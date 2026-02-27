शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. anna hazare on kejriwal acquittal delhi excise policy case verdict
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (20:44 IST)

अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे की बड़ी सलाह, शराब घोटाले में बरी होने पर आया रिएक्शन

Anna Hazare on Kejriwal acquittal
अन्ना हजारे (Anna Hazare) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के बरी होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है और अदालत के फैसले को स्वीकार किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि हमारा देश न्यायपालिका के आधार पर चलता है। न्याय व्यवस्था देश की सर्वोच्च व्यवस्था है। हमारा देश बड़ा है, इसमें कई राजनीतिक दल, जातियां और धर्म हैं, फिर भी व्यवस्था इसलिए चल रही है क्योंकि न्यायपालिका मजबूत है।”
 
उन्होंने कहा कि यदि न्यायपालिका मजबूत न हो तो आपराधिक तत्व हावी हो सकते हैं और देश में अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
 
अन्ना हजारे ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने पहले जो टिप्पणियां की थीं, वह उस समय की थीं जब अदालत का कोई फैसला नहीं आया था। उस समय आरोप लग रहे थे। अब न्यायपालिका ने अपना फैसला दे दिया है कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी। हमें अदालत के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका के सम्मान पर जोर देते हुए हजारे ने केजरीवाल को सलाह दी कि वे समाज और देश के हित में काम करें, न कि स्वयं या अपनी पार्टी के बारे में सोचें। हजारे ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अपना “कार्यकर्ता” भी बताया।
राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और 21 अन्य आरोपियों को बहुचर्चित आबकारी नीति मामले में बरी कर दिया। अदालत ने जांच एजेंसी सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेटिगेशन (CBI) को भी फटकार लगाते हुए कहा कि नीति में किसी 'व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा' के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले।
केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को आबकारी नीति मामले में पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) और बाद में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वे 155 दिन जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए थे। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Pakistan की एयरस्ट्राइक का अफगानिस्तान ने लिया बदला, डूरंड लाइन के पास PAK पोस्ट पर हमले, भागे सैनिक, 15 चौकियों पर कब्जा

Pakistan की एयरस्ट्राइक का अफगानिस्तान ने लिया बदला, डूरंड लाइन के पास PAK पोस्ट पर हमले, भागे सैनिक, 15 चौकियों पर कब्जाअफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला किया। डूरंड लाइन के पास ये हमले किए गए हैं। इससे पूर्व पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान सीमा के पास रविवार को हमले किए थे। उसने दावा किया था कि इनमें कम से कम 70 आतंकवादी मारे गए। अफगानिस्तान ने उस दावे को खारिज किया और कहा कि इसमें कई आम नागरिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान सरकार ने दावा किया कि 15 पाकिस्तान पोस्ट पर कब्जा किया गया है।

भारत ने 72 रनों से जिम्बाब्वे को हराकर किया टी-20 विश्वकप से बाहर

भारत ने 72 रनों से जिम्बाब्वे को हराकर किया टी-20 विश्वकप से बाहरINDvsZIM भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराकर टी-20 विश्वकप की सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। भारत द्वारा दिए गए 257 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को जिम्बाब्वे ने पाने में हिम्मत दिखाई। उनके सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने 56 गेंदो में 97 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम ने 184 रन बनाए।

maglev train : हवाई जहाज से भी तेज, मैग्लेव ट्रेन की 5 बड़ी खूबियां जो इसे बनाती हैं भविष्य का ट्रांसपोर्ट, CM योगी भी हुए दंग

maglev train : हवाई जहाज से भी तेज, मैग्लेव ट्रेन की 5 बड़ी खूबियां जो इसे बनाती हैं भविष्य का ट्रांसपोर्ट, CM योगी भी हुए दंगमैग्लेव ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पटरी पर दौड़ती नहीं, बल्कि शक्तिशाली चुंबकों की मदद से ट्रैक से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती है। ट्रेन और ट्रैक के बीच सीधा संपर्क न होने के कारण घर्षण (Friction) लगभग शून्य हो जाता है।

CM Pushkar Singh Dhami ने राहुल गांधी को घेरा, बोले- मोहम्मद बनते ही दीपक को इफ्तार का न्योता

CM Pushkar Singh Dhami ने राहुल गांधी को घेरा, बोले- मोहम्मद बनते ही दीपक को इफ्तार का न्योताउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मामला कोटद्वार के जिम ट्रेनर दीपक कुमार से जुड़ा है, जिन्होंने साम्प्रदायिक विवाद के दौरान एक मुस्लिम व्यापारी को भीड़ से बचाने का दावा किया था और खुद को मोहम्मद दीपक बताया था।

HRA क्लेम में बड़ा बदलाव! मकान मालिक से रिश्ता बताना होगा अनिवार्य, आयकर 2025 के नए नियम जारी

HRA क्लेम में बड़ा बदलाव! मकान मालिक से रिश्ता बताना होगा अनिवार्य, आयकर 2025 के नए नियम जारीIncome Tax Act 2025 : केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 के तहत मसौदा आयकर नियम और नए फॉर्म जारी किए हैं। नए फॉर्म 124 में HRA दावा करते समय मकान मालिक से संबंध की जानकारी देना अनिवार्य होगा। कंपनियों के PAN आवेदन और कर ऑडिट रिपोर्ट में भी अतिरिक्त खुलासे जरूरी होंगे। अंतिम नियम अप्रैल 2026 में अधिसूचित किए जाएंगे।

और भी वीडियो देखें

सुरसागर झील और न्याय मंदिर समेत ऐतिहासिक धरोहरों का होगा कायाकल्प, VMC का बड़ा मास्टरप्लान

सुरसागर झील और न्याय मंदिर समेत ऐतिहासिक धरोहरों का होगा कायाकल्प, VMC का बड़ा मास्टरप्लानVadodara Heritage Corridor project: गुजरात की सांस्कृतिक नगरी वडोदरा अब अपनी ऐतिहासिक पहचान को वैश्विक स्तर पर चमकाने के लिए तैयार है। महाशिवरात्रि पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा की गई 'सर्वेश्वर महादेव' की भव्य आरती के बाद, वडोदरा नगर निगम (VMC) ने शहर के पहले 'हेरिटेज कॉरिडोर' की घोषणा कर दी है।

CM योगी का सफल सिंगापुर-जापान दौरा, 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के साथ लौटे, UP में खुलेंगे 5 लाख रोजगार के द्वार

CM योगी का सफल सिंगापुर-जापान दौरा, 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के साथ लौटे, UP में खुलेंगे 5 लाख रोजगार के द्वारमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी चार दिवसीय सिंगापुर व जापान की आधिकारिक यात्रा पूर्ण कर शुक्रवार सुबह लखनऊ लौट आए। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरे को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देने वाला बताया।

योगी सरकार का बड़ा कीर्तिमान : UP की 1 करोड़ 6 लाख ग्रामीण महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर, 8 गुना बढ़ा आजीविका मिशन का दायरा

योगी सरकार का बड़ा कीर्तिमान : UP की 1 करोड़ 6 लाख ग्रामीण महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर, 8 गुना बढ़ा आजीविका मिशन का दायरामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर तेजी से बदल रही है। पहले जहां स्वयं सहायता समूहों की योजनाएं सीमित विकास खंडों तक सिमटी थीं, वहीं अब यह मिशन राज्य के हर कोने में पहुंच चुका है। वर्ष 2013–14 से लेकर 2016–17 तक यह योजना केवल 104 विकास खंडों तक सीमित रही थी।

क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में UP को अग्रणी बनाने की तैयारी, CM योगी बोले- राष्ट्रीय स्तर का केंद्र विकसित किया जा सकता है

क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में UP को अग्रणी बनाने की तैयारी, CM योगी बोले- राष्ट्रीय स्तर का केंद्र विकसित किया जा सकता हैChief Minister Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाने की दिशा में ठोस पहल के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते डीप टेक क्षेत्र में प्रदेश मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करेगा। इस पहल में आईबीएम और आईआईटी कानपुर के साथ त्रिपक्षीय सहयोग मॉडल पर काम करने को लेकर बात आगे बढ़ने की संभावना बनती दिख रही है।

ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा यूपी : जापान की तकनीक और IIT कानपुर का साथ, उद्योगों को मिलेगा सस्ता स्वच्छ ईंधन

ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा यूपी : जापान की तकनीक और IIT कानपुर का साथ, उद्योगों को मिलेगा सस्ता स्वच्छ ईंधनग्रीन एनर्जी में उत्तर प्रदेश को वैश्विक मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। यामानाशी प्रांत के साथ हुए एमओयू में ग्रीन हाइड्रोजन को सहयोग का केंद्रीय आधार बनाया गया है। इसमें उत्पादन, अत्याधुनिक तकनीकी साझेदारी, अनुसंधान, कौशल प्रशिक्षण और औद्योगिक उपयोग के व्यापक आयाम शामिल हैं।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com