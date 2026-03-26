गुरुवार, 26 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. petrol diesel price hike oil companies increase fuel rates nationwide
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 26 मार्च 2026 (16:05 IST)

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल, इस कंपनी ने देशभर में बढ़ाए दाम, जानें क्या होगी नई कीमत

Petrol Diesel Price Hike
Petrol Diesel Price : देश की बड़ी प्राइवेट तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने पेट्रोल के दाम 5.30 रुपए बढ़ाए हैं जबकि डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा किया है। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
 
नायरा ने हाल ही में बताया था कि उसकी रिफाइनरी 35 दिनों तक बंद रहेगी। इस रिफाइनरी की क्षमता सालाना 20 मिलियन टन है। इसके बंद होने से भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता में लगभग 8% की कमी आएगी। गौरतलब है कि नायरा एनर्जी के देशभर में 6967 पेट्रोल पंप हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यहां ईंधन की कमी देखी जा सकती है। 
 
सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों (आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल) ने फिलहाल सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। निजी कंपनियों का कहना है कि सरकारी कंपनियों के विपरीत उन्हें घाटे की भरपाई के लिए सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती, इसलिए उनके पास कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था
 
रूस की 'रोसनेफ्ट' के स्वामित्व वाली इस कंपनी के देश में 6,967 पेट्रोल पंप हैं।  अलग-अलग राज्यों में मूल्य वर्धित करों (वैट) के कारण कीमतों में बढ़ोतरी का स्तर थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। कुछ स्थानों पर पेट्रोल 5.30 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ है।  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को सुविधाएँ उपलब्ध कराने में नहीं रखी जाएगी कोई कमी : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

Israel US Iran War में PAK की मध्यस्थता के सवाल पर बोले जयशंकर- हम दलाल देश नहीं हो सकते

Israel US Iran War में PAK की मध्यस्थता के सवाल पर बोले जयशंकर- हम दलाल देश नहीं हो सकतेमिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच भारत ने वैश्विक कूटनीति में मध्यस्थता को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। भारत ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि वे अंतरराष्ट्रीय मामलों में इस्लामाबाद की तरह 'बिचौलिए' की भूमिका नहीं निभाएगा। सर्वदलीय बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के पुराने रवैए पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह कोई दलाल देश (Broker Country)' के रूप में काम नहीं करेगा।

पहले राम फिर राजनीति, राम मंदिर को लेकर बोले मनिंदरजीत सिंह बिट्टा

पहले राम फिर राजनीति, राम मंदिर को लेकर बोले मनिंदरजीत सिंह बिट्टाअखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा (AIATF) के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने अयोध्या धाम पहुंचकर राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी।

LPG : अब रसोई से हटेगा लाल सिलेंडर! सरकार का नया फरमान, 3 महीने में करना होगा यह काम

LPG : अब रसोई से हटेगा लाल सिलेंडर! सरकार का नया फरमान, 3 महीने में करना होगा यह कामअगर आप भी खाना पकाने के लिए अब तक लाल एलपीजी (LPG) सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद आपकी रसोई का पूरा सिस्टम बदलने वाला है। अब उन इलाकों में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी जहां पीएनजी (PNG - पाइप वाली गैस) की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है।

Israel Iran War video : USS अब्राहम लिंकन पर ईरान ने दागी Qader मिसाइल, इजराइल ने तेहरान के सबमरीन सेंटर को किया तबाह, ट्रंप का बड़ा फैसला- 2,000 सैनिक रवाना

Israel Iran War video : USS अब्राहम लिंकन पर ईरान ने दागी Qader मिसाइल, इजराइल ने तेहरान के सबमरीन सेंटर को किया तबाह, ट्रंप का बड़ा फैसला- 2,000 सैनिक रवानामिडिल ईस्ट में युद्ध को करीब 26 दिन हो चुके हैं और शांति के प्रस्ताव की खबरों के बीच यह आग भीषण रूप लेती जा रही है। एक ओर ईरान ने अमेरिकी नौसेना के बेड़े पर हमले का दावा किया है तो दूसरी ओर इजराइल ने ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पनडुब्बी विकास केंद्र को निशाना बनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य विकल्पों को खुला रखते हुए हजारों अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती के आदेश दिए हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के 15 प्वाइंट वाले प्रस्ताव टेंशन में इजराइल, क्या पाकिस्तान के 'शांति दूत' वाला प्लान हुआ फेल

