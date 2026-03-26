महायुद्ध के बीच लौटा कोरोनाकाल, अमेरिका में मिला नया वैरिएंट BA.3.2, 29 राज्यों में फैला

अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी 'सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन' (CDC) के अनुसार अमेरिका के कम से कम 25 राज्यों के सीवेज (Wastewater) नमूनों में BA.3.2 पाया गया है। इसके अलावा, यात्रियों के नेजल स्वैब और मरीजों के क्लिनिकल नमूनों में भी इसकी पुष्टि हुई है, जो इसके स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय प्रसार की ओर इशारा करता है। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) की हाल में स्टडी बताती है कि 11 फरवरी तक अब तक कम से कम 23 देशों ने इस स्ट्रेन की पुष्टि कर दी है।





बड़ी बात यह यह है कि BA.3.2 उस 'JN.1' वंश का हिस्सा नहीं है, जिसने हाल की लहरों में कहर बरपाया था। शोधकर्ताओं के अनुसार, "BA.3.2 सार्स-सीओवी-2 (SARS-CoV-2) का एक नया वंश है, जो आनुवंशिक रूप से उन वेरिएंट्स से बिल्कुल अलग है जो जनवरी 2024 से अमेरिका में फैल रहे हैं।" यह वास्तव में पुरानी 'BA.3' शाखा का वंशज है, जो 2022 की शुरुआत के बाद लगभग गायब हो गई थी। इतने लंबे समय बाद इसकी वापसी वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है।





विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे 'वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग' की श्रेणी में रखा है। अब तक जापान, केन्या, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड और ब्रिटेन सहित 20 से अधिक देशों में इसके मामले मिल चुके हैं। यूरोप के कुछ हिस्सों में तो कुल संक्रमितों में से लगभग 30% मामले इसी वेरिएंट के हैं। Edited by : Sudhir Sharma