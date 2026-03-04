एयरपोर्ट जैसा आधुनिक बनेगा अहमदाबाद स्टेशन: 2,400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा 16 मंजिला स्टेशन, देखें ड्रोन तस्वीरें

Ahmedabad Railway Station : अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन का लगभग 2,400 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन पर 16 मंजिला दो भव्य टावर (उत्तर और दक्षिण ब्लॉक) बनाए जा रहे हैं। यह स्टेशन न केवल रेलवे यात्रा के लिए, बल्कि सुविधाओं के मामले में अहमदाबाद एयरपोर्ट को भी टक्कर देने वाला आधुनिक केंद्र बनेगा।

निर्माण की वर्तमान स्थिति

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इस कार्य की समीक्षा की थी। नवीनतम अपडेट के अनुसार, साउथ ब्लॉक के निचले हिस्से का 58.2% काम पूरा हो चुका है, जबकि ऊपरी हिस्से का 24% काम प्रगति पर है। वर्तमान में MMTH बिल्डिंग की 7वीं और 8वीं मंजिल का निर्माण चल रहा है, जबकि नॉर्थ ब्लॉक का काम जून 2026 में शुरू होने की उम्मीद है।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए तैयारी

अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए चुना गया है, जिससे इस स्टेशन का महत्व कई गुना बढ़ गया है। दुनिया भर के खिलाड़ियों और वीआईपी मेहमानों के स्वागत के लिए यहाँ 15 एकड़ में फूड कोर्ट, वीआईपी बिजनेस सेंटर और अत्याधुनिक वेटिंग रूम जैसी सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं।

पांच स्तरीय परिवहन नेटवर्क

इस स्टेशन की सबसे बड़ी विशेषता इसका मल्टीमॉडल ढांचा है। यहां जमीन के नीचे मेट्रो, जमीन पर भारतीय रेलवे, और उसके ऊपर ऊंचे (एलिवेटेड) ट्रैक पर बुलेट ट्रेन चलेगी। इस प्रकार, पांच अलग-अलग परिवहन माध्यमों को जोड़ने वाला यह देश का एक अनूठा ट्रांसपोर्ट हब बनेगा।

नए प्लेटफॉर्म और क्षमता

स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए बुलेट ट्रेन के एलिवेटेड स्टेशन के नीचे तीन नए रेलवे प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। कालूपुर और सरसपुर दोनों तरफ से स्टेशन को जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को आने-जाने में आसानी होगी। इसके अलावा, विशाल कॉन्कोर्स प्लाजा और मेजेनाइन प्लाजा यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित रूप से संभालने में मदद करेंगे।

ग्रीन और इको-फ्रेंडली स्टेशन

इस नई इमारत को 'ग्रीन स्टेशन' के मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। इसमें ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। पूरी इमारत दिव्यांग-अनुकूल होगी, जिससे समाज के हर वर्ग के यात्रियों के लिए यहाँ पहुंचना आसान होगा।

विकास की नई पहचान

पांचवीं मंजिल तक स्टील फैब्रिकेशन का काम पूरा होने के साथ ही स्टेशन का आकार अब स्पष्ट दिखाई देने लगा है। ड्रोन तस्वीरों में स्टेशन का भव्य नजारा देखा जा सकता है। जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा, तब यह न केवल गुजरात का बल्कि भारत का सबसे आधुनिक और व्यस्ततम रेलवे स्टेशन होगा।

edited by : Nrapendra Gupta