डोनाल्ड ट्रंप के 15 प्वाइंट वाले प्रस्ताव टेंशन में इजराइल, क्या पाकिस्तान के 'शांति दूत' वाला प्लान हुआ फेलक्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मनाने में जुटे हुए हैं। ईरान को अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट वाला सीजफायर प्रस्ताव मिल गया है। पाकिस्तान के अधिकारियों से यह खबर सामने आई है। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक, इस प्लान में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग से पीछे हटते और किसी कीमत पर ईरान के साथ सीजफायर की कोशिश करते दिख रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को सुविधाएँ उपलब्ध कराने में नहीं रखी जाएगी कोई कमी : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को सुविधाएँ उपलब्ध कराने में नहीं रखी जाएगी कोई कमी : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर निर्माणधीन घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रखी जायें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री अंगारेश्वर और श्री सिद्धवट के मध्य क्षिप्रा नदी पर बन रहे नए घाटों का अवलोकन भी किया। ये घाट आगामी सिंहस्थ महापर्व-2028 को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के स्नान और अन्य सुविधाओं के लिए तैयार किए जा रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल, इस कंपनी ने देशभर में बढ़ाए दाम, जानें क्या होगी नई कीमत

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल, इस कंपनी ने देशभर में बढ़ाए दाम, जानें क्या होगी नई कीमतPetrol Diesel Price : देश की बड़ी प्राइवेट तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने पेट्रोल के दाम 5.30 रुपए बढ़ाए हैं जबकि डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा किया है। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

भारत के 'ब्रह्मबिंदु' करोंदी में वास्‍तु विशेषज्ञों का शोध, क्‍यों अहम है ब्रह्मबिंदु की उर्जा, PMO को सौंपेंगे रिपोर्ट

भारत के 'ब्रह्मबिंदु' करोंदी में वास्‍तु विशेषज्ञों का शोध, क्‍यों अहम है ब्रह्मबिंदु की उर्जा, PMO को सौंपेंगे रिपोर्टसनातन धर्म की प्राचीन ऋषियों वाली दृष्टि और आधुनिक विज्ञान के संगम से भारत के 'हृदय स्थल' में एक नया इतिहास रचा गया है। मध्यप्रदेश के कटनी जिले में स्थित करोंदी गांव, जिसे भारत सरकार ने देश का भौगोलिक मध्य बिंदु (Center Point) घोषित किया है।

क्या थम जाएगा ईरान युद्ध या यह केवल तूफान से पहले की शांति है?

क्या थम जाएगा ईरान युद्ध या यह केवल तूफान से पहले की शांति है?Iran US War 2026: नवीनतम खबरों के अनुसार, अमेरिकी सरकार ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए ईरानी सरकार के सामने एक 15 सूत्री योजना पेश की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलवार, 24 मार्च को दो अज्ञात अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह प्रस्ताव पाकिस्तानी सरकार के माध्यम से तेहरान तक पहुंचाया गया है।

US-Israel Strike : बंदर अब्बास में IRGC Navy Chief तांगसिरी की मौत?

US-Israel Strike : बंदर अब्बास में IRGC Navy Chief तांगसिरी की मौत?अमेरिका और इजराइल को उस समय बड़ी सफलता मिली जब बंदर अब्बास में गोलाबारी के दौरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना के प्रमुख अलीरेजा तांगसिरी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हार्मुज स्‍ट्रेट से तेल सप्लाय बंद करने के फैसले के पीछे तंगासिरी ने बड़ी भूमिका निभाई थी।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com