पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल, इस कंपनी ने देशभर में बढ़ाए दाम, जानें क्या होगी नई कीमत

Petrol Diesel Price : देश की बड़ी प्राइवेट तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने पेट्रोल के दाम 5.30 रुपए बढ़ाए हैं जबकि डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा किया है। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

नायरा ने हाल ही में बताया था कि उसकी रिफाइनरी 35 दिनों तक बंद रहेगी। इस रिफाइनरी की क्षमता सालाना 20 मिलियन टन है। इसके बंद होने से भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता में लगभग 8% की कमी आएगी। गौरतलब है कि नायरा एनर्जी के देशभर में 6967 पेट्रोल पंप हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यहां ईंधन की कमी देखी जा सकती है।

सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों (आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल) ने फिलहाल सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। निजी कंपनियों का कहना है कि सरकारी कंपनियों के विपरीत उन्हें घाटे की भरपाई के लिए सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती, इसलिए उनके पास कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था

रूस की 'रोसनेफ्ट' के स्वामित्व वाली इस कंपनी के देश में 6,967 पेट्रोल पंप हैं। अलग-अलग राज्यों में मूल्य वर्धित करों (वैट) के कारण कीमतों में बढ़ोतरी का स्तर थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। कुछ स्थानों पर पेट्रोल 5.30 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। Edited by : Sudhir Sharma