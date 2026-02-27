शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
वडोदरा , शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (19:37 IST)

सुरसागर झील और न्याय मंदिर समेत ऐतिहासिक धरोहरों का होगा कायाकल्प, VMC का बड़ा मास्टरप्लान

Vadodara Heritage Corridor project: गुजरात की सांस्कृतिक नगरी वडोदरा अब अपनी ऐतिहासिक पहचान को वैश्विक स्तर पर चमकाने के लिए तैयार है। महाशिवरात्रि पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा की गई 'सर्वेश्वर महादेव' की भव्य आरती के बाद, वडोदरा नगर निगम (VMC) ने शहर के पहले 'हेरिटेज कॉरिडोर' की घोषणा कर दी है। 7 हजार 609 करोड़ रुपए के भारी-भरकम बजट के साथ बनने वाला यह कॉरिडोर न केवल महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की विरासत को सहेजेगा, बल्कि पर्यटन के नक्शे पर वडोदरा को एक नई ऊंचाई देगा।
 
दरअसल, वडोदरा को जल्द ही अपना पहला 'हेरिटेज कॉरिडोर' मिलने जा रहा है। हाल ही में महाशिवरात्रि के अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सुरसागर झील के मध्य स्थित सर्वेश्वर महादेव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा की भव्य आरती की थी। इस कार्यक्रम को मिले जबरदस्त जनसमर्थन के बाद वडोदरा नगर निगम ने पुराने शहर की ऐतिहासिक विरासत को सहेजने और उसे वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए इस विशेष कॉरिडोर की योजना तैयार की है।

विकास भी और विरासत भी

नगर निगम कमिश्नर अरुण महेश बाबू (IAS) के अनुसार, वडोदरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III के सुशासन के लिए पहचाने जाने वाले इस शहर की प्राचीन इमारतों और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए 7 हजार 609 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक समर्पित 'हेरिटेज सेल' और नई नीति बनाई जा रही है, ताकि शहर की धरोहरों का वैज्ञानिक तरीके से रखरखाव सुनिश्चित हो सके।

बकिंघम पैलेस से भी विशाल है लक्ष्मी विलास पैलेस

वडोदरा की ऐतिहासिक महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवास है, जो बकिंघम पैलेस से भी विशाल है। वर्तमान में महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ और महारानी राधिका राजे इस विरासत को संभाल रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि पैलेस के साथ-साथ शहर के अन्य राजसी प्रतीकों को पर्यटन के नक्शे पर और मजबूती से उभारा जाए।

सुरसागर झील मुख्य आकर्षण

इस पुनर्विकास योजना में सुरसागर झील मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी, जहां स्थित भगवान शिव की प्रतिमा को 18 किलो शुद्ध सोने से मढ़ा गया है। इसके पास ही गायकवाड़ काल का ऐतिहासिक 'न्याय मंदिर' और पुराने शहर के प्राचीन दरवाजे स्थित हैं। कमिश्नर ने पुराने शहर के इन हेरिटेज क्षेत्रों में शांति और मर्यादा बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा डीजे (DJ) पर लगाए गए प्रतिबंध की भी सराहना की है।
