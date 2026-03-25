LPG : अब रसोई से हटेगा लाल सिलेंडर! सरकार का नया फरमान, 3 महीने में करना होगा यह काम

अगर आप भी खाना पकाने के लिए अब तक लाल एलपीजी (LPG) सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद आपकी रसोई का पूरा सिस्टम बदलने वाला है। अब उन इलाकों में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी जहां पीएनजी (PNG - पाइप वाली गैस) की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है।

क्या है सरकार का नया आदेश?

सरकार का उद्देश्य है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, वहां लोग पूरी तरह से सुरक्षित और सस्ती पीएनजी गैस पर शिफ्ट हो जाएं।

क्या हैं नए नियम

यदि आपके इलाके में गैस पाइपलाइन बिछ चुकी है, तो अब सिलेंडर का मोह छोड़ना होगा।

3 महीने की समय सीमा : सार्वजनिक नोटिस जारी होने के बाद ग्राहकों को 90 दिनों (3 महीने) का समय दिया जाएगा। इस दौरान आपको अनिवार्य रूप से PNG कनेक्शन लेना होगा।

स्थाई रूप से बंद होगी सप्लाई: अगर आप तय समय सीमा के भीतर शिफ्ट नहीं होते हैं, तो आपके पते पर आने वाली LPG सिलेंडर की डिलीवरी स्थाई रूप से रोक दी जाएगी।

आपको कैसे पता चलेगा?

आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर और तेल कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर पर टेक्स्ट मैसेज (SMS) भेजेगी। कंपनी की ओर से फोन कॉल या रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज मिलेगा। स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाएगा।

आपकी जेब पर क्या होगा असर?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएनजी, एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि लंबी अवधि में सस्ती भी पड़ती है। हालांकि, शुरुआत में कनेक्शन लेने का खर्च आ सकता है, लेकिन बार-बार सिलेंडर बुक करने और डिलीवरी के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।



LPG vs PNG: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

क्या सभी इलाकों में LPG गैस सिलेंडर बंद हो जाएंगे?

- नहीं, यह नियम केवल उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ PNG (पाइप वाली गैस) की पाइपलाइन बिछ चुकी है और सप्लाई शुरू हो गई है। ग्रामीण या उन शहरी इलाकों में जहाँ अभी पाइपलाइन नहीं है, वहां पहले की तरह सिलेंडर मिलते रहेंगे।

मुझे PNG कनेक्शन लेने के लिए कितना समय मिलेगा?

सरकार और गैस कंपनियों के नोटिस जारी होने के बाद आपको 90 दिन (3 महीने) का समय दिया जाएगा। इस अवधि के भीतर आपको आवेदन करना और कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।

अगर मैं 3 महीने में PNG कनेक्शन नहीं लेता हूं तो क्या होगा?

नियमों के अनुसार, 3 महीने की समय सीमा समाप्त होने के बाद आपके पते पर LPG सिलेंडर की सप्लाई स्थाई रूप से (Permanently) रोक दी जाएगी। आप फिर से सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे।

क्या PNG, एलपीजी सिलेंडर से सस्ता है?

हाँ, आमतौर पर पीएनजी (Piped Natural Gas) एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले किफायती पड़ती है। इसमें आपको केवल उतनी ही गैस का पैसा देना होता है जितनी आप इस्तेमाल करते हैं, और इसमें कोई डिलीवरी चार्ज या बुकिंग का झंझट नहीं होता।

क्या मुझे अपना पुराना LPG सिलेंडर और रेगुलेटर सरेंडर करना होगा?

हाँ, जब आप पूरी तरह पीएनजी पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। आप अपनी गैस एजेंसी पर जाकर सिलेंडर और रेगुलेटर जमा कर अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट (Security Deposit) वापस पा सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma