मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह‍ विद्रोह और आंदोलन किस दिशा की तरफ मुड़ रहा है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma