मंगलवार, 3 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
अहमदाबाद , मंगलवार, 3 मार्च 2026 (10:40 IST)

गुजरात भाजपा में 'PK' का उदय: युवा मोर्चा के नेतृत्व से सबसे शक्तिशाली महासचिव तक का रोमांचक सफर

Prashant Korat
2027 के विधानसभा चुनाव से लगभग 20 महीने पहले, गुजरात भाजपा ने अपनी नई संगठनात्मक टीम की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के नेतृत्व वाली इस टीम में प्रशांत कोराट (PK) सबसे शक्तिशाली महासचिव के रूप में उभरे हैं। उन्हें राज्य मुख्यालय के महासचिव के साथ-साथ दक्षिण गुजरात और सूरत महानगर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया है, जो संगठन में उनके बढ़ते कद को दर्शाता है।

युवा विंग से प्रदेश महासचिव तक का सफर

प्रशांत कोराट का राजनीतिक सफर बहुत ही संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। पिछली संगठनात्मक टीम में वे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। राजकोट के जेतपुर के रहने वाले प्रशांत भाई ने शुरुआत में दो कार्यकाल तक राजकोट भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दीं। उनकी कड़ी मेहनत और गतिशील व्यक्तित्व के कारण ही आज उन्हें संगठन में प्रदीप सिंह वाघेला जैसी महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है।

विरासत में मिली राजनीति और पारिवारिक पृष्ठभूमि

प्रशांत कोराट को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता सवजीभाई कोराट भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री थे। पिता के निधन के बाद उनकी माता जशुबेन कोराट भी जेतपुर सीट से तीन बार विधायक चुनी गईं। प्रशांत भाई स्वयं उच्च शिक्षित हैं, उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से फार्मेसी में पीएचडी (PhD) की डिग्री प्राप्त की है और छात्र जीवन से ही एबीवीपी (ABVP) में सक्रिय रहकर नेतृत्व के गुण सीखे हैं।

संगठन में 'मिस्टर डिपेंडेबल' की छवि

38 वर्षीय प्रशांत कोराट अभी तक प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति में नहीं उतरे हैं, लेकिन वे संगठनात्मक कार्यों में माहिर माने जाते हैं। 2017 के चुनाव में पार्टी के निर्णय का सम्मान करते हुए उन्होंने अन्य उम्मीदवार के लिए पूरी निष्ठा के साथ प्रचार किया था। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और विनम्र स्वभाव के कारण वे प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और संगठन महासचिव रत्नाकर जी के अत्यंत विश्वसनीय और 'मिस्टर डिपेंडेबल' बन गए हैं।

पदोन्नति के पीछे के मुख्य कारण और पाटीदार समीकरण

प्रशांत कोराट को यह महत्वपूर्ण पदोन्नति मिलने के पीछे उनकी स्वच्छ छवि और लोकप्रियता मुख्य कारण है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे गुजरात में कार्यकर्ताओं का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। पाटीदार समुदाय के लेउवा पटेल नेता होने के कारण और बिना किसी अहंकार के काम करने की उनकी शैली की वजह से, हाईकमान ने उन पर भरोसा जताते हुए दक्षिण गुजरात जैसी संवेदनशील जिम्मेदारी सौंपी है।

आगामी चुनौतियां और भविष्य की परीक्षा

नई जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रशांत कोराट के लिए आने वाला समय कड़ी परीक्षा का होगा। आगामी नगर पालिका, जिला और तालुका पंचायत के चुनाव उनके नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा माने जाएंगे। इन चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का 'सेमीफाइनल' माना जा रहा है। अपने संगठनात्मक कौशल का उपयोग करके भाजपा को जीत दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी
ये भी पढ़ें
बुंदेलखंड बना नया 'सिलिकॉन वैली'! झांसी में BVS एक्सपो-2026 ने दुनिया को दिखाया दम; अब स्टार्टअप्स पर बरस रहा निवेशकों का पैसा!

Iran Israel US Conflict : World War 3 का खतरा! मिडिल ईस्ट में मचे हाहाकार के बीच एक्शन में PM मोदी, UAE और बहरीन के सुल्तानों को मिलाया फोन, क्या भारत रुकेगा महायुद्ध?

Iran Israel US Conflict : World War 3 का खतरा! मिडिल ईस्ट में मचे हाहाकार के बीच एक्शन में PM मोदी, UAE और बहरीन के सुल्तानों को मिलाया फोन, क्या भारत रुकेगा महायुद्ध?मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया है। इस भीषण संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने UAE के क्राउन प्रिंस और बहरीन के राजा से फोन पर लंबी बात की है।

चीनी एयर डिफेंस का फ्लॉप शो: ईरान में अमेरिका-इजराइल हमलों के आगे पस्त हुआ HQ-9B, 'ऑपरेशन सिंदूर' की यादें हुई ताजा

चीनी एयर डिफेंस का फ्लॉप शो: ईरान में अमेरिका-इजराइल हमलों के आगे पस्त हुआ HQ-9B, 'ऑपरेशन सिंदूर' की यादें हुई ताजाChinese Air Defense Failure: दुनियाभर में अपनी सैन्य तकनीक का डंका पीटने वाले चीन को एक बड़ा झटका लगा है। मार्च 2026 में ईरान पर हुए अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों ने चीनी रक्षा प्रणालियों की कलई खोल दी है। विशेष रूप से, चीन का सबसे उन्नत माना जाने वाला HQ-9B सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम इन आधुनिक हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है।

मिडिल-ईस्ट के महायुद्ध में भारतीय की दर्दनाक मौत, ओमान के पास तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला, कांप उठा समंदर

