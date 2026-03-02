सोमवार, 2 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :अहमदाबाद , सोमवार, 2 मार्च 2026 (11:36 IST)

होली पर घर जाने वालों को राहत: सूरत-उधना से यूपी-बिहार के लिए 6 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

Holi Special Trains : होली और धुलेंडी के त्योहार के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए सूरत और उधना रेलवे स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्लेटफार्मों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैठने की क्षमता दोगुनी कर दी गई है और उधना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर अतिरिक्त लाइट और पंखे लगाए गए हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए वाटर कूलर और नए अस्थायी शौचालयों की भी व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

6 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी: उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत

भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने 6 से अधिक अनारक्षित (UR) स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। मुख्य रूप से सूरत, उधना और मुंबई से कटिहार, बरौनी, दानापुर और गोरखपुर जैसे यूपी-बिहार के शहरों के लिए अतिरिक्त ट्रेनें आवंटित की गई हैं। इसके अलावा, 5 नियमित ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए गए हैं। रविवार को भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए रेलवे ने एक पूरी ट्रेन का रैक 'स्टैंडबाय' पर रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल अतिरिक्त ट्रेन शुरू की जा सके।

कड़ा पुलिस बंदोबस्त और निरंतर निगरानी: यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान

स्टेशनों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरपीएफ (RPF), जीआरपी (GRP) और सिटी पुलिस का भारी बल तैनात किया गया है। किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा हर 8 घंटे में स्थिति की निगरानी की जाएगी।

यात्रियों को उचित मार्गदर्शन देने और कतारबद्ध तरीके से प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए विशेष स्टाफ भी तैनात किया गया है। रेलवे प्रशासन के इस अग्रिम नियोजन से राजस्थान, ओडिशा और महाराष्ट्र की ओर जाने वाले हजारों यात्रियों का सफर अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगा।
होली पर घर जाने वालों को राहत: सूरत-उधना से यूपी-बिहार के लिए 6 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

