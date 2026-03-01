रविवार, 1 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. गुजरात
  4. gujarat semiconnect 2026 conference launch semiconductor hub
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रविवार, 1 मार्च 2026 (12:33 IST)

सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में गुजरात की ऊंची उड़ान, 'सेमीकनेक्ट 2026' कॉन्फ्रेंस की भव्य शुरुआत

Gujarat SemiConnect 2026
गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुरू हुआ। जब दुनिया में COVID-19 महामारी ने भयावह रूप लिया, तब वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन व्यवस्था को बड़ा झटका लगा। ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो गई, जिससे ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई उद्योगों का उत्पादन ठप हो गया। इस संकट ने भारत सहित कई देशों को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया।
 
उसी समय भारत ने सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने और विश्वस्तरीय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने का दृढ़ संकल्प लिया।
 
गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री Arjun Modhwadia ने कहा कि देश आज सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और गुजरात इसमें अग्रणी राज्यों में स्थान बना रहा है। उनके अनुसार, राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में लगभग 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये का निवेश पाइपलाइन में है। यह बड़ा निवेश गुजरात को टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
 
1 और 2 मार्च को Mahatma Mandir में “गुजरात सेमीकॉन 2026” समिट का आयोजन हो रहा है। इस समिट पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर रहेगी। सेमीकंडक्टर और उसके उत्पादन क्षेत्र से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञ, उद्योगपति और अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का अरब देशों को संदेश, सैन्य कार्रवाइयों की कड़ी निंदा; कूटनीति से समाधान पर जोर

Jamkaran Mosque में फहराया गया लाल झंडा, ईरान ने अमेरिका-इजराइल को दी तबाही की चेतावनी

Jamkaran Mosque में फहराया गया लाल झंडा, ईरान ने अमेरिका-इजराइल को दी तबाही की चेतावनीइजराइल-ईरान (Israel Iran Tension) में युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने इजराइल में घातक मिसाइल दांगी। ईरान ने अटैक को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उसने तेल अवीव में हमला कर दिया है। इसके साथ और भी जगहों को निशाना बनाया है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान में बारूद बरसा दिया है। तेहरान में कई जगहों पर धमाके हुए हैं।

खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में उबाल, US कांसुलेट पर हमला; PoK में प्रदर्शन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में उबाल, US कांसुलेट पर हमला; PoK में प्रदर्शन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्टपाकिस्तान के कराची में उग्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने अमेरिकी दूतावास परिसर के बाहर आगजनी और तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबरों के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और अमेरिका विरोधी नारे लगाए।

Ayatollah Khamenei की मौत के बाद दुनिया में क्या बदलेगा? मध्य पूर्व से वैश्विक राजनीति तक बड़े संकेत

Ayatollah Khamenei की मौत के बाद दुनिया में क्या बदलेगा? मध्य पूर्व से वैश्विक राजनीति तक बड़े संकेतईरान की धार्मिक सत्ता की कई दशकों से केंद्रीय धुरी रहे अयातुल्ला अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है। अमेरिका और इजराइल के साझा सैन्य अभियान में उनके मारे जाने के बाद मध्यपूर्व में हिंसा की आशंकाएं बढ़ गई है। खामनेई के शासन काल में ईरान दुनिया के लिए अबूझ पहेली की तरह था जो हिजबुल्ला,हमास और हुती जैसे आतंकी संगठनों को मजबूती देता रहा,वहीं पश्चिम के लिए संकट बढ़ाता रहा।

मिडिल ईस्ट में महायुद्ध, भारत में तेल, सोने-चांदी और शेयर बाजार पर पड़ेगा असर

मिडिल ईस्ट में महायुद्ध, भारत में तेल, सोने-चांदी और शेयर बाजार पर पड़ेगा असरमीडिल ईस्ट में बढ़ता यह तनाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये खबर एक बड़े खतरे की घंटी है। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर सीधे तेल और सामान की महंगाई पर पड़ता है। भारत जैसे देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं, वहां महंगाई का एक नया दौर शुरू हो सकता है।

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत, ट्रंप- ने कहा इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्ति की मौत

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत, ट्रंप- ने कहा इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्ति की मौतअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में खामेनेई की मौत का दावा किया और उन्हें इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया

और भी वीडियो देखें

Jamkaran Mosque में फहराया गया लाल झंडा, ईरान ने अमेरिका-इजराइल को दी तबाही की चेतावनी

Jamkaran Mosque में फहराया गया लाल झंडा, ईरान ने अमेरिका-इजराइल को दी तबाही की चेतावनीइजराइल-ईरान (Israel Iran Tension) में युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने इजराइल में घातक मिसाइल दांगी। ईरान ने अटैक को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उसने तेल अवीव में हमला कर दिया है। इसके साथ और भी जगहों को निशाना बनाया है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान में बारूद बरसा दिया है। तेहरान में कई जगहों पर धमाके हुए हैं।

Ayatollah Khamenei : खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में उबाल, US कांसुलेट पर हमला; PoK में प्रदर्शन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Ayatollah Khamenei : खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में उबाल, US कांसुलेट पर हमला; PoK में प्रदर्शन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्टपाकिस्तान के कराची में उग्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने अमेरिकी दूतावास परिसर के बाहर आगजनी और तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबरों के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और अमेरिका विरोधी नारे लगाए।

खामेनेई की मौत के बाद सड़कों पर उतरे मुसलमान, लखनऊ से कश्मीर तक प्रदर्शन

खामेनेई की मौत के बाद सड़कों पर उतरे मुसलमान, लखनऊ से कश्मीर तक प्रदर्शनईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भारत में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ शिया समुदाय ने प्रदर्शन किया है। भारत में जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन में कई महिलाएं रो दी। इधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने खामनेई की मौत को एक युग का अंत बताया है।

कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का अरब देशों को संदेश, सैन्य कार्रवाइयों की कड़ी निंदा; कूटनीति से समाधान पर जोर

कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का अरब देशों को संदेश, सैन्य कार्रवाइयों की कड़ी निंदा; कूटनीति से समाधान पर जोरकजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत के नेताओं को व्यक्तिगत संदेश भेजकर इस चुनौतीपूर्ण दौर में उनके देशों की जनता के प्रति अपना सच्चा समर्थन और एकजुटता व्यक्त की है। Kassym-Jomart Tokayev ने कजाकिस्तान के मित्र और भाईचारे वाले देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करने वाली सभी सैन्य कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की।

सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में गुजरात की ऊंची उड़ान, 'सेमीकनेक्ट 2026' कॉन्फ्रेंस की भव्य शुरुआत

सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में गुजरात की ऊंची उड़ान, 'सेमीकनेक्ट 2026' कॉन्फ्रेंस की भव्य शुरुआतगुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुरू हुआ। जब दुनिया में COVID-19 महामारी ने भयावह रूप लिया, तब वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन व्यवस्था को बड़ा झटका लगा। ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो गई, जिससे ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई उद्योगों का उत्पादन ठप हो गया।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com