मिडिल-ईस्ट के महायुद्ध में भारतीय की दर्दनाक मौत, ओमान के पास तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला, कांप उठा समंदरमिडिल-ईस्ट की आग अब भारतीय परिवारों के घरों तक पहुंच गई है। ओमान के तट पर एक तेल टैंकर पर हुए आत्मघाती ड्रोन हमले में एक भारतीय नाविक की दर्दनाक मौत हो गई है। बमों से लदे ड्रोन ने जैसे ही टैंकर 'MKD VYOM' को निशाना बनाया, इंजन रूम में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा जहाज आग के गोले में तब्दील हो गया।

IAEA की बड़ी चेतावनी : रेडियोधर्मी रिसाव से गंभीर नतीजों का खतरा, बड़े शहरों को खाली कराने की नौबत आ सकती है

IAEA की बड़ी चेतावनी : रेडियोधर्मी रिसाव से गंभीर नतीजों का खतरा, बड़े शहरों को खाली कराने की नौबत आ सकती हैइजराइल-अमेरिका और ईरान युद्ध का आज तीसरा दिन है। अमेरिका ने बताया कि कुवैत ने उसके 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। UN परमाणु एजेंसी (IAEA) में ईरान के राजदूत के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि यह एक न्यूक्लियर सेंटर है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी रहती है।

दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो Aramco पर अटैक, ईरान ने बोला सऊदी अरब पर बड़ा हमला... और खतरनाक हुई जंग

दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो Aramco पर अटैक, ईरान ने बोला सऊदी अरब पर बड़ा हमला... और खतरनाक हुई जंगमिडिल ईस्‍ट की जंग ने अब और ज्‍यादा आग पकड़ ली है। ईरान ने सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हमला बोला है। दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो 'अरामको' पर अटैक किया गया है। हालांकि, किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है। आग पर भी काबू पा लिया गया है।

और भी वीडियो देखें

CM धामी ने लोक कलाकारों संग खेली होली, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, पर्व को बताया सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक

CM धामी ने लोक कलाकारों संग खेली होली, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, पर्व को बताया सांस्कृतिक समरसता का प्रतीकChief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्तराखंड में होली का रंग अब अपने पूरे शबाब पर है। खबरों के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निवास पर होली का अलग ही रंग देखने को मिला। विविध सांस्कृतिक रंगों से सजे इस आयोजन में पारंपरिक लोकधुनों पर मुख्यमंत्री धामी भी ब्रज के रास कलाकारों और होल्यारों के साथ झूमते नजर आए। होली के इस उल्लासपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करते हुए आपसी प्रेम, भाईचारे एवं सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ बनाए रखने का आह्वान किया और इसे सांस्कृतिक विरासत और समरसता का प्रतीक बताया।

बुंदेलखंड बना नया 'सिलिकॉन वैली'! झांसी में BVS एक्सपो-2026 ने दुनिया को दिखाया दम; अब स्टार्टअप्स पर बरस रहा निवेशकों का पैसा!

बुंदेलखंड बना नया 'सिलिकॉन वैली'! झांसी में BVS एक्सपो-2026 ने दुनिया को दिखाया दम; अब स्टार्टअप्स पर बरस रहा निवेशकों का पैसा!कभी परंपरागत रूप से कृषि प्रधानता और सीमित औद्योगिक गतिविधियों के लिए पहचाने जाने वाले बुंदेलखंड में अब नवाचार आधारित उद्यमिता की मजबूत आहट सुनाई दे रही है। झांसी के अर्बन हाट में आयोजित दो दिवसीय बीवीएस स्टार्टअप एक्सपो–2026 ने इस बदलाव को सार्वजनिक मंच पर स्पष्ट रूप से स्थापित किया। इस आयोजन ने संकेत दिया कि क्षेत्र अब स्टार्टअप और निवेश गतिविधियों के उभरते केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

गुजरात भाजपा में 'PK' का उदय: युवा मोर्चा के नेतृत्व से सबसे शक्तिशाली महासचिव तक का रोमांचक सफर

गुजरात भाजपा में 'PK' का उदय: युवा मोर्चा के नेतृत्व से सबसे शक्तिशाली महासचिव तक का रोमांचक सफर2027 के विधानसभा चुनाव से लगभग 20 महीने पहले, गुजरात भाजपा ने अपनी नई संगठनात्मक टीम की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के नेतृत्व वाली इस टीम में प्रशांत कोराट (PK) सबसे शक्तिशाली महासचिव के रूप में उभरे हैं। उन्हें राज्य मुख्यालय के महासचिव के साथ-साथ दक्षिण गुजरात और सूरत महानगर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया है, जो संगठन में उनके बढ़ते कद को दर्शाता है।

होर्मुज़ संकट: दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग बंद, भारत की बढ़ी टेंशन!

होर्मुज़ संकट: दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग बंद, भारत की बढ़ी टेंशन!होर्मुज़ जलडमरूमध्य में तनाव से वैश्विक तेल बाज़ार और बीमा क्षेत्र में हड़कंप। जानें कैसे ऊँचे प्रीमियम और रूट डाइवर्जन से भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।

3 March Top News : नेतन्याहू बोले ईरान का खात्मा जरूरी था, क्यों घबरा रहा है पाकिस्तान?

3 March Top News : नेतन्याहू बोले ईरान का खात्मा जरूरी था, क्यों घबरा रहा है पाकिस्तान?3 March Top News : ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान का खात्मा जरूरी था। ईरान पर हमले के बाद घबराया पाकिस्तान। क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में चंद्रग्रहण की वजह से आज होली नहीं खेली जा रही है। 3 मार्च की बड़ी खबरें।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
